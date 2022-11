Fotball-VM i Qatar: Her er programmet og TV-kampene

Mesterskapet spilles som kjent i Qatar fra 20. november til 18. desember 2022 og er svært omstridt.

VM sparkes i gang med åpningskamp mellom Qatar og Ecuador. Så går det slag i slag frem til VM-finalen 18. desember.

NRK og TV 2 skal sende kampene på TV i Norge. Alt fra VM får du også på radiokanalen NRK Sport.

Her er fullt program for VM – dag for dag (norske tider):

Søndag 20. november:

17:00: Qatar - Ecuador – TV 2

Mandag 21. november

14.00: England - Iran – NRK

17.00: Senegal - Nederland – NRK

20.00: USA - Wales – TV 2

Tirsdag 22. november

11.00: Argentina - Saudi-Arabia – TV 2

14.00: Danmark - Tunisia – TV 2

17.00: Mexico - Polen – NRK

20.00: Frankrike - Australia – NRK

Onsdag 23. november

11.00: Marokko - Kroatia – NRK

14.00: Tyskland - Japan – NRK

17.00: Spania - Costa Rica – NRK

20.00: Belgia - Canada – TV 2

Torsdag 24. november

11.00: Sveits - Kamerun – TV 2

14.00: Uruguay - Sør-Korea – TV 2

17.00: Portugal - Ghana – NRK

20.00: Brasil - Serbia – NRK

Fredag 25. november

11.00: Wales - Iran – NRK

14.00: Qatar - Senegal – NRK

17.00: Nederland - Ecuador – TV 2

20.00: England - USA – TV 2

Lørdag 26. november

11.00: Tunisia - Australia – TV 2

14.00: Polen - Saudi-Arabia – TV 2

17.00: Frankrike - Danmark – NRK

20.00: Argentina - Mexico – NRK

Søndag 27. november

11.00: Japan - Costa Rica – NRK

14.00: Belgia - Marokko – NRK

17.00: Kroatia - Canada – TV 2

20.00: Spania - Tyskland – TV 2

Mandag 28. november

11.00: Kamerun - Serbia – TV 2

14.00: Sør-Korea - Ghana – TV 2

17.00: Brasil - Sveits – TV 2

20.00: Portugal - Uruguay – NRK

Tirsdag 29. november

16.00: Ecuador - Senegal – NRK

16.00: Nederland - Qatar– TV 2

20.00: Iran - USA – NRK

20.00: Wales - England – NRK

Onsdag 30. november

16.00: Tunisia - Frankrike – NRK

16.00: Australia - Danmark – NRK

20.00: Polen - Argentina – TV 2

20.00: Saudi-Arabia - Mexico – NRK

Torsdag 1. desember

16.00: Kroatia - Belgia – TV 2

16.00: Canada - Marokko – NRK

20.00: Japan - Spania – NRK

20.00: Costa Rica - Tyskland – NRK

Fredag 2. desember

16.00: Sør-Korea - Portugal – NRK

16.00: Ghana - Uruguay – NRK

20.00: Serbia - Sveits – TV 2

20.00: Kamerun - Brasil – TV 2

Lørdag 3. desember

16.00: Åttedelsfinaler (oppdateres når lag blir klare) – TV 2

20.00: Åttedelsfinaler (oppdateres når lag blir klare) – NRK

Søndag 4. desember

16.00: Åttedelsfinaler (oppdateres når lag blir klare) – NRK

20.00: Åttedelsfinaler (oppdateres når lag blir klare) – TV 2

Mandag 5. desember

16.00: Åttedelsfinaler (oppdateres når lag blir klare) – TV 2

20.00: Åttedelsfinaler (oppdateres når lag blir klare) – NRK

Tirsdag 6. desember

16.00: Åttedelsfinaler (oppdateres når lag blir klare) – NRK

20.00: Åttedelsfinaler (oppdateres når lag blir klare) – TV 2

Onsdag 7. desember

Hviledag

Torsdag 8. desember

Hviledag

Fredag 9. desember

16.00: Kvartfinaler (program oppdateres når lag blir klare) – TV 2

20.00: Kvartfinaler (program oppdateres når lag blir klare) – NRK

Lørdag 10. desember

16.00: Kvartfinaler (program oppdateres når lag blir klare) – NRK

20.00: Kvartfinaler (program oppdateres når lag blir klare) – TV 2

Søndag 11. desember:

Hviledag

Mandag 12. desember:

Hviledag

Tirsdag 13. desember

20.00: Semifinale 1 – TV 2

Onsdag 14. desember

20.00 Semifinale 2 – TV 2

Torsdag 15. desember

Hviledag

Fredag 16. desember

Hviledag

Lørdag 17. desember

16.00: Bronsefinale – NRK

Søndag 18. desember

16.00: VM-finale – NRK

Hvordan spilles VM?

