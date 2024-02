Haaland åpner opp om egen frykt: «Du kom og ødela alt»

Haaland har bevist gjentatte ganger at han har en evne til å takle press og enorme forventninger.

«Du kom og ødela alt»

Men i et ferskt intervju med Manchester Citys egen podkast åpner nordmannen opp om han faktisk kjente det enorme presset på kroppen da han skrev under for City og forlot Dortmund.

– Klubben hadde vunnet Premier League de to forrige sesongene (før jeg kom), så det var mye press bare der. Vi lå bak (Arsenal) i 247 eller 249 dager eller noe sånn, så det var også press. Hvis jeg hadde kommet hit, uten at vi hadde vunnet Premier League, hadde det vært sånn at «du kom og ødela alt», sier Haaland i podkasten.

TILBAKE: Erling Braut Haaland er for alvor tilbake etter et langt skadeavbrekk. Foto: CARL RECINE / Reuters

Han overgikk imidlertid forventningene til de grader. Både Premier League, FA-cupen og Mesterligaen ble vunnet på første forsøk.

– Det var uvirkelig å vinne trippelen i min første sesong, sier jærbuen.

Nå jakter han mer edelt metall, og skal City klare å gjenskape trippelen må FC København beseires i åttedelsfinalen i Mesterligaen.

I Parken før tirsdagens høyinteressante kamp får Haaland ros for sine mentale egenskaper av manager Pep Guardiola.

– Erling kunne føle det

På spørsmål fra NRK om Haalands mentale styrke, og hvordan han er blitt så god på å håndtere press, legger City-sjefen ut på en to minutter lang monolog.

– Han kom til et lag som hadde vunnet to Premier League-titler. Men han tilpasset seg veldig bra. Vi har en utrolig gruppe som virkelig tar imot nye spillere på en god måte. Som med Jeremy Doku, Matheus Nunes og Mateo Kovacic nå. Det tar to dager, nei én dag, så er de en del av gruppen. Det hjelper å ha en utrolig kaptein, folk og støtteapparat her. Erling kunne føle det, innleder Guardiola til NRK.

ROSER HAALAND: Pep Guardiola møtte pressen i København før tirsdagens storkamp i Parken. Foto: Egil Sande / NRK

Fikk Guardiola-råd

På inn- og utpust snakker Guardiola seg varm om hvordan de tok jærbuen imot på en måte som tilrettela for suksess:

– Da han kom sa jeg umiddelbart til ham, «du er en del av dette, nå må du bare spille. Du har tid på deg, du kom ikke for noen få dager, du har skrevet en kontrakt på flere sesonger». Og laget la aldri press på ham om at han måtte score mange mål. Han fikk beskjed om å gjøre det han kan, så ville resten komme naturlig. Og han taklet det perfekt, sier City-sjefen.

– Det påvirker ikke ham

Lagkamerat Nathan Aké er også full av beundring for Haalands mentale styrke.

– Jeg tror ikke han lar noe påvirke måten han er på. Av og til når han bommer på sjanser, så virker det ikke som om det påvirker ham. Han prøver på nytt med samme selvtillit. Det skiller ham fra resten, sier Aké til NRK.

– Han er veldig mentalt sterk. Han har vist det de siste sesongene og jeg håper han kan fortsette med det, legger Aké til.

TOK GREP: Pep Guardiola snakket med Haaland og ba ham senke skuldrene da jærbuen kom til City. Foto: Montasje / NRK/NTB

– Ikke engang Messi eller Ronaldo

I helgen scoret Haaland sine to første mål siden november og viste at han er i rute etter City-karrierens lengste skadeavbrekk så langt.

Guardiola hyller nordmannens mentalitet.

– Han er så sterk mentalt. Scorer han ett mål, vil han ha et til. Og et tredje. Når du ser tallene hans i Mesterligaen, for en på hans alder, er de utrolige. Ikke engang Lionel Messi eller Cristiano hadde disse sifrene på hans alder, det er utrolig. Han har scoret mål overalt og har en spesiell mentalitet. Vi er henrykte for å ha ham her, sier Guardiola til NRK.

Haaland har scoret utrolige 40 mål på 35 mesterligakamper og er allerede på 18.-plass over målscorere i turneringens historie. Allerede har han passert spillere som Samuel Eto'o, Antoine Griezmann, Kaká og Wayne Rooney på listen.

Tirsdag kveld kan han pynte enda mer på tallene mot FC København.

Dette tror Solbakken om FCK-City Ekspander/minimer faktaboks Landslagssjef Ståle Solbakken har selv vært med på å stoppe Guardiola i Parken som FCK-trener. Norge-sjefen er spent på tirsdagens thriller i den danske hovedstaden. – FCK taper jo nesten aldri Mesterliga-kamper hjemme i parken, og Guardiola har aldri vunnet der heller. Så han er sikkert sugen på det. FCK er jo klare underdogs, men det kommer til å være en voldsom ramme rundt den kampen. City må kanskje spille litt under pari, og FCK må overgå seg selv, men det har skjedd før, sier Solbakken til NRK.

I helgen vakte det oppsikt da Haaland fikk kritikk av Guardiola for kroppsspråket sitt i første omgang mot Everton.

– Kroppsspråket hans i førsteomgang var ikke bra. Mye bedre i andreomgang. Da han scoret sitt første endret kroppsspråket seg helt. Alt han gjorde etterpå var bedre. Han må lære at selv om han ikke scorer, må han vise mot og si «jeg er her, jeg er påskrudd», sa Guardiola til Viaplay.

– Vanskeligste posisjonen på banen

Kritikken ble et tema på pressekonferansen før København-kampen. En rekke reportere stilte spørsmål om det samme, og Guardiola hadde få problemer med å ta Haaland i forsvar.

– Først og fremst er Erling ung, og han spiller i den vanskeligste posisjonen på banen. Som spiss er han omringet av fire-fem spillere, rommene er minimale. I første omgang slet spillerne med å finne ham, han hadde ikke Kevin (De Bruyne) der for eksempel. I det øyeblikket måtte han være positiv og tenke at det ville komme, innleder City-sjefen.

– Han må ikke score, han hjelper oss med mange, mange ting. Han må gire opp lagkamerater og bidra i presset, det er dette vi trenger fra Erling. Han har vært ute i to måneder, det er lang tid, og han er så stor. Å komme tilbake er ikke lett, legger Guardiola til.

Offensiv FCK-trener

Det må en bragd av de helt sjeldne til for at FCK skal ta seg til kvartfinalen.

Men FCK-trener Jacob Nestrup er offensiv før tirsdagens thriller.

– Det er en stor test for oss, men som jeg sa til spillerne: Hva er vanskeligst? Å vinne mot Manchester City eller gå videre fra en mesterligagruppe med, Galatasaray, Manchester United og Bayern München? Fire og en halv kamp ut i det gruppespillet lå vi under 0-2 mot United og trengte syv poeng på de siste to og en halv kampene. Jeg setter det i det perspektivet, sier Nestrup på pressekonferansen før kampen.

Danskene snudde som kjent 0-2 og vant til slutt 4-3 hjemme mot United. Det gir selvtillit før møtet med det andre laget fra Manchester.

– Vi møter en stormakt, men har stor tro på oss selv. Jeg bryr meg virkelig ikke om hvor gode de er. De er gode, men jeg stoler på spillerne mine så mye, understreker FCK-treneren.

Kampstart tirsdag kveld er 21.00. Kampen sendes på TV 2 Sport Premium.