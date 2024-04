Selger isbjørn til 300.000: Får innboksen full av fjas

Saken kort oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Steffen Halvorsen fra Larvik hjelper en venn med å selge en utstoppet isbjørn på Finn.no.

– Det har vært en del useriøse meldinger fra folk, ja, sier Halvorsen.

«Hei. Jeg vil gjerne kjøpe isbjørnen av deg for 1 million kroner, hvis du kan hjelpe meg med å betale $5100 dollar i fee til plattformen som holder mine 388 bitcoins, slik at jeg får disse over til min bankkonto»

«Lever den?»

«Får vi med kvinnen på kjøpet?»

«Er den tam?»

«Biter den?»

Dette er bare et lite utvalg av meldingene som har strømmet inn i innboksen til Halvorsen på annonsen som ligger ute på Finn.no.

Isbjørnen er 260 centimeter høy. Kvinnen på bildet med isbjørnen er 170 centimeter høy. Foto: Privat Isbjørnen er 260 centimeter høy. Kvinnen på bildet med isbjørnen er 170 centimeter høy. Foto: Privat

Svarer med humor

Halvorsen sier han ikke angrer på at han har tatt på seg jobben med å selge den utstoppede isbjørnen, og at han svarer folk med humor.

Steffen Halvorsen. Foto: Privat

– På meldingen der vedkommende spurte om isbjørnen biter, svarte jeg: «Hei. Den har store tenner, men jeg tror ikke den biter. Det må jeg i tilfelle sjekke med en pølsebit.»

Og i meldingen der en spør om isbjørnen lever svarte han følgende: «Selvsagt, jeg har den nede i kjelleren.»

I en annen melding spør noen om den er tam. Da fikk de dette svaret tilbake: «Kan leke død.»

– Barnslig

Det er en av Larviks rikeste menn, Egil Andreas Johannesen som er selger av den utstoppede isbjørnen.

Han synes lite om alle de useriøse henvendelsene.

Egil Andreas Johannesen er mannen som selger den utstoppede isbjørnen. Foto: Privat

– Det synes jeg er barnslig. Det er folk som ikke har noe bedre å finne på.

Isbjørnen arvet han etter sin far, og den skal ha blitt solgt på en auksjon hos Sysselmannen på Svalbard i 1990. Den er 260 centimeter høy.

– Når jeg kjenner etter når jeg nå skal beskrive isbjørnen for deg, ble jeg faktisk litt i tvil om jeg vil selge den likevel, humrer Johannesen.

Ikke et vanlig salg

– Dette er nok ikke et helt vanlig salg hos oss, men akkurat nå ligger det faktisk tre annonser på FINN for utstoppede isbjørner i ulike prisklasser. Det er nok mer vanlig å selge isbjørn skinnfell.

Linda Glomlien i Finn.no. Foto: Caroline Roka

Det sier Linda Glomlien i Finn.no. Hun tror slike annonser får oppmerksomhet fordi vi ikke ser dem så ofte.

– Det er nok mange som synes det er gøy å se på slike type annonser, og dermed får den også en god del besøk, sier hun.