- Ja, jeg har sett den forsiden, den er totalt sjokkerende

– Å snakke om pressen er som å snakke om været. Samme hva du sier, får du ikke gjort noe med det.

Det slo David Davis, tidligere direktør i det engelske fotballforbundet (FA), tidlig fast.

I England har de største fotballprofilene i alle år måtte forholde seg til en britisk tabloidpresse som få land har maken til.

Jo verre det går med fotballen, jo dristigere har avisforsidene og dekningen blitt.

Og siden VM-gullet i 1966 har ikke England vunnet en eneste mesterskapstittel.

13 managere har siden 1966-triumfen prøvd å lede England til nye titler uten å lykkes.

Det er ikke uten grunn at stillingen som engelsk landslagssjef har fått beskrivelsen «den umulige jobben».

Kan noe av årsaken til trofétørken skyldes det ekstreme presset som legges på landslaget fra britisk media?

– Det ødelegger faktisk mennesker

Historien er full av eksempler på måten pressen direkte eller indirekte påvirker de som skal lede landet til topps i mesterskap.

– Det er folk i fotballen som, på grunn av smålig sjalusi, ikke ønsker at England-manageren skal være suksessfull. De forer pressen. Hva slags måte er dette å behandle folk på? Det ødelegger faktisk mennesker, sa fotballmanager Graham Taylor om presset rundt England-jobben på slutten av 80-tallet.

Taylor selv ble for øvrig England-manager noen år etter disse uttalelsene, og fikk selv erfare hvor hett det kan bli rundt ørene om ting ikke går riktig vei.

Da landslaget ble slått ut av gruppespillet i EM i 1992, og ikke kvalifiserte seg til VM to år senere, da Norge blant annet slo England i kvaliken, steg temperaturen.

The Sun var som vanlig en av de mest høylytte kritikerne, og klimaks kom da avisen tegnet Taylors hode som en nepe (turnip) på avisforsiden og med terningkast 2-ordspillet: «Turnip in, Taylor: Go now».

Foto: Faksimile

Forsiden er senere blitt ikonisk i britisk pressesammenheng.

Men også andre aviser bidro til at den anerkjente fotballmanageren plutselig var landets største skyteskive.

– Ønsket død eller levende

Da England tapte 0-2 mot USA i en turnering I 1993, året før VM, vartet The Mirror opp med en avisside som senere skulle få mye kritikk:

«Wanted Dead or Alive: Graham Taylor - the outlaw of English football» skrev avisen.

I tillegg hadde de tegnet inn kulehull flere steder.

Foto: Faksimile

Man kan jo bare tenke seg reaksjonene om noe slikt hadde skjedd i dag.

Det gikk som det måtte gå, Taylor fikk sparken i 1993.

At pressedekningen blir direkte utslagsgivende for at en England-trener må gå, hører til sjeldenhetene.

Men det skjedde med Glenn Hoddle, som fikk jobben som England-manager i 1996.

Tre år senere var det slutt, mye på grunn av et famøst intervju som skulle vise seg å bli hans bane.

Måtte gå av etter intervju

Til The Times uttalte nemlig Hoddle disse ordene som ble starten på en stor kontrovers:

– Du og jeg er født med to armer, to bein og en halvveis fungerende hjerne. Noen mennesker er ikke født slik, og det av en grunn. Karma fra tidligere liv gjør seg gjeldende, sa Hoddle.

Stemningen ble ikke bedre av at han, da han skulle prøve å forsvare seg, la til at han tror noen mennesker fødes inn i fattigdom som følge av reinkarnasjon og synder i tidligere liv.

Det ble til slutt så anspent at til og med Storbritannias daværende statsminister Tony Blair kom på banen og la press på det engelske fotballforbundet om å kvitte seg med Hoddle.

– Hvis han sa det på den måten det blir rapportert at han sa det, synes jeg det er veldig støtende. Under disse omstendighetene tror jeg det blir vanskelig for ham å bli værende i jobben, sa statsminister Blair.

Denne Times-saken veltet Hoddle. Foto: Faksimile The Times

Hoddle fikk sparken av FA på grunn av uttalelsene kort tid senere.

