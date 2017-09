– De stemmene hvor det ikke er stempel, og stemmer til partier som ikke stiller lister i fylket, blir forkastet. Vi har også noen stemmesedler hvor det er vanskelig å vite hva velgeren egentlig ville stemme på. Hvis vi ikke finner ut av det så vil stemmen forkastes, sier Osdalen.

Leder for valgteamet i Telemark, Thorild Osdalen, ber velgere ta seg tid til å lese instruksene når de står i valgavlukket. Foto: Sigmund Bolme

Bare i Telemark ble 225 stemmer forkastet i år. Det er mer enn dobbelt så mange som ved valget i 2013. I hele landet har så langt 5025 blitt forkastet, mot 3255 i 2013.

Osdalen synes det er rart at antallet har økt.

– Stemmesedlene er like som ved 2013-valget, og dette er en standard som testes godt på forhånd. Veiledninga har kanskje blitt enda tydeligere i år, mener hun.

Nå kan du stemme på kjøpesenteret

Ingen Andeby-navn

Under presidentvalget i USA fikk blant annet Mikke Mus, Jesus og velgernes hunder og katter mange stemmer. Så langt har det ikke vært slike stemmer i Telemark, men Thorild Osdalen forteller at det dukker opp morsomme beskjeder.

– Vi har ikke sett noen Andeby-navn så langt, men det er mye rart som dukker opp. For eksempel hilsener til kandidater og heiarop på forskjellige partier. Blant annet har en velger skrevet "deg vil jeg gjerne ha" foran førsteplassen på en liste i Telemark, en annen har skrevet "Jeg skjønte ikke noe, men heier på dere", forteller hun.

Slike hilsener påvirker ikke om stemmeseddelen blir forkastet eller ikke, men kan forlenge telleprosessen.

Valget er ikke over før det er godkjent

Vet ikke om det har påvirket valget

Sammenlignet med de nesten tre millioner stemmene som nå er opptalt så er 5000 stemmer forsvinnende lite, men i et valg hvor det noen steder har stått om noen titalls stemmer for et utjevningsmandat, ser plutselig 5000 forkastede stemmer mye ut.

Professor i statsvitenskap og valgforsker ved NTNU, Anders Todal Jensen, mener det er umulig vite om disse stemmene kunne vært avgjørende hvis de hadde blitt levert korrekt.

– Det er umulig å si om dette kunne vært avgjørende for valget. Vi vet ikke hva disse velgerne har ønsket når de stod i valglokalet, sier Jensen.

Nettopp hva velgerne egentlig har ønsket seg, er noe de som teller i Telemark gjerne skulle visst bedre. Særlig er det rangeringen av listekandidatene og utkryssing som kan være vanskelig å tolke.

– Vi kan ikke lese tankene til velgerne. Mange endringer som velgere har gjort helt velmenende i stemmelokalet vil vi måtte endre tilbake til "ingen endring. Eventuelt må vi forkaste stemmen hvis det er umulig å forstå hvem velgeren ønsket å stemme på, sier Thorild Osdalen.

Les mer: