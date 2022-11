Stabæk-spilleren imponerte Rune Rudberg – invitert på kjærlighetsduett

Basketstjerne suspendert for antisemittisme – legger seg flat

Den amerikanske basketballstjernen Kyrie Irving ble natt til fredag suspendert i minst fem kamper. Det opplyser hans eget lag, Brooklyn Nets.

Årsaken er at Irving nylig har delt innhold fra en dokumentar, som hadde antisemittiske innhold. Klubben skriver at de har forsøkt å hjelpe Irving med å forstå at innholdet han delte var sårende. Torsdag fikk han muligheten i pressesonen til å ta avstand fra antisemittisme, noe Brooklyn Nets skriver at han ikke gjorde.

Derfor bestemte de at Nets ikke lenger kunne assosieres med Irving, og at basketstjernen dermed var suspendert frem til han gjorde opp for seg – og at han uansett ville være suspendert i minst fem kamper uten lønn.

Fredag morgen, norsk tid, har Irving selv tatt til Instagram for å beklage det antisemittiske innholdet han hadde delt.

– Til alle jødiske familier og samfunn som har blitt såret og påvirket av innlegget mitt: Jeg er virkelig lei meg for å ha forårsaket dere smerte og jeg beklager, skriver Irving.