– Hvis du hadde tatt den hendelsen og spolt frem til dagens generasjon, med sosiale medier og alt det innebærer, ville han ikke vart til lunsj dagen etterpå. Reaksjonene hadde vært giftige, uttaler The Times-skribent Henry Winter.

Svennis i galgen

Tidligere England-sjef Sven-Göran «Svennis» Eriksson har også fått kjenne på engelsk presses mørkere sider.

Svensken var lenge en populær figur i avisene og hos fansen, men etter hvert som den sportslige motgangen ble større, kom også de kritiske oppslagene.

Lengst gikk, som så ofte før, The Sun.

Da England tapte 0-1 mot Nord-Irland i 2005 fikk avisen nok.

De krevde Svennis sitt hode på et fat, og trykket dette mildt sagt kontroversielle bildet i sin egen avis:

Foto: Faksimile The Sun

– Slik kan de ikke holde på, og jeg ville ikke likt å bytte plass med Svennis. De har ingen hemninger i det hele tatt. Får de noe for seg, kjører de bare på, sa den svenske fotballprofilen Pontus Kåmark til Aftonbladet.

Sven-Göran Eriksson var tidenes første utenlandske England-manager, noe som neppe gjorde det lettere for ham å unngå tabloidpressens nådeløse søkelys.

Utroskap ble offentlig

I forkant av VM i 2002 valgte avisen News of the World å slå stort opp at den svenske treneren visstnok hadde hatt en affære med Ulrika Jonsson samtidig som han var i et annet forhold.

Foto: Faksimile / News of the World

Til tross for at dette var nyheter som var totalt irrelevante for jobben han skulle gjøre som England-sjef, valgte også seriøse medier som BBC å vie oppslaget oppmerksomhet.

Saken ble utvilsomt en belastning for Svennis inn mot det kommende verdensmesterskapet.

– Utenfor banen kunne jeg nok levd et annet liv, et roligere liv. Men for meg er privatlivet privat, sier han selv om utroskapsdekningen i dag.

– Jeg kan forstå at Sven mener privatlivet er privat. Men hvis spillerne snakker om det, landet snakker om det, er jeg redd at det private blir offentlig interesse, mente Henry Winter, fotballsjef i The Times.

Pressen skulle også vise seg å bli direkte utslagsgivende for at svensken måtte forlate posten som England-sjef.

I 2006 ble han nemlig lurt trill rundt av reporteren Mazher Mahmood fra News of The World.

Mahmood utga seg for å være sjeik som vurderte å kjøpe Aston Villa. Eriksson fortalte flere hemmeligheter, som seinere ble offentliggjort i avisa.

Blant annet røpte Eriksson at han trolig ville gi seg som England-manager for å overta Aston Villa om de vant det kommende verdensmesterskapet, at David Beckham var mulig å hente hjem fra Real Madrid til Villa og at Michael Owen mistrivdes i Newcastle.

– Den mannen var en katastrofe for min karriere

Saken slo ned som en bombe, og News of The World fikk i etterkant krass kritikk for sine journalistiske metoder.

– Den mannen (Mahmood) var en katastrofe for min karriere. England-jobben var den største i mitt liv, og han tok den fra meg. Jeg ville sannsynligvis blitt sparket uansett hvis England ikke vant VM i 2006 - men faktisk ble jeg sparket på grunn av den falske sjeiken, sa Svennis senere.

Foto: Faksimile News of the World

Han trakk senere avisen for retten og vant.

– Da satte de inn en knøttliten notis med en rettelse, betalte alle advokatkostnader og ga bort store beløp til veldedighet. Jeg antar imidlertid at de regnet med dette i sine budsjetter, under punktet «vi må nok ut med noen penger nå og da, når noen stevner oss», spekulerte Eriksson.

News of the world ble for øvrig lagt ned i 2011 etter avsløringer om ulovlig metodebruk fra avisen over lang tid.

Tar fotballpressen i forsvar

Svensken har likevel tatt britiske medier i forsvar ved flere anledninger.

I det minste noen deler av mediene.

