Har spart for lite til nye sykehus i Oslo: – Det som skjer i Helse Nord er et varsel

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks - Oslo universitetssykehus har ikke spart nok penger til de nye sykehusene.

- Dette kan føre til stopp i andre prosjekter og kutt i planene.

- Helse Sør-Øst har fått innvilget et lån på maksimalt 30 milliarder av staten til byggingen, men resten av pengene må de selv stille med.

- Det er bekymring for at planene ikke vil kunne gjennomføres, og at det vil måtte kuttes i planene.

– Det kommer til å bli utfordrende å få dette til å henge sammen økonomisk, sier Terje Rootwelt.

– Det kommer til å bli utfordrende å få dette til å henge sammen økonomisk, sier Terje Rootwelt.

Han er administrerende direktør for Helse Sør-Øst - Norges største helseregion. Foretakene deres driver sykehus for over 3 millioner mennesker.

Norge har en helseforetaksmodell. Det betyr at sykehusene eies av foretak, selskaper, eid av staten. De drives i stor grad som private selskap, men kan ikke gå konkurs fordi de er statseid. Modellen styres av lov for helseforetak. Norge er delt opp i fire helseregioner: Nord, Vest, Midt-Norge og Sør-Øst. Hver region har sitt eget regionale helseforetak. Hver av de regionale helseforetakene eier flere helseforetak. Hvert helseforetak driver flere sykehus eller behandlingssteder. Forvirrende? Her er eksempler: Helse Nord eier både Nordlandssykehuset, Finnmarkssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge

Helse Sør-Øst eier blant annet Oslo universitetssykehus, Sørlandet sykehus og Sykehuset Innlandet Hva er helse-foretaksmodellen? Sykehus og foretak Helseforetakene har ofte sykehus i navnet, men mange av dem driver mange sykehus: For eksempel er både Ullevål sykehus og Rikshospitalet en del av Oslo universitetssykehus.

Og både sykehuset på Stokmarknes og sykehuset i Bodø tilhører Nordlandssykehuset. Staten ↓ Regionale helseforetak (som Helse Nord, Helse Vest) ↓ Helseforetak (Oslo universitetssykehus, Nordlandssykehuset) ↓ Enkeltsykehus (som Drammen sykehus, Ullevål) I loven for helseforetak stilles det krav om at helseforetakene skal ha egenkapital som står «i forsvarlig forhold til foretakets virksomhet.» Enkelt forklart betyr det at helseforetakene er forplikta til å ha penger på konto. Har de for lite penger, må de finne tiltak som gjør at de får mer penger - spare mer. De må også ha penger til egenkapital hvis de trenger lån til store investeringer.

De neste ti årene har de byggeplaner for ca. 85 milliarder kroner.

Over halvparten av summen går til nye sykehus i Oslo.

Tirsdag holder helseminister Ingvild Kjerkol sin sykehustale. Der er det venta at hun blant annet tar opp finansiering av nye sykehus.

Sparing og Ullevål-salg

Den offisielle «prislappen» på nye Oslo-sykehus er nå ca. 45 milliarder kroner. Men summen kan bli høyere.

Helse Sør-Øst har fått innvilga et lån på maksimalt 30 milliarder av staten til bygginga. Det skal dekke opp til 70 prosent av prisen.

Resten av pengene må de selv stille med.

