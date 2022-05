Isak (15) får tre ganger så mye støtte av norsk fotball som Helle (15)

Det strider mot Norges Fotballforbunds plan om å «tilrettelegge for at spillerne våre kan bli best mulig, uavhengig av adresse, klubb og kjønn».

– Jeg synes det er veldig dumt, trist og vondt at det er sånn, sier Helle Stenersen til NRK.

15-åringen er en del av Arna-Bjørnars «proffstien», klubbens akademi, og trener seks ganger i uka.

529 kilometer østover trener Isak (15) syv ganger i uka på Sarpsborg 08s utviklingsgruppe.

– Jeg føler at vi bør ha like muligheter. Jeg skjønner at sponsorer og sånn på et høyere nivå prioriterer herrefotballen, men jeg synes alle burde ha likt startpunkt, mener Isak Bahtijaragic.

Men sannheten er at det er langt fra realiteten i Norge i dag.

I kroner og øre bruker faktisk norske toppklubber ti ganger så mye penger på talentutvikling av gutter sammenlignet med jenter i aldersgruppen 13–19 år.

Det kommer frem av klubbenes budsjett som NRK har hentet inn.

Arna-Bjørnar bruker 50.000 kroner på Helles utvikling, samtidig bruker Sarpsborg 08 128.750 kroner på utviklingen av Isak. Begge klubbene bruker litt over gjennomsnittet av norske toppklubber. I snitt bruker norske toppklubber 2,7 ganger så mye på hver gutt som på hver jente. Summen er 42.000 kroner på hver jente, og 112.000 kroner på hver gutt. Samtidig vil NFF tilrettelegge for et likeverdig tilbud til begge kjønn i klubber, krets og på landslag. Der skjevfordelingen viser seg tydeligst er på treningsfeltet. Når hver jente er på trening må de, i snitt, dele treneren sin med 16 andre jenter. Gutta må i snitt bare dele treneren sin med syv andre gutter.

Trenerproblemet

NRKs opptelling viser at både Arna-Bjørnar og Sarpsborg 08 har et budsjett ganske midt på treet på spillerutvikling.

Med seks treningsøkter i uka på Arna Stadion mener Helle det er veldig viktig at de har gode trenere. For gode trenere betyr ofte gode og morsomme treningsøkter.

Men hvor mange trenere som er til stede på treningsfeltet varierer fra én til fire for de 20 jentene på akademiet. Antallet varierer avhengig av hvor mange personer i og rundt klubben som hjelper til.

– Det er ganske stor forskjell. Du blir mye mer sett når det er flere trenere og jeg synes også kvaliteten blir mye bedre, forteller Helle etter en treningsøkt i regnet.

OPPFØLGING: Personlig oppfølging på treningsfeltet blir trukket frem som noe av det viktigste for en spillers utvikling.

Alle NRK har snakket med i forbindelse med denne saken sier at personlig oppfølging er avgjørende for utviklingen.

– Det er viktig å få litt personlig tilbakemelding og vite hva du må jobbe med selv, og ikke bare hva hele laget må jobbe med. Og det er fint å få en skikkelig tilbakemelding, at man ikke bare hører det fra siden, men at de kommer bort og snakker med deg personlig. Det lærer du mye av, mener 15-åringen.

Til tross for varierende antall trenere på feltet, poengterer Helle at hun er fornøyd med opplegget hun får i Arna-Bjørnar.

I Sarpsborg har Isak og hans 59 lagkamerater på utviklingsgruppa til sammen syv årsverk i støtteapparatet. Sarpingen føler at han får veldig god oppfølging fra alle lagets trenere.

– Hver gang jeg spør om noe får jeg et godt svar som jeg klarer å reflektere litt rundt og da blir jeg bedre for hver gang. Etter hver kamp analyserer vi kampene og da kan jeg sjekke hva jeg kan bli bedre på og forbedre det, forteller 15-åringen.

