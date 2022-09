Meiner flyktningar frå Ukraina får fleire fordelar enn andre: – Det er litt vanskeleg å akseptere

Gratis buss og tog, kontantkort til telefonar, eigne studieplassar på universitetet, inngang på museum, fotballkampar og konsertbillettar – både private og fylkeskommunar har gjeve særskilde gratisløysingar til ukrainske flyktningar sidan krigen tok til i vinter.

På asylmottak sit flyktningar frå krig og elende i andre land. Gratistilboda gjeld ikkje for dei.

Tor Brekke er konsernsjef i HERO, den største aktøren i Noreg som driv asylmottak. Han seier det er fantastisk å sjå at det norske samfunnet tek godt i mot flyktningane.

– Og so er det berre litt vanskeleg å akseptere eller forstå at vi ikkje kan ta i mot andre flyktningar på ein like god måte. Det er ikkje noko mindre behov hjå ein eritrear eller syrar – dei har også eit behov for vern og behov for å kome i gang i det norske samfunnet på ein god måte og fortast mogleg, seier han.

Framstegspartiet meiner det er ein grunn til at nokre får gratistilbod og andre ikkje.

Har ulike behov

Erlend Wiborg, innvandringspolitisk talsperson i Framstegspartiet, seier det er ein forskjell mellom flyktningar frå Ukraina og til dømes Eritrea.

– Vi snakkar om ei gruppe flyktningar som kjem frå våre nærområde. Framstegspartiet har i alle år sagt at flyktningar vert best hjelpne i sine nærområde, seier han.

– Betyr det at det er greitt at nokre flyktningar får gratis buss og andre ikkje?

– Ein ukrainar har heilt andre behov og føresetnadar for å klare seg i det norske samfunnet enn til dømes om du kjem frå landsbygda i Somalia.

Han meiner at ukrainarar er sopass like nordmenn kulturelt sett at dei kan kome raskt ut i samfunnet, og dimed ikkje treng eit langt integreringsløp.

– Vi burde vere glade vi, for at det norske samfunnet no verkeleg har stilt opp for å hjelpe flyktningar i våre nærområde. Det er mykje betre at vi gjer det, og so skal vi hjelpe flyktningar andre stadar i verda også, men då primært i deira nærområde, seier Wiborg.

Erlend Wiborg meiner det er ein forskjell på korleis ein skal ta i mot ein flyktning frå Ukraina og ein frå Somalia. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

– Vi forskjellsbehandlar ikkje

Marte Mjøs Persen frå Arbeidarpartiet er arbeids- og inkluderingsminister. Ho går ikkje med på at ukrainske flyktningar vert behandla ulikt – i alle fall ikkje frå staten si side.

– Vi forskjellsbehandlar ikkje folk basert på kva land dei flyktar frå, men der er forskjellar. Ukrainarane er komne hit på mellombels kollektiv vern. Det betyr at dei i utgangspunktet berre skal vere her mellombels, medan andre flyktningar skal vere her. Dei får permanent opphald og dimed gjev vi mellombels kollektiv vern utan asylintervju og utan individuell vurdering. Det gjev jo rask behandling av sakene, seier ho.

– Det Tor Brekke reagerer på, er at han meiner kommunane er meir ivrige på å ta i mot ukrainarar enn andre flyktningar?

– Det har eg ikkje nokon empiri på at er riktig, svarar ministeren.

– Er det rimeleg at ein ukrainar kan syne passet sitt på trikken i Oslo og kome gratis på, medan ein Afghanar som har fått opphald i landet ikkje kan gjere det? Er ikkje dette forskjellsbehandling?

– Jo, og regjeringa legg ikkje opp til dette her. Dette er lokale initiativ, seier Persen.

Ministeren legg vekt på at ho ikkje vil snakke ned engasjementet folk har for ukrainarar, men oppmodar både private og fylka til å ikkje forskjellsbehandle flyktningane.

Marte Mjøs Persen meiner ein bør lære av den noverande krisa for korleis ein betre kan ta i mot flyktningar i framtida. Foto: William Jobling / NRK

Bør endre asylpolitikken

Brekke meiner nordmenn si gode mottaking av flyktningane frå Ukraina og kritikk av norske myndigheiter, mellom anna for kor lite pengar dei får til mat, burde vere ein vekkar for korleis Noreg driv asylpolitikk.

– Det er jo heilt openbert at ordningane kring asylsøkjarar i Noreg er forma ut veldig mykje for å skremme. Det skal opplevast som veldig lite freistande å kome hit og søkje asyl.

Brekke seier det oppstår ein kontrast når der kjem ei gruppe som nordmenn vil hjelpe på ein anstendig og god måte.

– Då ser vi at den standarden som er sett for asylsøkjarar ikkje er god nok. Vi finn oss rett og slett ikkje i at ukrainske flyktningar vert behandla på den måten, medan vi sit ganske roleg og ser på at andre flyktningar vert tekne i mot på den måten, seier han.

– Vi burde ta med oss det beste frå dei ordningane vi lagar for ukrainarane og sjå på ein del av standardane for norske asylmottak og det tilbodet vi gjev, seier Brekke. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

