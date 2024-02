Hun er Haalands superagent

I fjor opplevde Rafaela Pimenta hvordan det føles å være kvinne i en bransje totalt dominert av menn.

Pimenta skulle forhandle frem en avtale med en erfaren direktør fra en fotballklubb. Hun tok med seg en mannlig advokat som ikke hadde peiling på fotball, men som skulle gi henne juridisk hjelp. Partene forhandlet i lang tid. Da avtalen var i boks, snudde direktøren seg til advokaten og sa:

– Ah. Du forberedte henne godt.

Rommet ble stille. Advokaten var flau, for han var jo bare en hjelper. Det var hun som drev selskapet One, et av fotballens største agentbyråer, med klienter som Erling Braut Haaland. Advokaten sa at han ikke skjønte hva direktøren mente, men det gjorde Pimenta, som svarte:

– Slapp av, det går bra. Bare vær klar over at summen du må betale meg, nettopp ble doblet.

Pimenta fortalte denne historien til ESPN i fjor. Hun har opplevd langt verre. I snart 30 år har brasilianeren jobbet i en bransje hvor alle som har roller av betydning – trenere, direktører, presidenter – er menn. Nylig ga hun nettsiden The Athletic en smak av hva hun har fått høre:

– Du er en kvinne. Hva vet vel du?

– Hvordan havnet du her?

– Hvem ligger du med?

Én direktør ga henne følgende melding foran en spiller og hans far:

– Du er brasiliansk ... jeg trodde du var en hore.

Pimenta er noe helt annet. Når lister lages over de største agentene i fotballens verden, er hun som oftest i toppen. Utenom Haaland representerer hun stjerner som Matthijs de Ligt og Marco Verratti, samt de norske stortalentene Andreas Schjelderup (Nordsjælland) og Sverre Nypan (Rosenborg).

PIMENTA-KLIENT: Andreas Schjelderup. Foto: Annika Byrde / NTB

Likevel må hun slåss for å få respekt, som hun fortalte den britiske avisen The Guardian i fjor.

– Om du blir sint, er du en bitch. Om du reagerer, overreagerer du fordi du er en emosjonell kvinne. Om du vil være en leder, blir du ansett som for ambisiøs, kald og hard. For menn er det OK å være alt dette.

– Vi er i en bransje hvor likestilling ikke eksisterer.

Truet på livet

Karikaturen av en fotballagent er en selvsikker mann med slips, dress og Rolex som bjeffer inn i to telefoner samtidig. Det klassiske eksempelet er den største av dem alle, portugisiske Jorge Mendes.

Det er slike typer direktører er vant til å møte.

AGENTGIGANT: Jorge Mendes. Foto: STEFAN WERMUTH / Reuters

Hva gjør agenter? De hjelper spillere med råd og forhandlinger, ofte i bytte mot en del av overgangssummen, eller at klubbene betaler dem en lønn som er, la oss si, 10 % av det spilleren får. Jo bedre spilleren er, desto høyere blir summene, så agenter slåss for at talentene skal velge dem. Arne Nypan, faren til Sverre Nypan, forteller NRK at han fikk den første henvendelsen da sønnen var 13 år.

Da Sverre hadde debutert for Rosenborgs A-lag i 2022, ble Arne kontaktet av mellom 40 og 50 agenter til.

Noen agenter er ryddige, andre truende. Jon Ole Reinhardsen, daglig leder i Jerv, forteller NRK at han kjenner en sportssjef i en utenlandsk klubb som er blitt drapstruet av agenter som ikke har fått det som de vil.

Og kvinnelige agenter? På herresiden er de nesten like sjeldne som tigere i Oslomarka.

I 2022 registrerte Norges Fotballforbund én kvinnelig agent i de fire øverste divisjonene for herrer: Nina Wennerström, en svensk tidligere tennisspiller som via sitt selskap Wesport representerer IK Start-spilleren Salim Nkubiri.