Sykehus styres gjennom helseforetaksmodellen. Det innebærer også at de er forplikta etter loven til å ha en egenkapital som står «i forsvarlig forhold til foretakets virksomhet.» Enkelt forklart betyr det at helseforetakene er forplikta til å ha penger på konto. Modellen innebærer også at foretakene selv er ansvarlig for å bygge nytt. Da må de også betale for det selv. Siden bygging av sykehus er dyrt, må de ta opp lån for å ha råd til det. Og da trenger de egenkapital. På samme måte som du eller jeg må ha egenkapital for å få lån til å kjøpe bolig. Men foretakene kan ikke bare gå til banken og låne penger. Det er strenge regler. De har kun lov til å låne av staten. Det løses ved at de regionale helseforetakene - som Helse Nord - søker om og tar opp lån fra Helsedepartementet. Lånet fra staten kan kun dekke 70 prosent av byggeprisen. Så helseforetakene må uansett betale 30 prosent av byggeprisen selv. Lånet gis som oftest før prosjektet er i gang. Og om prisen øker, får de ikke mer i lån. Så hvis et sykehus skulle koste 10 milliarder og de får 7 i lån fra staten, må de betale resten selv om prisen øker til 15 milliarder. Når lånet først er betalt, må foretakene gradvis betale dem tilbake, med renter. Alt dette gjør at foretakene må spare. Både til egenkapital for lån, for å betale ned lånet, og for å ha råd til renter. Hvis de da har et stort prosjekt å betale for, har de mindre penger til andre ting. Sykehus får inntekter på to måneder. De får en fast sum fra staten, og de får penger for hver behandling og pasient. Så pengene de sparer til investeringer, må tas fra samme budsjett som alt annet. Det kan bety at de må kutte i driften for å ha råd til sparing.

Da er det noen ting som blir avgjørende:

Tomtesalg. Det er lagt opp til å selge tomta Ullevål sykehus nå ligger på til 8,5 milliarder kroner. I tillegg vil Oslo universitetssykehus (Ous) blant annet selge tomter på Dikemark i Asker og i Sandvika. Totalt håper de å få inn ca. 11 milliarder på denne måten. Sparing. Fra «moderforetaket» Helse Sør-Øst har Ous fått strenge krav til positive resultater, eller overskudd. Totalt skal de spare nesten 7 milliarder kroner fram til 2031.

Det betyr at Ous må gå hundrevis av millioner «i pluss» hvert år.

For å få til det, må antallet årsverk ned. Samtidig må aktiviteten ved sykehuset opp.

Hittil har det ikke gått. I fjor ble kravet justert kraftig ned. Også i år er målet redusert, ned til 150 millioner.

Med andre ord: Ous er allerede nesten 400 millioner «på etterskudd» med sparinga. Det må tas igjen i årene framover.

– Vi skyver jo bare på dette. Bakken blir bare brattere og brattere, sier Ullevål-tillitsvalgt Erik Høiskar for Den norske legeforening.

Frykter kutt i sykehus

Sammen med Anne Marit Wang Førland, som representerer de ansatte i styret til Ous, har han flere ganger advart mot planene.

De to er helt sikre på at det ikke vil gå.

Og da må det kuttes i planene. Høiskar peker på eksempelet Kalnes sykehus i Østfold.

– Der ble det på tampen bare tatt bort masse senger, og areal for ansatte, sier han.

I Østfold planlegger de nå et nytt bygg for å få mer plass.

Erik Høiskar og Anne Marit Wang Førland er bekymra for at Oslo-sykehusene blir for små. Foto: Olav Juven / NRK

Men om de får bygget det, er ikke sikkert.

Styret i Helse Sør-Øst har allerede skjøvet det nye Kalnes-bygget og andre nye byggeprosjekter fram i tid.

Og det kan skje igjen, bekrefter direktør Terje Rootwelt.

Tar av felles-pott

For: det er ikke aktuelt å stoppe planene i Oslo.

Så hva skjer da, om Ous ikke får spart like mye som planlagt?

I tillegg til det sykehusene sparer selv, har Helse Sør-Øst også spart opp penger.

Hvert år settes det av ca. 900 millioner til en «buffer» for å takle usikkerhet eller hvis prosjekter blir dyrere enn antatt.

– Dette er jo penger som holdes igjen regionalt og som fordeles til alle, sier direktør Rootwelt.

Direktør Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst sier de vil sørge for at sykehusene i Oslo blir bygd. Foto: Nadir Mohammad Alam / NRK

Innen 2031 vil den bufferen være på ca. 8 milliarder. Helse Sør-Øst bestemmer hvordan den skal brukes.

