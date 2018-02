Stian (23): – Vi trenger flere «normale» bloggere

Stian Austad Olsen veide 136 kilo på det meste. Foto: Privat

Stian Austad Olsen fra Skien startet bloggen «Tjukken skal trimme» for å motivere seg selv og andre til å trene mer og spise sunnere. Men også fordi han ønsket å være et bilde på en helt vanlig norsk gutt som ønsker å endre livsstil.

– Jeg vil være en motvekt mot glitter, glamour og fitnessblogger. Jeg var i utgangspunktet veldig kritisk til å bli en blogger slik mange av dem fremstår i dag, altfor perfekte. Til slutt kom jeg likevel fram til at jeg hadde noe å bidra med, for å vise at det normale er helt normalt, sier 23-åringen til NRK.

På bloggen sin deler han oppturer og nedturer i slankeprosessen, og er åpen om utfordringer og «mat-smeller» underveis. Stian Austad Olsen sier det er viktig for han å vise at det normale ikke er muskler og et perfekt utseende.

Tobarnsfaren har snart gått ned 40 kilo, noe som merkes godt på turformen. Foto: Privat

Støtter Ulrikke Falck i «blogg-krigen»

Han følger selvfølgelig med på den såkalte «blogg-krigen» som har oppstått i forbindelse med nominasjonene til Vixen Influencer Awards.

Sophie-Elise støtter den omstridte prisutdelingen Vixen Influencer Awards, som går av stabelen søndag 4. februar. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Skam-stjerne Ulrikke Falch har gått hardt ut mot prisutdelingen fordi hun mener flere av finalistene i kåringen ikke er gode forbilder. Norges største blogger Sophie-Elise Isaksen svarer at hun føler seg angrepet og fratatt retten til å mene.

– Jeg synes hovedfokuset i bloggverdenen er feil, og det samme gjelder fokuset på prisutdelingen. Jeg synes det skulle vært flere kategorier som «årets meningsbærere», sier Austad Olsen.

Har gått ned 38 kilo

Stian er far til to barn på ett og tre år. Livet som travel småbarnspappa gikk også utover helsa, og til slutt veide han 136 kilo.

– Noe måtte gjøres, derfor startet jeg å blogge. Da kunne jeg vise andre min normale hverdag, samtidig som jeg motiverte meg selv til å gå ned i vekt. Siden januar 2017 har jeg gått ned 38 kilo.

Målet var å gå ned 40 kilo innen to år, noe 23-åringen har klart på bare ett år.

Stian blogger når han har tid og overskudd. Foto: Hilde Martine Lindgren / NRK

Ønsker flere bloggere som han selv

Stian Austad Olsen har lovet seg selv å være bildet på den helt «vanlige» mannen i gata også fremover.

– Jeg har fått god respons på det jeg deler. Jeg ønsker at bloggverdenen skal inneholde flere bloggere som meg selv, som tør å vise den ærlige utgaven av seg selv. Jeg har aldri hatt som mål å tjene penger, men heller være motvekten mot den klassiske treningsbloggen.

– Hvilken rett har du til å kritisere andres levemåte og fremstilling av seg selv?

– Jeg synes mye fremstår urealistisk i forhold til gjennomsnittet. Det viktigste er uansett å ha en helse og levemåte som man selv trives med.