Selv i de to øverste divisjonene for kvinner fantes det bare tre kvinnelige agenter: Lindi Ngwenya, Hanna Grete Wenzl og Maria Karlsson de Cecco.

Reinhardsen har forhandlet med agenter i Norge og utlandet i årevis, og bekrefter at menn dominerer markedet totalt.

– Jeg har aldri møtt en kvinnelig agent i Norge, sier Reinhardsen.

Arne Nypan forteller at alle agentene som kontaktet ham om sønnen, var menn. Det eneste unntaket var Rafaela Pimenta.

– Hvorfor er du her?

Pimenta hadde aldri planer om å bli agent.

Hun er utdannet advokat og begynte som foreleser ved universiteter i Brasil, før hun innlemmet fotball i programmet sitt. Snart ble hun kontaktet av fotballspillere som trengte juridisk hjelp. I 2000 skulle hun hjelpe den legendariske playmakeren Rivaldo med å starte en fotballklubb.

Hun kom inn i et rom hvor hun så en fyr sitte med sigarett i hånden.

Han het Mino Raiola.

Det var lett for Pimenta å ha fordommer. Raiola ble både kalt en mafioso og sammenlignet med gangsterne i TV-serien The Sopranos.

«MAFIOSO»: Mino Raiola. Foto: JOSEP LAGO / AFP

Raiola kom fra Salerno ved den italienske sørvestkysten og var ett år da familien flyttet til Haarlem i Nederland. Der åpnet faren en pizzarestaurant hvor Raiola serverte mat og skrubbet tallerkener, før han tok seg av forhandlinger med italienske leverandører. Han studerte juss, men fikk mest suksess med selskapet Intermezzo, som hjalp nederlendere med å gjøre business i Italia.

Snart fant Raiola et hull i lovverket som gjorde det lett å selge nederlandske fotballspillere billig til Italia.

Raiola regisserte sine første overganger tidlig på 90-tallet. Han var grundig, fryktløs og gjorde alt for sine klienter. Avisen Financial Times skriver om Bryan Roy, en spiller Raiola solgte til Foggia på den tiden.

Raiola forhandlet ikke bare frem overgangen: Han flyttet ned dit sammen med Roy, bodde med ham i syv måneder, og hjalp ham med å male huset.

FEIRER: Bryan Roy forlot Ajax til fordel for italienske Foggia i 1992. Her feirer han scoring for Nederland mot Marokko i VM i 1994. Foto: Lionel Cironneau / AP

Innen 2000 hadde Raiola fått et fotfeste i Italia, men han jobbet alene.

– Han var bare en fyr med en kontaktbok og en mobiltelefon, sa Pimenta til ESPN.

Da Raiola satt der med sigaretten i hånden, jobbet også han med Rivaldo, og trengte råd fra Pimenta om brasiliansk lov. Men hver gang Pimenta forklarte ham noe, ga Raiola uttrykk for at han kunne alt.

Til slutt sa Pimenta:

– Om du tror du vet mer enn meg, hvorfor er du her?

Raiola forlot møtet imponert, for få hadde turt å prate til ham på den måten. Snart overtalte han Pimenta til å jobbe med ham. De stiftet selskapet One, med ambisjoner om å jobbe med verdens største stjerner.

De gjorde ting på deres egen måte.

– Selg bilene dine

I 2004 parkerte en Porsche utenfor Hotel Okura i Amsterdam. Ut steg Zlatan Ibrahimović iført gullklokke og Gucci-jakke.

Den daværende Ajax-spissen lette etter en agent og skulle møte Raiola. Ibrahimović, som forteller om møtet i sin biografi «Jeg er Zlatan», så for seg en agent i stripete dress. Inn døren kom en fyr med stor mage, dongeribukser og T-skjorte. Raiola slukte en stor porsjon pasta og trakk frem ark med tallene til verdens beste spisser. Mot slutten sto det: «Zlatan Ibrahimović, 25 kamper, 5 mål».

– Tror du jeg klarer å selge deg med en sånn statistikk? sa Raiola.

