Carlsen hevder han ble kokt: – Ikke mye oksygen å få

– Jeg begynner å bli rimelig kokt i toppen ass. Jeg kjenner det er ikke mye oksygen å få der inne for å si det sånn, sa Magnus Carlsen til NRK midtveis ut i åpningsdagen av lynsjakk-VM.

Som om det ikke tærer på nok med 12 partier på én dag, skal det tilsynelatende ha blitt hett for Norges største sjakkprofiler torsdag. Flere fikk nemlig kjenne på intens varme i Kasakhstan, inkludert NRKs team til stede inne på «Baluan Sholak sports palace» i Almaty.

– Det begynner å bli litt varmt?

– Ja, det begynner å bli veldig, veldig varmt. Så det er tøffe spilleforhold nå. Men vi får se, det er det samme for alle, svarer Carlsen.

Carlsen avsluttet første spilledag med remis i de siste fem partiene og står med ni poeng. Dermed er han ett poeng bak lederen Hikaru Nakamura.

Amerikaneren er enig med Carlsen i at det var utftfordrende forhold.

– Det var veldig, veldig varmt. Når du også tar med kleskoden i bildet, som jeg ikke er en veldig stor tilhenger av, så blir det vanskelig. På slutten gjorde de det altfor kaldt, så det ble snudd om på slutten. Det er hva det er, sier Nakamura.

Resultater, lynsjakk-VM Ekspandér faktaboks Åpen klasse (12 av 21 runder): 1. Hikaru Nakamura (USA) - 10 poeng

2. Anish Giri (NED) - 9 poeng

2. Magnus Carlsen (NOR) - 9 poeng

2. Daniil Dubov (FID) - 9 poeng

2. Haik Martirosjan (ARM) - 9 poeng

2. Richard Rapport (ROU) - 9 poeng Øvrige norske: 60. plass: Aryan Tari (7 poeng), 98. plass: Johan-Sebastian Christiansen (6 poeng) og 159. plass: Benjamin Haldorsen (4 poeng). Kvinner (9 av 17 runder): 1. Valentina Gunina (FID) - 7,5 poeng

1. Polina Shuvalova (FID) - 7,5 poeng

2. Tan Zhongyi (KIN) - 7 poeng

2. Aleksandra Gorjasjkina (FID) - 7 poeng

2. Alexandra Kosteniuk (FID) - 7 poeng 82. Monika Machlik - 3 poeng

– Ikke lett

Tidligere i mesterskapet har det lavere temperatur i arenaen, men under åpningsdagen i lynsjakk-VM skal varmeovnene angivelig ha blitt skrudd opp.

Pressesjef i Fide, David Llada, mener flere spillere påpekte at temperaturen har vært for lav tidligere.

– Det er ikke lett å imøtekomme alles preferanser, skriver Llada i en melding til NRK.

Det inntrykket har ikke flere norske sjakkprofiler, som også har reagert på varmen

– Det er veldig dårlig luft i spillerlokalet nå. Man merker man blir veldig svett av varmen. Det var mye bedre i går egentlig, jeg vet ikke hva som er galt med luften, sier Aryan Tari til NRK.

– Jeg vet ikke helt, jeg er rimelig kokt i topplokket uansett. Men jeg tror ikke inneklimaet er det beste her, nei. Når man spiller lyn blir man jo ekstremt opphetet, men det er definitivt litt dårligere i dag enn det var i går, forteller Benjamin Haldorsen til NRK.

KOKT: Johan-Sebastian Christiansen kjente på varmen i Almaty. Foto: NRK

– Ja, nei jeg trodde først det var fordi jeg var så forbanna fordi det var så dårlig, men når flere sier det så legger jeg jo merke til det, for de andre dagene har det jo vært bra luft, men det er jo kokvarmt nå. Men ingen unnskyldning, altså, fra min side, påpeker Johan-Sebastian Christiansen til NRK.

Tok grep

Llada skriver videre at FIDE-arrangementer vanligvis er regulert til 21–22 grader – med justeringer avhengig av størrelsen på spillehallen og hvor mange mennesker som er i den.

Han legger likevel til at de nå har tatt grep.

– Vi har justert den (temperaturen) to ganger nå.

GJORDE ENDRINGER: Llada sier at hørte på spillere og satt ned tempraturen. Foto: CHRISTIAN KRAKENES / CHRISTIAN KRAKENES

Etter at Fide hadde blitt informert, kunne man tydelig kjenne at temperaturen i arenaen ble svalere på tampen av dagen. I hallen så man også flagg veive etter at «aircondition»-nivået ble skrudd opp.

Det til angivelig stor glede for Carlsen, som så preget ut etter storkampen mot Hikaru Nakamura. Da hadde 32-åringen spilt åtte partier.

– Uff. Det går sakte oppe i toppen nå. Spesielt mot Nakamura. Jeg visste at jeg sto litt bedre i åpningen, men det var som jeg sa til meg selv: All pause jeg kan få er bra.

LANG DAG: Carlsen var sliten etter en lang dag, men tok seg tid til å se på de andre partier etter åpningdagens slutt. Foto: Christian Grieg Sander / NRK

Nordmannen spilte remis mot den amerikanske stormesteren.

– Det er et godt resultat, så bare håper jeg at jeg overlever resten av dagen med en rimelig score. Jeg har mye å kjempe for i morgen.

Før fredagens avsluttende spilledag er det også Nakamura som Carlsen må jakte på. Amerikaneren leder med ett poeng før de avsluttende ni partiene.

– Det er helt greit. Jeg har kjent, egentlig siden runde tre, at jeg er kokt i hodet. Jeg trenger litt hvile. Glad for å ha kommet gjennom uten tap, og så skal jeg prøve å komme sterkere i morgen. Mål nummer én om å ikke ha ødelagt noe i dag ser ut til å gå. Da har jeg en sjanse i morgen. Jeg må bare spille litt bedre, sier Carlsen.

Dagen til Carlsen startet på dramatisk vis da han kom for sent inn til første parti:

Her kommer Carlsen løpene Du trenger javascript for å se video.

– Jeg er ikke superfornøyd med spillet, men forholdene tatt i betraktning, så er det helt ok, sier han.

– Hva skal du gjøre for å være uthvilt til i morgen?

– Å være uthvilt er en ting, men det er ikke så lett å spille når det er vanskelig med luften. Det er likt for alle. Jeg skal prøve å være så uthvilt som mulig, men i dag kjente jeg at det var tungt, sier Carlsen.