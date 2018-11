Var så smart at han ble frarådet å starte med sjakk

– Jeg vil bli profesjonell sjakkspiller. Men først skal jeg gjøre ferdig leksene mine.

Det sa Fabiano Caruana da han var ti år gammel. Da hadde han spilt sjakk i fem år og hadde alltid med seg en kosebamse på kamp. Allerede da visste familien at de hadde med en helt eksepsjonell gutt å gjøre.

Nå, 16 år senere, entrer Fabiano Caruana sjakkens største scene. Han sitter ansikt til ansikt med verdensmester Magnus Carlsen, og omtales som hans tøffeste motstander noensinne.

Foto: Ben Stansall / AFP

For smart for sjakk

Vi skrur tiden tilbake til år 2002. Ti år gamle Fabiano Caruana feier all jevnaldrende motstand av brettet. Hvert år dukker det opp flere tusen sjakktalenter, men ingen har vært så lovende som lille «Fabi».

Problemet er bare at han er utrolig glup. Han er så smart at han blir frarådet fra å starte med sjakk. Garry Kasparov, av flere regnet som tidenes beste sjakkspiller, mente talentet burde brukes på noe mer fornuftig.

For familien Caruana handlet det om å forvalte intelligensen best mulig.

Kasparov mente derimot at Caruana ikke burde kaste bort livet på sjakk i så ung alder. Han mente det var for risikabelt, og at nåløye for å bli profesjonell sjakkspiller var for lite. Kun et fåtall av verdens sjakkspillere lever av idretten.

Kasparov mente at han burde velge et yrke der han fikk bruk for intelligensen. For eksempel professor i matematikk eller noe lignende.

Unge, smarte Caruana måtte ta et valg: skole eller sjakk?

TIDLIG MØTE: Magnus Carlsen og Caruana under turneringen i Wijk aan Zee i 2013. Foto: Koen Suyk / AFP

Sjakkgeniet

For Magnus Carlsen var historien en helt annen. Allerede som fireåring ville pappa Henrik at Magnus skulle starte med sjakk.

Det tok et par år, men Henrik skjønte fort at Magnus var som skapt for sjakken. Sjakkferdighetene er i liten grad trent fram, det lå der som et talent. Som en av svært få, kanskje ingen, andre har.

– Magnus hadde evnene som skulle til for å bli en god sjakkspiller. Han puslet stort puslespill før han fylte to og laget Lego for ungdommer da han fylte fire. Han hadde en evne til å fokusere på ting over lang tid, i flere timer av gangen, forteller Henrik Carlsen.

Magnus Carlsens sitat fra torsdagens pressekonferanse sier veldig mye om hva han selv tenker om hva sjakk har betydd for ham.

– For meg har det vært det kuleste i verden helt siden jeg var åtte år.

Han ble en barnestjerne, og har gjort sjakk stort i Norge. Som 12-åring ble han stormester, og senere fikk han selveste Garry Kasparov som trener. Kasparov, stormesteren som frarådet Caruana å begynne med sjakk. Carlsen fikk stikk motsatt råd.

– Jeg vil si at alt lå til rette for sjakk for Magnus, ut ifra det jeg visste som sjakkspiller, sier Henrik Carlsen.

STORMESTER: Magnus Carlsen var stormester da han var 13 år, her avbildet på Liertoppen i 2004. Foto: Borgen, Ørn E. / NTB scanpix

Yngste stormester fra USA

Den ene var «for smart for sjakk», mens den andre var som skapt for sjakken. Men begge kom seg gjennom det trange nåløyet og inn i verdenstoppen. Som 14-åring ble Caruana USAs yngste stormester gjennom tidene. Da øynet amerikanerne håp. Var det en ny sjakklegende på gang, en ny Bobby Fischer?

Amerikanerne håper nå at smartingen skal sørge for den første verdensmesteren fra USA siden Fischer i 1975.

– Jeg liker sammenligningen, men jeg er ikke helt der enda. Hvis jeg blir verdensmester, kanskje, sier Caruana.