Ibrahimović kontret:

– Hadde jeg gjort 20 mål, kunne til og med mora mi ha solgt meg.

UNG STJERNE: Zlatan Ibrahimovic. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Raiola ble stille. Så sa han at gullklokken og Gucci-jakken «bare var piss». Om Ibrahimović virkelig ville bli best i verden, sa Raiola, måtte han fokusere på fotballen. De sa adjø, og Ibrahimović sa han skulle tenke på det, men så fort han satte seg i bilen, ringte han Raiola. Kunne de jobbe sammen? Greit, sa Raiola, på én betingelse.

– Du skal selge bilene dine. Du skal selge klokkene dine og begynne å trene tre ganger så hardt. For statistikken din er søppel.

Ibrahimović beit seg i tunga. Han ga bort Porschen og klokka, tok på seg treningstøy og trente som en villmann. Slik ble Zlatan Zlatan.

Slik opererte Raiola.

De neste årene fikk Raiola og Pimenta klienter som Paul Pogba, Gianluigi Donnarumma og Mario Balotelli. Mens Jorge Mendes spaserte rundt i skarpe dresser, dasset Raiola rundt i joggebukse fordi han mente det fikk folk til å undervurdere ham.

Fiender manglet han ikke. Raiola tok Pogba ut av Manchester United uten at klubben fikk én krone, etter et møte hvor Alex Ferguson ble så sint at han smalt neven i bordet og sølte te. Fire år senere solgte Raiola playmakeren tilbake til United for rundt én milliard kroner.

Det gikk rykter om at Raiola selv tok hjem 400 millioner.

SKAPTE OPPSTYR: En ung Paul Pogba i aksjon for Manchester United. Bildet er fra hans første periode i klubben – før han dro gratis til Juventus. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Slike historier fikk mange til å anse Raiola som en slags skurk. Han skjelte ut sine fiender, eller dem som bare trosset hans klienter. Da Ibrahimović ble benket i Barcelona, kalte Raiola treneren Pep Guardiola «en feiging» og «en hund».

Når han sto foran speilet, sa Raiola, så han en fyr selv ikke han ville valgt som agent.

Men spillerne elsket Raiola, fordi han sloss for dem. En internasjonal agent som foretrekker å være anonym, forteller NRK at Raiola visste nøyaktig hva han gjorde.

– Han var nesten som en tegneseriefigur. Det var veldig effektivt.

Tante Rafa

Ved Raiolas side var alltid Pimenta.

I møtene ble hun presentert som «advokaten» for å unngå de negative assosiasjonene folk har til agenter. Raiola var den emosjonelle, Pimenta roet ting ned. Pimenta har fortalt om gangen da de reiste til Brasil for å møte faren til en spiller. Raiola kom umiddelbart på kant med ham, reiste seg, fornærmet ham og stormet ut. De hadde brukt 30 timer på å reise dit. Møtet varte i ni minutter.

Men selv er Pimenta en beinhard forhandler. ESPN pratet med flere direktører som forventet at Raiola skulle være slem og Pimenta snill. «Good cop, bad cop», som det heter. Med Raiola og Pimenta var det «bad cop, bad cop».

Raiola sa dette om hvordan møtene fungerte, ifølge The Guardian:

– De tror at det verste er over når jeg forlater rommet og Rafaela tar over. Fem minutter senere sier de: «Vær så snill, kom tilbake. Hun er helt umulig!»

Samtidig bruker Pimenta mye krefter på å gi råd til spillerne, om det handler om trening, kosthold eller livet. En natt ble Pimenta vekket av en spiller som hadde blitt ranet. Den første han ringte, var ikke politiet, men henne.

Pogba kaller henne «Tante Rafa» og sier at hun er som en mor for ham.

STJERNE: Paul Pogba Foto: STRINGER / AFP

Arne Nypan har merket noe lignende. Han sier at Pimenta har utfordret dem på hvem Sverre omgås på fritiden, at han har nok venner på sin alder, og at han har et vanlig liv utenfor banen.