– Den engelske fotballpressen er veldig, veldig god. De kan fotball, og som regel er de rettferdige med deg. Noen ganger synes du kanskje at de ikke er så rettferdige, men de er gode. Når det gjelder deler av den engelske pressen som ikke har så mye med fotball å gjøre, de kan man enkelt leve uten, slår han fast.

Sven-Göran Eriksson ble viet mye oppmerksomhet av kameralinsene. Foto: JON SUPER / Ap

Erikssons etterfølger Steve McClaren ble en gedigen skuffelse.

I november 2007 måtte McClarens England ha minst uavgjort hjemme mot Kroatia på Wembley for å kvalifisere seg til EM, men kampen ble en gedigen nedtur og endte med 2-3-tap.

I styrtregn sto McClarens med en kaffekopp og paraply på sidelinjen og måtte skuffet konstatere at England for første gang på 14 år måtte bli hjemme fra et stort mesterskap, og for første gang på 24 år de ikke kvalifiserte seg for EM.

Dager etter publiserte Daily Mail en avisside som senere skulle bli ikonisk for McClaren-nedturen:

«A wally with a brolly», som på godt norsk kan oversettes til noe som «en tulling med en paraply».

Foto: Faksimile / Daily Mail

Kilden til den mye omtalte Daily Mail-baksiden har i senere tid vist seg å være ingen ringere enn Andy Townsend, den tidligere Chelsea og Aston Villa-spilleren.

– Jeg så på kampen og kunne ikke helt tro jeg det jeg fikk se. Kona var på kjøkkenet, så jeg ropte til henne: «Jackie, kom og se på dette her». Da sa hun at han så ut som en tulling med den paraplyen (a wally with a brolly), og jeg kjente en som hadde likt den formuleringen, har Townsend forklart.

– En ondskapsfull epoke

Han ringte derfor raskt til sin venn Lee Clayton, som var sportssjef i Daily Mail.

– Han likte den setningen. Men jeg visste ikke at han ville publisere den på baksiden av avisen og at alle kom til å snakke om den. The Wally with the Brolly-kampen er slik den huskes den dag i dag, humrer Townsend.

McClaren selv mener han tålte de negative oppslagene godt.

– Det var en ondskapsfull epoke med enorme forventninger, og den Wally-episoden og alt dette fulgte med jobben. Det visste jeg. Folk trenger ikke synes synd på meg, det var en del av jobben, så det taklet jeg, sier McClaren.

Foto: ALASTAIR GRANT / AP

Vanligvis legger ikke det engelske fotballforbundet seg borti i hva pressen driver med, men i 2012 rant det over for FA.

Det skjedde da The Sun på avisens forside virket å gjøre narr av daværende England-manager Roy Hodgson.

– Den forsiden er uakseptabel

Med tittelen «Bwing on the Euwos», som åpenbart spilte på Hodgsons talefeil og måte å snakke på, havnet tabloidavisen i unåde hos FA.

– Vi har tatt det opp med avisen og gjort det klinkende klart at deres forside er uakseptabel, sa daværende FA-styreformann David Bernstein.

The Sun tok, kanskje ikke så overraskende for mange, lite eller ingen selvkritikk i saken og beskyldte i stedet kritikerne for å mange sans for humor.

NRK, som skal ha Roy Hodgson som gjest under VM, har tilbudt Hodgson å kommentere den famøse avisforsiden og forholdet han har til engelsk sportspresse. Det takket han nei til.

Foto: Faksimile The Sun

Hodgsons etterfølger Sam Allardyce fikk bare 67 dager i sjefsstolen som England-manager.

Også han ble felt av den engelske pressen, men det kan han i stor grad skylde seg selv for.

Allardyce måtte nemlig si opp jobben etter at avisen The Telegraph offentliggjorde skjulte opptak av England-treneren hvor han ga råd til det han trodde var forretningsmenn fra Asia om hvordan man omgår landets overgangsregler.

Foto: Faksimile

Ble lurt av journalister i forkledning

Landslagssjefen var imidlertid ikke klar over at forretningsmennene i virkeligheten var Telegraph-journalister som i ti måneder hadde undersøkt korrupsjon og bestikkelser i engelsk fotball.