Slik har NRK funnet frem til tallene: Ekspandér faktaboks På herresiden har NRK sett på alle eliteserieklubbene og 11 klubber i 1. divisjon som er med i Akademiklassifiseringen. Jerv er med i oversikten selv om de ikke er med i akademiklassifiseringen. Akademiklassifiseringen er et verktøy som etablerer klare standarder for arbeidet med Toppspillerutvikling i herrefotballen. Fra 2017 til 2023 skal cirka 300 millioner kroner av Norges toppfotball (NTF) og Norges Fotballforbunds (NFF) mediepenger investeres i utviklingen av unge spillere. På samme tid får toppklubbene i kvinnefotballen 5,6 millioner av NFF og Toppfotball Kvinner til utvikling av unge spillere. På kvinnesiden har NRK tatt med toppserieklubbene pluss tre 1. divisjonsklubber som også mottar midler til en spillerutviklerstilling. Men disse klubbene har ingen akademiklassifisering å følge. NRK har sendt e-post til 40 klubber og spurt om budsjett til spillerutvikling, antall spillere i akademiet, antall trenere/personer i støtteapparat (årsverk) og utdanningsnivå på trenere. Ved å legge dette inn i et Excel-ark har NRK fått oversikt over fordeling av midler i hver enkelt klubb og totalt. Akademiklassifiseringsrapporten fra 2019 har også gitt oss oversikt over ressurser og spillere.

– Har gjort at vi får bedre spillere

Sarpsborg 08 er en av klubbene i NFF og NTFs (Norsk Toppfotball) akademiklassifisering. Et verktøy som etablerer klare standarder for arbeidet med toppspillerutvikling i herrefotballen og hvor cirka 300 millioner av mediepengene investeres i utviklingen av unge spillere.

– Det har nok gjort at vi har blitt enda mer strukturert. Vi har fått et bedre opplegg for trenerne som de overfører til spillerne. Vi har gode ukeplaner og årsplaner for hver enkelt spiller, individuell oppfølging på det fysiske, mentale, det fotballfaglige. Det har nok gjort at vi har fått bedre spillere. Det har hjulpet oss, forteller Erland Johnsen.

AVGJØRENDE: Pengene fra akademiklassifiseringen er direkte avgjørende for Sarpsborg 08s utviklingsavdeling.

Den tidligere Chelsea-stopperen er utviklingssjef i Sarpsborg 08. Han forteller at pengene de mottar fra akademiklassifiseringen står for cirka en tredjedel av budsjettet i utviklingsavdelingen og er direkte avgjørende for at klubben kan ha fulltidsansatte trenere.

– Hvor viktig er trenere for å produsere best mulig spillere?

– Det er jo den største påvirkninga som spillere får. Det er jo alfa og omega for å få fram gode spillere i Norge, mener Johnsen og utdyper:

– Det er veldig tidkrevende å følge opp hver enkelt spiller og det viktigste er hva spilleren bidrar med selv. At de tar ansvar for egen utvikling. Det pålegger vi spilleren. Vi er en eliteklubb og forventer at spillerne også er eliteutøvere mens de er her.

Saken fortsetter under tabellen.

Utviklingsbudsjett herreklubbene: Klubb Summer av antall spillere Summer av budsjett Per spiller Aalesund 35 7500000 214286 Bodø/Glimt 78 16000000 205128 Brann 70 11400000 162857 Bryne 100 3200000 32000 Fredrikstad 67 5000000 74627 Grorud 125 5480000 43840 HamKam 60 5000000 83333 Haugesund 81 6500000 80247 Jerv 45 2646000 58800 Kongsvinger 30 4000000 133333 Kristiansund 33 6200000 187879 Lillestrøm 99 9423910 95191 Mjøndalen 45 3600000 80000 Molde 77 12000000 155844 Odd 76 13054708 171772 Rosenborg 56 15546002 275821 Sandefjord 40 3400000 85000 Sandnes Ulf 45 4000000 88889 Sarpsborg 08 60 7725000 128750 Sogndal 70 4500000 64286 Stabæk 113 10000000 88496 Start 41 3800000 92683 Strømsgodset 60 6400000 106667 Tromsø 65 10285500 158238 Viking 65 9000000 138462 Vålerenga 100 14000000 140000 Åsane 85 3800000 44706 Totalsum 1821 203461120 111730