– Hun har en morsfremtoning overfor Sverre. Hun viser en egen evne til å sette seg inn i hans situasjon og er veldig nysgjerrig på ham som person, langt utover den han er som fotballspiller. Om det er en kvinnelig egenskap, vet jeg ikke, men det opplever jeg bevisst, sier Nypan.

Haaland-dokumentet

Den første norske klienten til Raiola og Pimenta var Erling Braut Haaland.

Sammen regisserte de Haalands ferd fra Salzburg til Dortmund, med utkjøpsklausuler i kontraktene som ga ham kontroll over sin fremtid. Da den britiske avisen The Telegraph intervjuet Raiola på kontoret i Monaco i 2019, så de et gedigent dokument som bare handlet om Haaland.

I DORTMUND: Erling Braut Haaland fra tiden som Borussia Dortmund-spiller. Foto: Martin Meissner / AP

I 2021–22 var Raiola og Pimenta i forhandlinger med Manchester City, som var favoritter til å sikre seg Haaland. I julen fikk Pimenta vite at Raiola var alvorlig syk.

I april 2022 kom det rapporter om at Raiola var død. De tok feil, men noen dager senere tapte han kampen mot kreften. Pimenta ble bombardert med telefoner fra flere av de største presidentene i europeisk fotball.

– Det var som når du får deg en smell ute på banen. Du ligger nede, men du må komme deg opp igjen, hvis ikke fortsetter kampen uten deg, sa Pimenta til The Athletic i fjor.

På Instagram la Haaland ut et bilde av seg selv og Raiola.

– Den beste, skrev Haaland.

Seks uker senere signerte Haaland for City. Raiola fikk aldri se ham spille for klubben. Da Haaland gjorde sin debut, satt Pimenta og gråt.

Skilte seg ut

I dag driver Pimenta selskapet fra det samme kontoret i Monaco.

Hun merker fortsatt at hun er en kvinne i en manns verden, men Haaland har stor respekt for henne.

– Jeg liker å jobbe med Haaland-familien fordi de forventer at du er profesjonell og de kommuniserer tydelig. Det betyr ikke noe om du er kvinne eller mann. De lytter til deg. Det er veldig forfriskende, sier Pimenta til The Guardian.

Pimenta har i praksis «arvet» porteføljen fra Raiola. Den anonyme agenten NRK har snakket med, sier at han frykter Pimenta kan miste klienter fremover, uavhengig av om hun er kvinne eller mann.

– Mino var Mino. Selv om hun drev selskapet i lang tid, er hun fortsatt ikke Mino.

Men snart to år etter Raiolas død har de store klientene blitt hos Pimenta. Arne Nypan sier at hun fort skilte seg ut blant dem han pratet med. De fleste agenter tar utgangspunkt i scenarioer og klubber man kan gå til. Pimenta, sier han, hadde motsatt inngang.

– Om jeg spør en agent om det har vært en bra sommer, og det kan være en god agent det, så svarer han ut ifra hvor mange spillere han har flyttet. Rafaela bruker ikke det språket. Hun er enda mer langsiktig enn meg.

FREMADSTORMENDE: Rosenborgs Sverre Nypan spås en lysende fremtid. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Denne langsiktigheten fokuserer på alt som kan legge til rette for bedre prestasjoner. I starten av februar fikk Nypan besøk av en av Pimentas støttespillere, den tidligere venstrebacken Maxwell.

I løpet av middagen var meldingen fra Maxwell klar.

– Sverre skal bruke kreftene sine på treningshverdagen, fokusere på Rosenborg, og ikke bruke energi på å planlegge et eventuelt neste steg. Det kommer når det kommer, sier Nypan.

Han tror ikke det har vært lett for Pimenta å ta over porteføljen, og sier at hun er en «totalt annerledes» person enn Raiola. Men når det gjelder forhandlinger, sier Nypan, er Pimentas rykte velfortjent.

– Da er Rafaela en knallhard jurist. Da er hun på jobb.