Byrådet om Unibuss-krisen: – Konkurs er et scenario

– Konkurs er alltid et scenario når vi opererer med kommersielle selskaper, sier Marit Vea (V).

Hun møter NRK rett etter krisemøtet i samferdselsutvalget i bystyret.

Det ble holdt bak lukkede dører i Oslo rådhus.

Vea var kalt inn til det ekstraordinære møtet av opposisjonen i bystyret.

Arbeiderpartiet, SV og MDG ville vite hva hun som ansvarlig byråd gjør for å unngå kollaps i kollektivsystemet.

SVARTE: Miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Marit Vea (V).

Tøffe forhandlinger

Det ene spørsmålet er hva byrådet gjør for å unngå at Unibuss går konkurs.

Ruter har tidligere bekreftet over NRK at bussene vil bli parkert, i hvert fall de første dagene.

Det vil være svært dramatisk for de reisende i Stor-Oslo. Unibuss kjører i dag mellom 60 og 70 prosent av de røde bybussene i Oslo og alle de grønne regionbussene i Bærum.

Her pågår det for tiden tøffe forhandlinger mellom Ruter på den ene siden og Unibuss og Sporveien på den andre.

NRK kunne onsdag fortelle om steile fronter.

– Veldig komplisert

Vea innrømmer at saken er vanskelig.

– Det er veldig komplisert. Det er kontraktsforhold mellom to parter. Det er en rekke juridiske begrensninger. Så dette er veldig kompleks materie.

– Men jeg har stor tro på at vi, sammen med både Unibuss og Ruter, vil komme frem til en god løsning for å sikre at busstilbudet opprettholdes, sier hun.

Det andre spørsmålet er hva som er planen er dersom forhandlingene skulle ende med at Unibuss blir slått konkurs.

– Vi har beredskap for alle verstefallsscenarioer, uavhengig av hvilke selskaper som leverer tjenester.

– Det har vi også i dette tilfellet, men jeg ønsker ikke å gå nærmere inn på detaljene, sier Marit Vea til NRK.

Satt med ansvaret

Politikerne fikk imidlertid vite mer i selve møtet. Det ble lukket fordi Vea varslet at hun ville komme med taushetsbelagte opplysninger.

Utvalgsleder Sirin Stav (MDG) er glad de fikk den redegjørelsen de har etterlyst i ukevis.

– Men vi er fortsatt bekymret og urolige for situasjonen.

– Det er en dramatisk situasjon for byen vår når kollektivtilbudet potensielt kan kollapse. Det vil få store konsekvenser for byen og for over 2.000 ansatte som er redde for at de ikke har en jobb gå til, sier hun.

LUKKET MØTET: Leder i bystyrets samferdsels- og miljøutvalg, Sirin Stav (MDG). I forgrunnen nestleder Abdullah Alsabeehg (Ap).

– Dere satt i byråd da alle disse kontraktene ble inngått. Unibuss gikk med underskudd i 2022 og i 2023 mens du var byråd. Har ikke du et vel så stort ansvar?

– Vi er opptatt av hvordan vi håndterer situasjonen nå. Det er satt i gang en ekstern evaluering av hvordan vi kom dit vi kom i vinter og hva vi kan lære av dette for å unngå at det skjer igjen.

– Det er et ansvar vi alle har som folkevalgte, sier Sirin Stav.

Blir parkert

Også Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen sier konkurs er et alternativ ingen ønsker seg, men som ikke kan utelukkes.

Han bekrefter at en eventuell konkurs betyr at bussene blir parkert. Hva som da skjer er opp til bostyret.

– Det vil i hvert fall bli veldig krevende en kort periode. Her gjelder det jo selvfølgelig å gå i nær og rask dialog med bostyret, sånn at vi kan gjenopprette trafikken så raskt som mulig, sier Bernt Reitan Jenssen.

I KRISEMØTE: Miljø- og samferdselsbyråd Marit Vea (til venstre) sammen med konsernsjef Birte Sjule i Sporveien og administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen i Ruter.

Høring senere

På et senere tidspunkt vil det også bli en åpen høring om bussproblemene.

Rødt, Frp og en uavhengig representant har blant annet kalt inn to tidligere samferdselsbyråder fra MDG, Lan Marie Berg og Sirin Stav.

Det var under forrige byråd dagens Unibuss-kontrakter ble inngått og det ble bestemt at bussene i Oslo skulle være elektriske.

Vinterens busskaos skyldtes blant annet ladetrøbbel for elbusser og at elektriske leddbusser slet ekstra mye på glatt føre.