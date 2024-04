Frykter full kollaps i Oslos kollektivtrafikk - nå kalles byråden inn på teppet

– Det viktigste nå er å forhindre at kollektivsystemet bryter sammen, sier Sirin Stav (MDG).

Som leder for samferdselsutvalget har hun i dag sendt et brev til samferdselsbyråd Marit Vea (V). Sammen med Ap og SV krever de at hun stiller i et ekstraordinært møte.

«Dette er en kritisk situasjon for Oslo kommune, og vi forventer at byråden tar saken på alvor og etterstreber å holde bystyret løpende orientert,» står det i brevet de tre partiene har signert.

Partiene ber om svar på hvordan byråden vil håndtere krisa i Oslos kollektivtrafikk.

– Vi er urolige for at byrådet ikke har kontroll på situasjonen, sier Stav.

Les også Mulig busskonkurs i Oslo: Har en plan for å unngå kollaps

Frykter Unibuss-konkurs

For busselskapet Unibuss varsler at de er på randen av konkurs. Det kan få store konsekvenser for kollektivtransporten.

– Det vi står ovenfor er en potensiell total krise, sier SVs gruppeleder Sunniva Holmås Eidsvoll.

En busskollaps betyr en samfunnskollaps, mener SV-politikeren. Foto: Bård Nafstad / NRK

Unibuss står nemlig for 60-70 prosent av busstrafikken i hovedstaden. En konkurs vil dermed kunne lamme kollektivtrafikken over natta.

– Vi forventer at en situasjon som innebærer at like mange mennesker som befolkninga i hele Trondheim by mister busstilbudet sitt blir håndtert på en best mulig måte, sier Abdullah Alsabeehg (Ap)

– Da må byrådet ha en plan.

Kritikk for uviss plan

Denne planen har bystyret etterlyst jevnlig de siste ukene.

For Vea har flere ganger sagt at byrådet har en plan for å håndtere alle scenarioer. Men hva planen er, har hun ikke svart på.

– Vi har ikke fått svar på hvordan byrådet har tenkt å håndtere worst case scenario her, at kollektivtilbudet bryter sammen, sier Stav.

Samferdselsbyråd Marit Vea (V) sier til NRK at hun ser fram til møtet med utvalget.

– Dette er et møte jeg også ønsker, for å gi bystyret oppdatert informasjon om situasjonen for kollektivtrafikken, sier hun.

Samferdelsbyråd Marit Vea (V) kalles inn av samferdselsutvalget for å redegjøre for byrådets kriseplan. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Full Unibuss-konflikt

Konflikten om Unibuss kommer rett etter en vintersesong prega av innstillinger og kaos.

Vea varsla selv i januar at hun ville kalle Ruter inn på teppet.

Ruter på sin side har i stor grad pekt på problemer med nye busser. Busser som stort sett eies av Unibuss.

Nå risikerer selskapet store bøter for vinterproblemene. Det kommer på toppen av dårlige økonomiske resultater de siste årene.

For å hindre full kollaps har Ruter sagt at de ikke vil kreve inn bøtene for vinterkaoset nå.

Satt selv som byråd

En avgjørelse opposisjonen støtter.

Først må det gjøres en full evaluering av vinterdriften og hva som har gått galt, mener Stav.

– Og da er vi nødt til å vite det før man velger å sanksjonere så hardt at det kan føre hele kollektivtilbudet vårt ut i krise.

Stav var selv samferdselsbyråd fram til oktober, da det nye H/V-byrådet tok over.

– Kunne dere ha gjort noe for å prøve å forhindre den situasjonen som har skjedd nå, da dere styrte?

– Det vil vi se når evalueringa foreligger. Man kan alltid lære og gjøre ting bedre. Men det vi er opptatt av nå, er hvordan håndtere den situasjonen vi står i nå, sier Stav.