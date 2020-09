Warholm løp nemlig på 47,62 i Ostrava tirsdag kveld. Dermed var ikke 24-åringen i nærheten av verken verdensrekorden eller sin egen personlige rekord.

IKKE FULL KLAFF: Karsten Warholm vant, men det var likevel lett å se at han ikke var helt fornøyd etter målgang i Ostrava. Foto: DAVID W CERNY / Reuters

Faktisk var det Warholms svakeste tid siden han løp på 47,85 under meget vanskelige forhold i sesongåpningen i Stockholm i fjor.

– Det virker som han datt litt ut av rytmen, han fikk ikke maksimal flyt. Han slår litt oppgitt ut med armene. Her er det en litt oppgitt Karsten Warholm når han løper midt på 47-tallet, konstaterer NRKs kommentator Jann Post.

Tjuvstart

Løpet fikk en trøblete opptakt da den første starten ble stoppet for en tjuvstart. NRKs ekspertkommentator Vebjørn Rodal konstaterer at det langt fra ble noen perfekt gjennomføring, da det stokket seg med stegmønsteret.

– Han nådde ikke helt fram der, han tripper for 15 steg allerede på den niende hekken og gjorde også det samme før den siste. Han kom litt ut av det. Mulig han går litt for rått på de to første og kommer litt nærme, analyserer Rodal.

Warholm tok for øvrig en suveren seier i løpet.

– Enormt sterkt løp

En av NRKs reportere så også løpet sammen treningsvenninne Amalie Iuel, som deltok i et arrangement på Lambertseter da Warholm løp.

– Han bommet litt på den niende hekken, så jeg tror han tapte litt tid der. Da er det vanskelig å reaksellerere når man kjenner syra og begynner å bli litt stiv, påpeker hun.

Slik tolker Iuel reaksjonene fra Warholm etter løpet:

– Ansiktsuttrykket tydet på at ha kanskje hadde håpet på noe mer, men det er et enormt sterkt løp uansett. Det er langt bedre enn det resten av verden gjør, sier hun, og utdyper:

– Han viser at han klarer å reaksellerere etter at det har stoppet bortimot helt opp. Det tyder på at han har mer inne.

Forventninger etter Stockholm

Værforholdene var alt annet enn gode og Karsten Warholm snublet i den siste hekken. Med 46,87 var han likevel bare ni hundredeler bak Kevin Youngs 28 år gamle verdensrekord (46,78) i Stockholm 23. august.

Derfor var det unektelig knyttet forventninger til tirsdagens løp i Ostrava tirsdag kveld, der arrangørene la alt til rette for at 24-åringen fra Ulsteinvik skulle rive Young ned fra tronen.

Søndag ble Warholm hentet i privatfly, en service bare Usain Bolt tidligere hadde fått av Golden Spike-arrangørene. Mandag kveld ble også tidsskjemaet for stevnet endret, etter ønske fra Warholm. Han ville løpe så tidlig som mulig for å få så bra vær som mulig.

Men det hjalp altså ikke denne gangen. Neste forsøk finner sted i Roma neste torsdag.