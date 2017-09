Krever manuell stemmetelling i alle kommuner

– Det er på bakgrunn av trusselbidlet at vi nå gjennomfører ytterligere tiltak, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H) til NRK, og viser til vurderinger gjort av PST og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Han ønsker ikke å gå inn på hva slags trusler som ligger bak de nye tiltakene, og vil ikke svare på om det er oppdaget forsøk på hackerangrep mot valgsystemet.

Kan forsinke resultatet

Det har den siste tiden kommet kritikk av sikkerheten til det elektroniske stemmetellingssystemet EVA.

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) kan ikke utelukke at den manuelle tellingen kan komme til å forsinke det endelige valgresultatet, men understreker at tilliten til valget er viktigst.

– Det er helt avgjørende at folk har tillit til valgordningen. Valgsystemet i Norge er godt testet og godt sikret, det er all grunn til å ha tillit til systemet. Men vi gjennomfører nå ytterligere tiltak for å unngå ytterligere spekulasjoner, sier han.

Stemmesedler telles ved at de mates inn i en dokumentskanner, som her under opptellingen i 2011-valget i Oslo. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Bekymrede IT-eksperter

I helgen skrev NRK at flere IT-eksperter er bekymret over at flesteparten av stemmene ikke telles opp for hånd, men av datamaskiner koblet til nettet. Alle stemmer skal telles to ganger, men det er opp til hver enkelt kommune om den andre tellingen gjøres manuelt eller maskinelt.

IT-eksperter frykter at de kommunene som kun teller maskinelt gjør seg sårbare for at personer med onde hensikter kan bryte seg inn i systemene og påvirke valgresultatet.

I går kunne NRK fortelle at sensitive datafiler som brukes til å identifisere kommunene inn mot det sentrale valgadministrasjonssystemet lå åpent ute på nett. Sikkerhetssertifikatene var passordbeskyttet, men kunne ha vært første steg på veien til å få tilgang til valgsystemet.