«Kom igjen no! Watch this!»

Det brølte Karsten Warholm mens han slo seg selv i ansiktet og fyrte seg opp før løpet på Olympiastadion i Roma.

Så brukte han 47,07 sekunder på å vinne løpet.

– Han er helt jevn på dette nivået, og det har ingen i verden vært noen gang, fastslår NRKs kommentator Jann Post.

Vinnertiden i Roma gjør at Karsten Warholm i snitt har løpt på 47,148 sekunder i de fem løpene han har gjort på 400 meter hekk i 2020.

Det er den beste sesongen av en hekkeløper gjennom historien.

– Det er veldig sterkt med tanke på at det har vært en annerledessesong. Han er en voksen utøver som kunne falt for fristelsen til ikke å gå inn for fullt i en sesong uten noen store løp og noen store dueller,sier NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal, og utdyper:

– For en 18-19-åring spiller ikke det noen stor rolle, men at en som har vunnet VM to ganger klarer å utvikle seg også i en sånn sesong, vitner om en enorm mental styrke.

Før torsdagens løp i Roma hadde Waholm levert:

Har de to beste sesongene

Det internasjonale friidrettsforbundet publiserte for et år siden en liste over de fem beste «årsverkene» levert på 400 meter hekk, basert på de fem beste tidene i en sesong.

Allerede da var Karsten Warholm på topp. På sinne fem beste løp i 2019 hadde Warholm et snitt på 47,210 sekunder.

Nummer to på lista var Rai Benjamins 2019-sesong (47,322 i snitt).

Deretter fulgte Abderrahman Sambas 2018-sesong (47,332), Kevin Youngs 1992-sesong (47,366) og Edwin Moses’ 1981-sesong (47,402).

LEGENDE: Edwin Moses er tidenes mest legendariske hekkeløper, men sportslig rangeres han bak Karsten Warholm av Vebjørn Rodal. Foto: AP

Med de to beste sesongene i historien, dytter Karsten Warholm selveste Edwin Moses ut av lista. Moses satte verdensrekord fire ganger på 400 meter hekk og tok OL-gull både i 1976 og 1984.

– En av de hotteste

Vebjørn Rodal mener at Warholm nå er forbi Moses på adelskalenderen, selv om han verken har OL-gull eller verdensrekord.

– Warholm er vel nummer én eller to på lista. Han er ikke en foran Kevin Young, som har verdensrekorden. Men han er foran Edwin Moses, som var en legende som vant alt i alle år, sier Rodal, som påpeker at Warholm også har vært svært nær å slå verdensrekorden.

Kevin Young løp altså på 47,78 i OL-finalen i 1992, mens Warholm var helt nede på 47,87 i sesongens beste løp i Stockholm.

Rodal påpeker at den imponerende sesongen har hatt en annen effekt for Warholm.

– Han har skaffet seg en posisjon som en av de hotteste utøverne uansett gren i friidretten. Det henger ganske høyt, sier OL-mesteren på 800 meter fra 1996.

At det ikke ble verdensrekord i Roma heller oppsummerer Vebjørn Rodal slik:

– Det er vanskelig å si hvor de små tidelene glipper, men han må opp på 15 steg i dag også, og klarer ikke rent 13 steg hele veien. Det spørs om det er noe i miksen og balansen der som gjør at han mangler tidelene for å slette verdensrekorden, mener Rodal.