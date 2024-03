– En flyktning som først fikk ja til å bosette seg i Lørenskog, fikk så nei fordi han ikke var ukrainsk

– «Kevin» hadde selv funnet en leilighet og var klar til å flytte, men kommunen snudde da de oppdaget hans nasjonalitet

– Lørenskog kommune innrømmer at de gjorde en feil ved ikke å være tydeligere på at selvbosetting primært gjaldt ukrainere



– Likestillings- og diskrimineringsombudet tror det er ulovlig å forbeholde en type bosetting for folk fra ett land

– Diskrimineringsombudet mener at flyktninger fra Ukraina behandles annerledes og får mer støtte og hjelp enn andre flyktninger