I flere intervjuer blir han spurt om interessene, og alle gangene får journalisten samme svar. Det er mye sjakk, han er ikke så veldig interessert i noe annet. Han kan spille litt poker. I tillegg kan han dra for å se fotball eller basket, men han følger ingen lag.

Det er kun sjakken som engasjerer.

Tallknuseren

Ifølge New York Times brukte Caruana 36 timer på sjakk i uken som tiåring. Det tilsvarer over fem timer hver dag. Fortsatt trener han sjakk fire til syv timer om dagen. Noen dager strekker det seg opp til ti timer om dagen.

Foto: Joel Saget / AFP

Det er ingen hemmelighet at Carlsen også har sittet mange timer ved sjakkbrettet, men langt fra like strukturert som sine motstandere, og særlig ikke Caruana. Da Caruana fikk vite det, nektet han å dro hva han hørte.

For Carlsen har det vært mer lystbetont. Som barn og ungdom satt han foran sjakkbrettet i time etter time. Med en egen evne til å fokusere på ting over lengre tid. Det har han fått enormt utbytte av.

Deres forskjellige bakgrunn gjør at de har to helt forskjellige tilnærminger til hvert parti. Caruana vil ha korte partier, mange brikker i spill og kompliserte stillinger. Da kan han hente frem sin indre professor, slik at han kan utnytte regneferdighetene. På den måten får Fabiano Caruana bruke matematikk for å regne seg ut av de kompliserte stillingene.

FOLKSOMT: Interessen rundt sjakk-VM er enorm. Foto: Nina Rangøy / NTB scanpix

Carlsen er på sin side kjent for sine lange partier. Han venter til motstanderen er i tidsnød, så setter han inn støtet. Da får han utnyttet de mange timene foran sjakkbrettet som ung.

– Jeg ser ingen klare svakheter hos Magnus, sier Caruana.

– Det er definitivt min tøffeste motstander. Jeg synes det er spennende å spille mot de beste, og det motiverer meg. Det blir en kamp mellom to som ikke gir så veldig mye ved dørene, sier Magnus Carlsen til NRK.

Han vet at det er en reell fare for at han taper kampen. For to år siden var det noe helt annet, da Sergej Karjakin satt på motsatt side av brettet. Da var det ikke noe alternativ å tape VM-kampen. Ingen, ikke engang Carlsen selv, kunne se for seg tap mot Karjakin.

Mot Caruana er det helt annerledes.

– «Fabi» er en utrolig spiller. Året i dag taler for seg selv. Hvis jeg spiller som jeg har gjort hittil i år kommer jeg til å tape. Men jeg tror på meg selv, og at jeg skal heve spillet.

FOKUSERT: Magnus Carlsen dagen før VM-kampen. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Sjakkmodus

Torsdag møttes VM-duellantene på pressekonferanse i spillelokalet. Presse fra hele verden følger med når Carlsen møter Caruana. Norge mot USA. Sjakkgeniet mot tallknuseren.

Forskjellen på Carlsen og Caruana var en spennende studie på pressekonferansen dagen før første VM-parti. Carlsen lo, spøkte og var i godt humør. Han fikk salen til å le flere ganger, og hadde glimt i øyet. For eksempel med denne kommentaren:

"Women hate me, I repell them" Du trenger javascript for å se video.

Ved siden av svarte Caruana kort og saklig. Presist, men ikke for lange svar.

Det var et mye mer alvorlig preg over amerikaneren. Nå har «Fabi» gått i sjakkmodus.

– Det har vært veldig mye sjakk de siste månedene. Jeg har prøvd å komme meg inn i sjakkmodus og forbedre intuisjonen for å finne neste trekk fortest mulig. Det er vanskelig å gå inn i modus 100 prosent. Men de siste månedene har det bare vært sjakk.

– Så nå er du i modus?

– Ja. Nå føler jeg at jeg er på et nivå der jeg kan ta Carlsen.

Kilder: Wall Street Journal, New York Times, chess.com og Deadspin