Reglene Allardyce forsøkte å omgå, var såkalte tredjepartsoverganger som ble forbudt i England i 2008, og vips var han ferdig i jobben som landslagstrener.

– I min korte regjeringstid på 67 dager var det en kombinasjon av å både være den beste og verste jobben i verden, sa Allardyce senere.

Han hadde lite til overs for metodene som ble brukt for å få oppslaget som felte ham.

– Dette landet bør være flau over hvordan de (pressen) går frem for å prøve å ødelegge mennesker, la han til.

Foto: Faksimile / The Sun

Det er ikke bare de engelske managerne som må forholde seg til den britiske tabloidpressen på godt og vondt.

En rekke spillere har opplevd å bli gjenstand for rimelig krasse forsider og dekning for krumspring både på og utenfor banen.

Superstjernen David Beckham ble en offentlig huggestabbe etter det røde kortet han pådro seg da England røk ut av 1998-VM mot Argentina i åttedelsfinalen.

Beckham ble utvist for å ha sparket mot Diego Simeone, og ble på rekordtid lagt for hat av sinte fotballbriter.

Lagde Beckham-blink

Pressen hamret løs mot den daværende United-stjernen. The Mirror gikk så langt at de trykket opp en dartskive med Beckhams ansikt som bullseye.

«Fortsatt bitter? Få utløp for sinnet ditt med denne David Beckham-dartblinken», lød tittelen.

Foto: Faksimile The Mirror

I sin selvbiografi er Manchester United-legenden Roy Keane, som spilte mange år med Beckham, svært kritisk til pressens håndtering av Beckham etter 98-VM.

– Han spilte en fotballkamp, og slengte bare ut en fot mot Diego Simeone som var innstilt på å gi ham skikkelig juling i den kampen. Pressen hamret løs mot ham, og var kilden til alle de grusomme ropene Beckham måtte tåle opp og ned i landet hele den sesongen. Ting om kona og sønnen hans, syke ting. Hvem er det som egentlig svikter landet sitt, spør Keane retorisk i boken.

Beckham: – Eksepsjonelt

Beckham ble fort vant til slike oppslag, få spillere har opplevd det rampelyset han gjorde da han var på sitt heteste.

Avisene slukte rått det han gjorde, absolutt alt var godt stoff.

Ta for eksempel denne merkverdige forsiden The Sun publiserte da Beckham ble skadet før 2002-VM:

Foto: Faksimile The Sun

– Jeg har lært meg å akseptere at hvis jeg har en ny hårklipp, er det forsidestoff. Men å ha et bilde av foten min på forsiden av en nasjonal avis, det er eksepsjonelt, sa Beckham senere.

Også Wayne Rooney har hatt en del å gjøre med tabloidene, på godt og vondt.

Det er jo gjerne slik at det er de største stjernene som får mest oppmerksomhet og selger flest aviser.

Noen ganger blir rampelyset en unødvendig stor belastning. Familien Rooney fikk oppleve dette og var i absolutt harnisk etter det som skjedde da England skuffet stort i EM 2016.

– Den er totalt sjokkerende

Etter tapet mot Island i åttedelsfinalen i EM valgte The Sun å bruke et bilde av Wayne Rooneys hylgråtende seks år gamle sønn Kai på hele forsiden.

Tittelen: «Dumbs gone to Iceland» og bildeteksten «Pappa, hva har du gjort?».

NB: Sensureringen er lagt på av NRK. Foto: Faksimile The Sun

Rooneys kone Coleen gikk fort til angrep på avisforsiden.

– Ja, jeg har sett den forsiden, og den er totalt sjokkerende, skrev hun på Twitter.

Rooney selv har levd med tabloide forsider og pressedekning siden han slo gjennom som tenåring.

Mange av oppslagene har dreid seg om ikke-sportslige hendelser. Særlig Rooneys påståtte utroskap har fått massiv oppmerksomhet av de mest tabloide avisene:

Foto: Faksimile The Mirror

Men også relevante og kritikkverdige saker dukker opp i tabloidpressen.

I 2016 ble Rooney gjenstand for massiv misnøye hos England-supportere da han som kaptein ble avbildet beruset i England-tøy på landslagshotellet.

