Saken oppsummert Anette Håkonsen-Hyvärinen, som har stomipose, opplevde en ubehagelig situasjon på et handikaptoalett i Kristiansand Dyrepark da andre gjester snek i køen og gikk inn på toalettet mens hun var der.

Anette er åpen om sin situasjon og prøver å forklare hvorfor hun trenger å bruke handikaptoalettet, men opplever at mange tror man må ha en synlig funksjonsnedsettelse for å bruke disse toalettene.

Magnhild Sørbotten, nestleder i Norges Handikapforbund, understreker at alle kan bruke handikaptoalettet, men oppfordrer folk til å tenke over om det er andre som ikke har noe annet valg.

Etter å ha klaget til dyreparken i Kristiansand, fikk Anette en unnskyldning og dyreparken uttrykte at de ønsker at alle skal føle seg velkomne og trygge.

– Det sier sitt når en dame på 43 år kommer gråtende ut av toalettet.

Det som var en perfekt tur, ble brått vanskelig for Anette Håkonsen-Hyvärinen.

Med flere tissetrengte småbarn i dokøen, var det flere som så sitt snitt i å gå på handikaptoalettet.

– Stressnivået steg, for stomiposen begynte å bli full, forteller Håkonsen-Hyvärinen.

Omsider kom hun seg inn i en garderobe, men problemene stoppet ikke der.

SNUDDE: Det som skulle være en fin familietur, ble litt annerledes enn Håkonsen-Hyvärinen så for seg. Foto: Privat

Fikk besøk på do

Badeland er ikke livets lykke for småbarnsmoren, fordi det er styrete med stomi. Likevel tok hun motet til seg da familien nylig var på ferie i Kristiansand Dyrepark.

– En pappa sa til sønnen sin «vi går her, så slipper vi køen», forteller Håkonsen-Hyvärinen.

Omsider kom småbarnsmoren seg inn i en garderobe som hadde tilhørende toalett, og to dører.

– Jeg låste døren jeg kom fra, på den andre døren sto det «denne døren skal alltid være låst», så jeg stolte jo på det og begynte å skifte.

RULLESTOLBRUKER: Norges Handikapforbund opplever at mange tror det toalettene kun er for rullestolbrukere på grunn av markeringen. Foto: Christine Ringdahl Karlsen / NRK

Så skjedde det som ikke skulle skje.

– Før jeg vet ord av det, står jeg helt naken og en mann med barnet sitt kommer inn døren.

Dette gjentok seg to ganger.

– Jeg tror aldri jeg har følt meg så nedrig, og samtidig trist, flau og sint. Jeg glemmer ikke den følelsen med det første.

KROPP ER TOPP: Anette er ikke redd for å vise frem stomiposen, men det skal hun gjøre på hennes premisser forteller hun. Foto: Håkon Lie / NRK

Blir uglesett

Håkonsen-Hyvärinen er som regel ikke redd for å vise frem stomiposen, for at folk skal forstå hvorfor hun trenger handikaptoalettet.

– Men det er ikke alltid jeg er så tøff at jeg flekker frem posen og sier at denne renner snart over, så hvis jeg kan komme foran deg blir jeg glad, sier Håkonsen-Hyvärinen.

Det er hun ikke alene om.

– Noen har fått for seg at du må ha en synlig funksjonsnedsettelse for å få lov til å gå på handikaptoalettet, sånn er det jo ikke.

Det sier nestleder Magnhild Sørbotten i Norges Handikapforbund. Hun forteller at alle kan bruke handikaptoalettet, men kommer med en oppfordring.

UGREIT: Magnhild Sørbotten har stor forståelse for at Anette har hatt en ugrei opplevelse og synes ikke dette var ok. Foto: Norges Handikapforbund

– Tenk over om det står folk i køen bak deg som ikke har noe annet valg enn å gå på handikaptoalett, eller om du like gjerne kan gå på et ordinært toalett.

Beklagelse

Dyreparken har tatt lærdom av opplevelsen til Håkonsen-Hyvärinen.

– Vi kommer til å kikke på det når sesonger over, og se om vi må gjøre endringer, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør i Dyreparken, Anniken Bjørnstad Schjøtt.

BEKLAGER: Anniken Bjørnstad Schjøtt beklager opplevelsen Anette fikk i badeland som tilhører dyreparken i Kristiansand. Foto: Dyreparken

– Det er utrolig trist å høre at Anette hadde en sånn opplevelse. Vi ønsker at alle skal føle seg velkomne, være trygge hos oss og ha en god opplevelse.

Håkonsen-Hyvärinen ble ringt opp av Dyreparken, etter NRK tok kontakt med dem.

– Jeg setter pris på at de kom med en unnskyldning, og at de lurte på hvordan det gikk med meg.

Hun har blitt tilbudt en gratis tur som plaster på såret.

– Da spurte jeg om jeg måtte ha med egen lås til garderoben, eller om de fikset det, ler småbarnsmoren.