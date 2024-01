Kaller Ruter inn på teppet: – Rett og slett for dårlig

Ruter i trøbbel i Oslo Ekspander/minimer faktaboks Store deler av busstrafikken i Oslo og Bærum har vært innstilt, noe som har skapt frustrasjon blant passasjerer.

Marit Vea, Oslos miljø- og samferdselsbyråd, kritiserer Ruter for dårlig kollektivtilbud og kaller dem inn til et oppvaskmøte.

Vea er overrasket over at kollektivsystemet har kollapset og mener det er nødvendig å finne ut hva som har gått galt.

Åtte av ti busser i Oslo er elektriske, og det har vært problemer med noen av disse i vinterkulda.

Fredag ettermiddag var store deler av busstrafikken i Oslo og Bærum innstilt.

Grunnen var et ikke helt uvanlig fenomen i Norge vinterstid.

Snø.

Busskaos har preget Oslo-området i hele år. Elbusser takler ikke vinterkulda. Leddbusser blir stående og spinne selv på flatmark.

Innstilte busser har blitt normalen. Det samme har frustrerte passasjerer.

VENTER: Mange folk ventet på buss og trikk på Jernbanetorget fredag. Foto: Jenny Dahl Bakken / NRK

Altfor dårlig informasjon

– Jeg tror jeg bare må si at i januar har ikke kollektivtilbudet vært godt nok, sier Oslos miljø- og samferdselsbyråd Marit Kristine Vea (V).

– Folk har slitt med innstilte avganger. De har stått og ventet på busser som ikke har kommet, og de har fått altfor dårlig informasjon.

– Det er rett og slett for dårlig. Jeg forventer mer av Oslos kollektivtilbud, tordner Vea.

– Hvem er det som ikke har gjort jobben sin?

– Det er jo det vi er nødt til å finne ut av. Det har vært krevende værforhold, det er én ting.

– Men vi ser jo at det er busser som rett og slett ikke fungerer, også på helt normalt norsk vinterføre, sier hun.

Ekstraordinært eiermøte

Overfor NRK varsler Marit Vea at hun sammen med den andre eieren, Akershus fylkeskommune, kaller Ruter inn til et ekstraordinært eiermøte.

Oppvaskmøtet skal holdes tidlig i neste uke.

– Min jobb er å finne ut hva som har gått gærent, hvordan det kan løses, og hvordan vi kan unngå at dette skjer senere.

Samferdselsbyråden legger ikke skjul på at hun er overrasket over at kollektivsystemet tidvis nærmest har kollapset.

– Den type problemer vi har sett den siste måneden, har jeg ikke vært borti før.

– Jeg har ikke opplevd å få så dårlig informasjon. Jeg har ikke opplevd så mange innstillinger. Dette synes jeg rett og slett er overraskende, sier Marit Vea.

Innstillinger til påske

Blant overraskelsene er fredagens nyhet fra Ruter om innstillinger fram til påske rundt Grorud på grunn av batteritrøbbel på bussene.

Samferdselspolitisk talsperson i Oslo SV, Ola Wolff Elvevold, mener det er uakseptabelt at Groruddalen blir nedprioritert og ber byrådet komme på banen.

Marit Vea sier at byrådet er opptatt av at folk skal ha et godt og forutsigbart kollektivtilbud.

– At enkelte deler av befolkningen skal få et varig redusert tilbud er kjempealvorlig. Dette er også noe vi må finne ut av, sier Venstre-byråden.

SPINNER PÅ FLATMARK: Særlig leddbussene sliter på glatt føre. Foto: Nadir Mohammad Alam / NRK

Ruter avviser menneskelig svikt

Ruter sier de har full forståelse for at de ansvarlige politikerne i Oslo ønsker å ha innsikt i situasjonen, men avviser at det er menneskelig svikt internt i Ruter.

– Kommer Ruter til å rydde opp internt, og må noen rett og slett gå?



– Det ligger en premiss i spørsmålet om at noen i Ruter har gjort noe feil eller galt. Det ser vi ikke som en aktuell problemstilling. Og vi ser det heller ikke som en aktuell problemstilling at noen må gå, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Ruter, Elisabeth Skarsbø Moen.

Foto: Ruter

Hun mener dieselbusser, elbusser og biler alle ville hatt problemer i det været vi har hatt.

– Disse problemene er forårsaket av vær. Vi har hatt ekstremvær og vanskelige værforhold, i dag er en dag med gult farevarsel for eksempel. Så det er værforholdene som er skylden i de problemene vi har hatt, i all hovedsak, sier hun.

– Men det er jo vinter i Norge hvert år. Nå har det vært problemer gjennom hele januar og dere varsler mulige innstillinger på Grorud helt frem til påsken. Er det bare vær man kan skylde på da?

– Hovedproblemet er vær, ja, sier Moen.

Hun legger til at det også har vært utfordringer med rekkevidden på noen av bussene.

– Vi har innrømmet at vi kunne ha gjort veldig mange ting bedre. Det er alltid forbedringspotensial. Men det vi jobber med er å lære underveis og å rette opp underveis. Det har vi også gjort her.

Ser fram til møtet

Men byrådens kollega i bussfylket Akershus, fylkesråd for samferdsel Håkon Snortheim (H), ser også fram til møtet med Ruter. Han ønsker en diskusjon om hva de som eiere kan bidra med.

FORVENTER MER: Fylkesråd for samferdsel i Akershus, Håkon Snortheim (H). Foto: Bård Nafstad / NRK

– Når politikerne oppfordrer innbyggerne til å reise kollektivt, må vi sørge for at transportsystemet virker som det skal.

– Januar har ikke vært en god måned for de reisende i regionen vår. Vi må forvente at busstilbudet fungerer godt, også når det er kaldt, sier Snortheim.

Elbusser og anbud

Mange legger skylda på elbussene. Åtte av ti busser i Oslo er i dag elektriske.

Andre mener at selve systemet med bussanbud er roten til alt ondt.

Marit Vea sier at noen elbusser takler vinteren godt og ikke har problemer med ladekapasitet, mens andre takler vinteren dårlig.

– Så noe tyder på at vi har bestilt noen busser som ikke fungerer godt nok. Det er blant de tingene vi er nødt til å finne ut av, sier hun.

Hun mener også at ja eller nei til anbud er en avsporing av debatten, men at man må se om det er mulig å gjøre forbedringer innen dagens anbudssystem.