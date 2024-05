Manchester City – West Ham

Forutsetningene var klare: Dersom City vant sin kamp mot West Ham i Premier League-sesongens aller siste runde, ville de sikre sin sjette ligatittel på sju år.

Dersom City hadde spilt uavgjort eller tapt, ville en Arsenal-seier ført til at London-klubben vant Premier League for første gang siden 2003-2004-sesongen.

Det var med andre ord duket for drama.

Ba supporterne holde seg unna banen

Allerede før dramaet var ferdig, før dommeren hadde blåst av City-kampen, hadde supporterne samlet seg nede ved gressmatta, klare for å storme banen.

De trosset dermed alle advarsler, inkludert på storskjermen på stadion, mot å storme banen. Erling Braut Haaland og de andre City-spillerne måtte gå bort i svingen og be supporterne om å holde seg utenfor banen.

BORTE VED SUPPORTERNE: Erling Haaland og de andre City-spillerne måtte be supporterne om ikke å storme banen. De ble ikke hørt. Foto: Lee Smith / Reuters

Med da dommeren blåste av kampen sekunder senere, gikk det ikke mange tideler før banen var dekket av City-supportere. City spillerne fikk ikke feiret ute på banen, da de måtte søke tilflukt i garderoben.

STORMET BANEN: Etihad ble fylt opp av publikum da City ble det første engelske laget i historien som vant ligatittelen fire ganger på rad. Foto: OLI SCARFF / AFP

Game, set og match. Eller?

Ett minutt og 18 sekunder tok det nemlig før Phil Foden dundret ballen i mål for Manchester City. Med et knallhardt skudd fra rett utenfor 16-meteren sendte han den blå delen av Manchester til himmels.

Riktignok fikk et meget energisk hjemmepublikum i London få se sitt Arsenal skape flere store sjanser i åpningsminuttene. For Arsenal leverte Ødegaard en rekke lekre stikkere fra start, som nærmest fikk hjemmepublikumet til å gispe av beundring i det strålende været.

Det gikk bare et drøyt kvarter til før Foden igjen scoret for City. Med 2–0 for Haalands klubb, var trodde de fleste at ligatittelen i praksis var sikret. På Emirates (Arsenals hjemmebane) begynte bortesupporterne å håne Arsenal. «You nearly won the league», sang de.

SERIEGULL: Manchester City sikret seg sitt fjerde seriegull på rad. Foto: Dave Thompson / AP

Og rett før pause virket det som at spikeren var satt i kista da Everton gikk opp i ledelsen mot Arsenal da Idrissa Gana skjøt et frispark via hodet til en Arsenal-spiller og i mål.

Umiddelbart ropte Ødegaard på ballen og jogget bort til midtsirkelen med en gang for å gjøre klart for å få spillet igjen, langt foran lagkameratene.

MOBILSJEKK: Arsenal-supporterne var ivrige på å sjekke stillingen i City-kampen underveis i serieavslutningen. Foto: Dylan Martinez / Reuters

Og vinnerviljen til drammenseren var kanskje medvirkende da Arsenal utlignet bare minutter senere, mer eller mindre samtidig som West Ham reduserte mot City. Plutselig var det bare et West Ham-mål og et Arsenal-mål unna at ligatittelen gikk til London.

Emirates tok av. Skulle det gå likevel?

– Du så Pep var veldig sint på sidelinjen. Jeg vet ikke hva han sier i pausen nå, jeg tipper de er litt nervøse. Hadde jeg heiet på City hadde jeg i hvert fall hvert nervøs, sa NRKs fotballskribent, Thore Haugstad, i pausen.

Les også Ødegaard om Artetas spesielle grep før kamp: – Får gåsehud hver eneste gang

Helten: – Vi var fulle av selvtillit

Men den andre omgangen ble ikke så dramatisk som den nøytrale supporter kunne håpe. Med en halvtime igjen sendte nemlig Rodri City opp i 3-1-ledelse. Igjen virket veien uendelig lang for Arsenal. Igjen runget «You nearly won the league» på tribunen i London.

Da hjalp det ikke at også Arsenal sikret seieren, City ble seriemestre.

– Vi visste det ville bli vanskelig, men det er fantastisk når det er gjort. Jeg var nervøs, men de klarte å stå i det, så all ære til dem, sier Erling Braut Haalands pappa, Alfie Haaland, til Viaplay.

TITTELKLEM: Erling Braut Haaland og Pepe Guardiola gir hverandre en klem etter ligatittelen. Foto: OLI SCARFF / AFP

Phil Foden ble den store helten med sine to mål.

– Det er ikke bare meg, alle gutta har spilt i viktige kamper og vi har gått over dette scenarioet. Vi var fulle av selvtillit og det betalte seg, sier tomålsscorer Foden til Sky Sports.

Lenger sør i landet stod kaptein Ødegaard igjen på Arsenals hjemmebane og fortalte hvordan han hadde det:

– Vi er nok alle litt skuffet nå. Vi har ventet lenge på seieren og er så nære, men jeg er så stolt av laget, alle i klubben, fansen og progresjonen vi har hatt. Fra jeg kom hit til i dag er det en så stor forskjell. Vi har endret klubben og jeg tror alle tror på oss nå. For å være ærlig så kan jeg ikke vente med å komme i gang igjen etter pausen, og gjøre alle dere enda gladere. Det er det store målet, sa Ødegaard i et intervju nede på stadionmatta.

Etter kampslutt sang Arsenal-fansen av full hals. Selv om sesongen endte med andreplass nok en gang, var det et tydelig stolt hjemmepublikum som hyllet sine helter.

Ødegaard gikk mye for seg selv i minuttene etter kampslutt. Arsenal-kapteinen var tydelig sliten og satte seg ned, før han gikk videre og takket lagkameratene for innsatsen.

ÆRESRUNDE: Martin Ødegaard og de andre spillerne ble hyllet da de tok en æresrunde etter ligasølvet. Foto: Simon Zetlitz Nessler / NRK

– Småtypisk Haaland

Det kunne egentlig vært avgjort til pause. For Manchester City var det klart beste laget, men Erling Braut Haaland brant sjanse etter sjanse i den første omgangen.

EN SKYGGE AV SEG SELV: Erling Braut Haaland bommet på tre store sjanser i den første omgangen. Foto: Lee Smith / Reuters

Særlig én sjanse fikk NRKs fotballskribent til å stusse. Braut Haaland hadde åpent mål da han fikk et innlegg fra siden. Ballen var riktignok både bak ham og høyt oppe, men slike sjanser har man sett nordmannen score på mange ganger før.

– City kunne fint ha scoret fem mål alene, og grunnen til at de ikke gjør det er at Haaland bommet på tre store muligheter. Hadde han vært på og så skarp som han pleier å være, så hadde tittelen vært omtrent 100 prosent avgjort, sa Haugstad før han la til:

– Det er litt sånn småtypisk Haaland denne sesongen. Han er jo toppscorer i ligaen og leverer på et vanvittig nivå, men likevel har han hatt en tendens til å bomme på sjanser som de aller fleste andre vanligvis setter. Det er vanskelig å si hva det er for noe, men det har vært en tendens hele sesongen, og det er jo veldig synd for City at det ser ut til å fortsette.

Uansett er det Erling Braut Haaland som løfter pokalen i år, ikke Martin Ødegaard. Haaland ble også toppscorer i serien med sine 27 mål.