Skal forby elbiler i kollektivfeltene

Årsaken er arbeidet med Ring 1, og ombyggingen av Hammersborgtunnelen og oppgradering av Vaterlandstunnelen.

Ifølge Statens vegvesen vil dette føre til økt trafikk på vegnettet. Derfor skal kollektivtrafikken prioriteres.

For mange elbiler under rushtiden

– Elbiler har kunnet kjøre i kollektivfelt i rushtidene når det er to eller flere i bilen. Denne fordelen blir nå tatt bort av hensyn til bussenes framkommelighet.

Det sier prosjektleder trafikk, i Statens vegvesen Halvard Gavelstad.

Han mener at andelen elbiler i kollektivfeltene er så stor under rushtiden, at bussene blir betydelig forsinket.

Forbudet vil gjelde fra 6–7. mai på riks- og europaveger i Oslo og Akershus. Det gjelder for de kommunale vegene også.

– Vi oppfordrer de som kan til å la bilen stå og heller reise kollektivt, sykle eller gå, sier Gavelstad.

STENGER I TRE ÅR: Ring 1 vil være stengt fra sommeren 2024 til 2027. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Skilting og informasjon

Statens vegvesen vil skilte stengt Ring 1 på alle hovedveger inn mot sentrum.

I tillegg brukes friteksttavler for å ytterligere å informere bilistene.

– God skilting og informasjon skal bidra til at færre kjører feil og må snu inne i sentrum, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.