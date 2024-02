I formannskapet i forrige uke foreslo flertallspartiene Høyre, Frp, KrF og Pensjonistpartiet at Drammen kommune kun skal ta imot ukrainske flyktninger.

Det skapte sterke reaksjoner. Innvandrerrådet mente blant annet at det var «diskriminerende».

Det skal stemmes på under kveldens kommunestyremøte. Men de har trolig ikke lov til å bestemme hvilke flyktninger de tar imot.

– Kommunene kan ikke stille krav til flyktningenes nasjonalitet eller familiesituasjon. Kommunene og staten må samarbeide om å få bosatt alle som får lovlig opphold i Norge, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna til NRK.

I kveld skal Drammen bestemme seg for om de bare vil motta ukrainske flyktninger. Foto: Knut Brendhagen / NRK

Kan bli «anket»

Drammen er en av Norges mest multikulturelle byer, med innbyggere fra hele verden. Selv om politikerflertallet ønsket ukrainske flyktninger framfor andre, kan det være lovstrid, slik Senterpartiets Simon Nordanger framførte umiddelbart i forrige uke.

Kommuneadvokaten skriver i en redegjørelse at et slik vedtak ikke er lovlig:

Vedtaket er diskriminerende ved at det er begrunnet med at kommunen kun ønsker å bosette flyktninger fra Ukraina, og ikke andre flyktninger med ikke-vestlig bakgrunn.

Slik saken er opplyst til oss, og ut ifra begrunnelsen som er gitt, er denne diskrimineringen ikke lovlig.

Vedtaket er derfor i strid med både nasjonalt og internasjonalt regelverk.

– Vi skal ikke sette grupper opp mot hverandre. Regjeringen fortsetter å styrke integrering i Norge og bidrar til at kommunene kan fortsette det gode arbeidet med bosetting, sier Brenna.

Selv om flertallet i kommunestyret kommer til å stemme for vedtaket, kan det bli «anket». Det er ikke utenkelig at opposisjonspartiene kommer til å stille spørsmål ved lovligheten av det.

– Jeg får meldinger om at det Drammen gjør nå, er flaut, sier Emilie Ovnerud (V).

– 125 flyktninger er et høyt tall for Drammen, historisk sett og i dag. All bosetting er vanskelig, uansett hvor du kommer fra. Men vi vet av erfaring at noen har noen problemer, sier Jon Helheim (Frp) fra talerstolen i rådhuset.

– Det er krig i våre nærområder, og da er vi forpliktet til å ta imot flere selv om kapasiteten er sprengt. Staten Norge gjør nøyaktig det samme som Drammen kommune nå vedtar, hvert eneste år, under enhver regjering. Der setter man opp en liste over hvilken nasjonalitet man skal komme fra, og hvor mange, sier han.

Systematisert rasisme?

Høyre, det største partiet i Drammen, vet at de presser staten.

– Vi utfordrer den prioriteringen staten Norge gjør, og det er vi ærlige på, sa gruppeleder Kristin Surlien (H) til NRK i går.

Simon Nordanger (Sp) har kalt det systematisert rasisme. Jon Helgheim (Frp) har forsvart det med et ønske om god integrering, og at ukrainere er «enklere» å bosette enn en del andre flyktninger.