– Får ikke dekt behovet til hver spiller

I Arna-Bjørnar er tidligere Brann-spiller Erik Mjelde sportssjef og utviklingsleder. I motsetning til Johnsen får ikke hans klubb penger fra NFF og Toppfotball Kvinner til annet enn én stilling.

Han er også til stede på treningsfeltet der han har ansvaret for mellom 16 og 18 jenter. I tillegg til ham er det noen foreldre som hjelper til.

– Det er utfordrende. Det blir veldig mange spillere å håndtere når vi er så mange og du føler gjerne at du ikke får dekt behovet til hver spiller. Du føler ofte at noen spillere blir glemt og at du gjerne er for lite til stede, forteller Mjelde.

UTFORDRENDE: Erik Mjelde skulle gjerne vært til stede for flere enn han klarer med antallet spillere han i dag er ansvarlig for.

Han mener det optimale hadde vært om hver trener hadde hatt ansvaret for åtte spillere hver, altså likt som det er på guttesiden ifølge NRKs undersøkelse.

– Jeg er ikke så opptatt av å snakke om likestilling, men like muligheter og at de skal få like muligheter til å bli god som gutta. Da hadde det vært en fordel med flere ressurser rundt de, mener den tidligere toppspilleren.

Mjelde har selv over 300 kamper på øverste nivå i Norge og vet godt hvor viktig treneren er for spillernes utvikling. Han er klar på at for Arna-Bjørnar sin del så er det økonomien som står mellom dem og flere trenerressurser for hver spiller.

– Vi er avhengige av dyktige trenere, men dyktige trenere koster også penger og det er ikke det vi har mye av. Det hadde vært mulig å få tak i flere gode trenere, men da må du gi dem noe også. Vi kan ikke gjøre det frivillig, det er helt umulig, forteller utviklingssjefen.

Norge har lenge blitt sett på som en pioner i kvinnefotballen, men de siste 15 årene har norske klubblag falt fra fjerde til tolvte plass på UEFA-rankingen. Samtidig har norske herreklubber de siste årene klatret på den samme rankingen og utviklet flere unge spillere som har tatt steget opp på den største internasjonale scenen. Men til tross for at store stjerner som Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen har kommet opp gjennom det nåværende utviklingssystemet, har flere land tatt igjen det norske forspranget og fått frem flere gode kvinnespillere enn Norge.

– Alle bør ha samme muligheter

– Vi ser i Europa generelt at jente- og kvinnefotballen er på vei opp og det er viktig at vi ikke står igjen på perrongen når det toget går, poengterer Erland Johnsen i Sarpsborg 08.

I hans klubb har de like stort budsjett på yngre gutte- og jentelag. Men i snitt brukes det altså nesten tre ganger så mye på hver guttespiller som på jentespillerne i toppklubbenes akademier.

– Det synes jeg er veldig teit og jeg synes det er veldig rart at gutter skal få bedre muligheter enn det jenter skal få, spesielt når vi er så unge. Vi skal utvikle oss alle sammen, så vi bør alle få samme muligheter, sier Helle i Arna-Bjørnar.

Slik som på skolen. Der det ikke er noen økonomiske forskjeller på guttene og jentene. Men bare se for deg at forskjellene hadde vært de samme i skolen.

– Det tror jeg folk hadde syntes vært helt uakseptabelt, sier Helle om akkurat det tankeeksperimentet.

Og hvorfor skal man godta det i fotballen?