Turneringen har 32 lag fordelt på åtte grupper med fire lag i hver gruppe. Alle lag spiller tre kamper, én kamp mot hvert lag, og det er de to beste i hver gruppe som går videre til åttedelsfinale.

Qatar spiller åpningskampen på Al Bayt Stadium (60.000 seter) søndag 20. november, mens VM-finalen spilles søndag 18. desember, en snau uke før julaften, på Lusail Stadium (80.000 seter).

Dette er de åtte gruppene:

Gruppe A: Qatar, Nederland, Senegal, Ecuador

Gruppe B: England, USA, Iran, Wales

Gruppe C: Argentina, Mexico, Polen, Saudi-Arabia

Gruppe D: Frankrike, Danmark, Tunisia, Australia

Gruppe E: Spania, Tyskland, Japan, Costa Rica

Gruppe F: Belgia, Kroatia, Marokko, Canada

Gruppe G: Brasil, Sveits, Serbia, Kamerun

Gruppe H: Portugal, Uruguay, Sør-Korea, Ghana

Arenaene:

Det var fra starten av planlagt at VM skulle fordeles utover 12 stadioner, men dette ble i 2014 redusert til åtte.

Nå skal VM spilles på følgende arenaer:

Doha:

Al Thumama stadion (40.000 seter).

Education City stadion (45.350 seter)

Khalifa International stadion (40.000 seter)

Ras Abu Aboud stadion (40.000 seter)

Al Khor:

Al Bayt stadion (60.000 seter)

Al Rayyan:

Al Rayyan stadion (44.740 seter)

Al Wakrah:

Al Janoub stadion (40.000 seter)

Lusail:

Lusail stadion (80.000 seter) - finalearena

Lusail stadion skal huse VM-finalen. Foto: Pressebilde qatar2022.qa

Reise til Qatar?

Det er relativt enkelt å komme seg til VM-landet, og det går flere direkteruter fra Oslo Lufthavn.

Norske statsborgere må ha ordinært pass med minst seks måneders gyldighet ved innreise til Qatar. Det er ikke nødvendig å søke om visum på forhånd, og et innreisestempel utstedes gratis i passkontrollen, opplyser Utenriksdepartementet (UD).

UD påpeker også at innreisebestemmelser kan endres på kort varsel, og at det er den enkeltes ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende regler.

Her finner du til enhver tid oppdatert reiseinformasjon om Qatar fra UD.

Er det trygt der?

Det er det delte meninger om. Qatar er et konservativt, sunnimuslimsk land der blant annet homofili er forbudt. Men arrangøren har flere ganger påpekt at alle er velkomne til landet så lenge man respekterer kulturen og tradisjonene der.

NRK har kontaktet Fifa om sikkerheten til besøkende som har en homofil legning.

– Fifa er trygge på at alle som reiser til VM i Qatar vil være i stand til å nyte turneringen i et trygt og velkommende miljø. Fifa tar aktivt grep sammen med qatarske myndigheter og relevante aktører, inkludert supportergrupperingene, når det gjelder å sikre et velkommende miljø spesielt for LGBTIQ-supportere (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) og gjester som besøker turneringen, skriver Fifa i en uttalelse til NRK.

UD nevner to andre faremomenter ved et Qatar-besøk: Terrorisme og trafikk. Alle land i regionen regnes for å utgjøre potensielle terrormål for islamistiske ekstremister, og høy fart og uvøren kjørestil skal ifølge UD føre til høy forekomst av trafikkulykker.

Det frarådes også å vise seg synlig beruset på offentlig sted, da øker sjansen for å bli arrestert.

Qatar har fått mye kritikk for brudd på menneskerettigheter før VM. Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP

Hvorfor vinter-VM?

Bakgrunnen for at VM spilles på vinteren er temperaturen i Qatar. I juni og juli, da VM vanligvis spilles, kan gradestokken vise opp mot 50 varmegrader. I november og desember er det mer gjennomførtbart, da ligger temperaturen i Qatar vanligvis på mellom 18 og 26 grader.