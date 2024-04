– Bedriftseiere opplever at politiet ikke har kontroll. De opplever trusler og direkte konfrontasjoner.

Det sier regiondirektør i NHO Viken Oslo Vegard Einan.

– De opplever mafiatilstander og kriminaliteten har kommet tettere på dem, sier han.

I en ny undersøkelse fra april forteller 90 prosent av medlemmene til NHO at det stort sett er trygt i Oslo.

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Hver tredje Oslo-bedrift har ikke tillit til at politiet kan følge opp hendelser, ifølge en undersøkelse fra NHO.

Spesielt butikkeiere på Grønland uttrykker frykt for kriminalitet og vold, og føler ikke at de blir hørt eller ivaretatt.

Regiondirektør i NHO Viken Oslo, Vegard Eian, mener at flere av medlemmene i Oslo føler seg så utrygge at de ikke tør å snakke med pressen eller NHO selv.

Det har vært flere alvorlige hendelser, inkludert skyting gjennom vinduene på en kebabrestaurant på Grønland i Oslo den siste tiden.

Eian oppfordrer nasjonale myndigheter til å ta tak i problemet, og frykter at volden vil spre seg over store deler av Oslo og Østlandet.



Men langt flere har ikke tillit til at politiet kan følge opp hendelser.

Stoler ikke på at politiet har kapasitet

I undersøkelsen kommer det fram at 18 prosent ikke stoler på at politiet har kapasitet til å følge opp hendelser som oppstår. 15 prosent forteller at de er usikre.

Spesielt butikkeiere på Grønland har uttrykt frykt for kriminalitet og vold.

– Det er trusler nesten døgnet rundt, og butikkeierne opplever ikke at de blir hørt eller ivaretatt, sier Einan.

Regiondirektør i NHO Viken Oslo Vegard Einan mener det må tas grep for å trygge bedriftseierne i hele Oslo. Foto: Nadir Alam / NRK

Han mener at flere av medlemmene i Oslo føler seg såpass utrygge at de ikke tør å snakke med pressen eller NHO selv.

– Bare få hundre meter fra landets største politistasjon så pågår det grov kriminalitet og narkotikasalg.

Ifølge leder i enhet sentrum Frode Larsen skal politiet ha kraftig innsats mot kriminaliteten og beroliger bedriftseierne, spesielt på Grønland.

– Gjennom nabolagspolitiet skal vi ha 38 ekstra politibetjenter på Grønland og Tøyen. De skal jobbe her over tid for å få bukt med kriminaliteten, sier Larsen.

– Jeg har aldri sett Grønland så farlig som det er i dag

Senest på lørdag ble en person skutt gjennom vinduene på en kebabrestaurant på Grønland.

Eieren av restauranten, Ali Issam Kanaan, var på jobb da skytingen skjedde.

– Det var skremmende. Jeg vet ikke hvordan en kan beskrive følelsen når du gjør jobben din, og så føles det plutselig som om du kan forsvinne ut av verden, ut av det blå.

En mann i 20-åren fikk alvorlige skader etter skytingen.

Ett av skuddene gikk gjennom denne stolryggen inne på kebabrestauranten under skytingen lørdag. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

Flere andre butikkeiere NRK har snakket med tidligere forteller om en vold og fryktkultur.

En butikkeier som ønsker å være anonym sier han aldri har sett Grønland så farlig som det er i dag.

Ifølge ham har flere gitt opp. De orker ikke lenger å drive butikk her.

– Om ingenting skjer, kan det bli som Sverige her om fem år.

I tillegg viser en rapport fra nabolagspolitiet på Grønland som VG har fått innsyn i at kriminelle operer fritt i området.

En anonym butikkeier forteller at kriminelle gjør at flere butikkeiere har gitt opp. De orker ikke være på Grønland mer. Foto: Nadir Alam / NRK

Frykter volden vil spre seg

Einan sier de er glad for at både politiet og politikere styrker innsatsen på Grønland. Men sier at resten av byen ikke må glemmes.

– Det har vært vold, eksplosjoner, skyting og knivstikking stort over store deler av Oslo og Østlandet. Det her må nasjonale myndigheter ta tak i, sier han.

Han mener at landets hovedstad ikke kan få et rykte på seg som et utrygt sted å bo eller jobbe.

– Vi ta det bedriftslederne og nærmiljøet sier på alvor. Akkurat her oppleves det ikke trygt, og da må man ta grep, avslutter Einan med.