Hendelsen førte til at spissen måtte beklage sin egen oppførsel både overfor landslagssjef Gareth Southgate, fotballforbundet og fansen.

– Media prøver å skrive nekrologen min

Likevel var Rooney sint og skuffet over måten saken nådde dagslyset på.

– Det føles som om media prøver å skrive nekrologen min, og jeg vil ikke la det skje. Jeg elsker å spille for landet mitt, og jeg er stolt over prestasjonene mine så langt - men jeg er ikke ferdig ennå, sa Rooney.

Foto: Faksimile / The Sun

Det har heller ikke blitt særlig mye bedre med årene.

I nyere tid er Raheem Sterling blant spillerne som har fått kjørt seg skikkelig i engelsk tabloidpresse, og da særlig fra The Sun.

Etter dårlige prestasjoner i fotball-EM i 2016, der England ble slått ut av Island i åttedelsfinalen, likte avisen dårlig at Sterling viste frem sin egen luksusbolig på Snapchat etter hjemkomsten fra Frankrike.

Foto: Faksimile The Sun

Forsiden lød «Obscene Raheem», uanstendige Raheem, og avisen gikk hardt til verks for å fremstille Sterling som en spiller som ikke tok EM-nedturen på alvor.

«England-flopp Raheem Sterling går av flyet etter det pinlige nederlaget og fornærmer England-fansen ved å vise frem luksusboligen etter EM-exiten», skrev avisen.

Fra den dagen dukket det stadig opp kritiske Sterling-saker i The Sun. Sterling selv reagerte kraftig da avisen i 2018 valgte å vie en hel forside til hans nye tatovering.

Foto: Faksimile The Sun

Med tittelen «Sterling skyter seg selv i foten» og bilde av hans nye tatovering av en M16-rifle på leggen, lagde avisen en kritisk sak om at foreningen «Mødre mot våpen» krevde at han skulle vrakes fra Englands VM-tropp hvis han ikke fikk den fjernet.

Måtte forsvare seg

Sterling rykket da ut på sin egen Instagram-konto for å forsvare seg.

– Da jeg var to år ble faren min skutt og drept. Jeg har lovet meg selv at jeg aldri i livet skal ta i et våpen. Jeg skyter også med høyrefoten, så det har en dypere mening. Og den er fortsatt uferdig, skrev Sterling på Instagram.

Til tross for at både Sterling og en rekke pressepersonligheter i England gikk hardt ut mot avisen og stemplet dekningen som kampanjejournalistikk, tok avisen lite eller ingen selvkritikk.

Og hva gjorde de da Sterling scoret i Englands 2-0-seier mot Tyskland i EM-åttedelsfinalen i 2021?

Da var det plutselig full hyllest:

Foto: Faksimile The Sun

Da de unge England-spillerne Phil Foden og Mason Greenwood brøt landslagets interne regler ved å snike islandske jenter inn på hotellrommene sine midt under en samling, ble de kastet ut av troppen av landslagssjef Gareth Southgate.

Saken fikk naturligvis mye oppmerksomhet i tabloidpressen, og avisene holdt ikke tilbake på kruttet selv om det dreide seg om to av de yngste på laget.

Foto: Faksimiler / Daily Express / Daily Star

Den britiske pressen og særlig tabloidavisene får ofte velfortjent kritikk, for ofte balanserer de hårfint på grensen mellom forsøk på humor og det som blir rene overtramp.

Bare se her:

Foto: Faksimile

Foto: Faksimile

Foto: Faksimile / The Mirror

En ting er i hvert fall sikkert. Det blir både morsommere og mer positive førstesider jo bedre England gjør det.

Så langt har VM i Qatar gått veien for engelskmennene. Men tonen vil fort snu om det blir VM-exit mot Senegal i åttedelsfinalen.

Historien vil vise om tabloidpressen i England har lært av sine feil.

Kilder: BBC-dokumentaren «Managing England: The Impossible Job», Aftonbladet, The Sun, Daily Mirror, Daily Star, Keane: The Autobiography, Sky Sports, The Guardian.