Om det brukes mer på noen prosjekter, er det mindre igjen til de andre.

Og da kan andre byggeprosjekter skyves på, bekrefter Rootwelt.

– Det er vanskeligere å stoppe underveis. Så det som kan være aktuelt er å forskyve senere prosjekter som ikke har kommet så langt, men som er under planlegging.

Mjøssykehuset i spill

Dem er det mange av. Flere steder er planene godt i gang.

Men nå kan de settes helt på vent. Kanskje blir de ikke bygd i det hele tatt.

– Etter min vurdering er det ikke bare en risiko for det. Det er overveiende sannsynlig, sier Christian Grimsgaard.

Han representerer de ansatte i styret til Helse Sør-Øst.

Dette kan bli skjøvet på/utsatt:

Dette kan bli skjøvet på eller lagt på is i Helse Sør-Øst Ekspander/minimer faktaboks Nytt kreft- og somatikkbygg Ahus

Del 2 av utbygginga i Oslo - her ligger for eksempel full utflytting av Ullevål og utvidelse av de nye sykehusene

Ferdigstille/utvide nytt Sunnaas sykehus

Sykehuset Innlandet - nytt Mjøssykehus og endring av struktur

Nytt stråle- og somatikkbygg ved Kalnes sykehus i Østfold

Somatikkbygg i Skien. Der vil Helse Sør-Øst prioritere stråletilbud, så sengebygget er allerede utsatt.

Nytt akuttbygg ved sykehuset i Kristiansand

Nytt kvinne/barn-senter ved sykehuset i Kristiansand

Ikke bare kan Oslo få mesteparten av «bufferen» til Helse Sør-Øst. De vil også hente ut mye av pengene i regionens felles låneordning.

Gjennom år har deler av pengene fordelt til helseforetakene, blitt plassert i den interne «banken». Når nye sykehus skal bygges, kan de hente ut penger.

Noen foretak har henta ut mer enn de har betalt inn, og skylder «banken» penger. Som Ahus og Sykehuset Østfold.

Andre går i pluss. For eksempel har Sykehuset Innlandet satt av 2,2 milliarder der. Og Sørlandet 1,3 milliarder.

– Risikoen er at hvis et sykehus bruker for mye og ikke klarer å betale regningen, så rammer det de andre. Det er i ferd med å skje her i Helse Sør-Øst, sier Grimsgaard.

Han bruker Telemark som eksempel. Da det i vår mangla ca. 600 millioner til planene om nytt kreftsenter og somatikkbygg i Skien, sa Helse Sør-Øst nei til å gå inn og dekke summen.

Christian Grimsgaard tror andre sykehusprosjekter på Sør- og Østlandet ikke blir noe av. Foto: Nadir Mohammad Alam / Nadir Alam NRK

Selv om Sykehuset Telemark har en milliard «til overs» i Helse Sør-Østs egen bank.

I stedet må sykehuset bygges i trinn, og prosjektet utsettes.

Også Ous har penger i denne banken. Ca. 5 milliarder. Men Helse Sør-Øst legger opp til at de henter ut ca. 11 milliarder året de nye sykehusene står ferdig.

Like mye som alle helseforetakene totalt har utestående i fellesbanken.

De tømmer rett og slett sparegrisen.

– På vei mot Helse Nord

Grimsgaard frykter at de store investeringene kan ende i økonomisk krise.

Slik Helse Nord nå opplever.

– Det som skjer i Helse Nord nå er et varsel om hva vi kan se for oss de kommende årene, sier Grimsgaard.

– De har investert veldig mye penger i ny bygg, og så har de ikke råd til å bemanne dem når de står ferdige. I den situasjonen er det sannsynlig at vi også havner, mener han.

For å unngå det, må hele modellen for bygging av sykehus endres, mener han. Han tror ikke politikerne er klar over hva som blir konsekvensen av store prosjekter.

– De tenker at de bevilger til nybygg, men det er altså lån vi tar opp som skal betales tilbake med renter. Det betyr at man må kutte i driften, sier han.