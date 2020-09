47,08 er den nye banerekorden på Olympiastadion i Berlin. Det var karrierens tredje raskeste løp og holdt naturligvis til en suveren seier for Warholm.

– Jeg synes det var et veldig bra løp og en av de beste tidene jeg har gjort i hele mitt liv. Det begynner å bli konsistent veldig, veldig bra, så i dag er jeg veldig fornøyd, og det var fantastisk å springe her igjen, sier Warholm til NRK

– Det er en ny fantomtid. Han er nær verdensrekorden igjen, men det går ikke denne ettermiddagen, konstaterer NRKs kommentator Jann Post.

Løpet så ut til å være bortimot prikkfritt, men verdensrekord ble det altså likevel ikke.

– Du verden for et jevnt, skyhøyt nivå han løper på. Det er altså bare seks personer, og han er selv en av dem, som har løpt fortere enn det her. Det hagler inn med gode tider i løpet av en sesong, sier Post.

BEST I BERLIN: Karsten Warholm smilte etter banerekorden på det blå dekket i Berlin. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Karsten Warholm er den eneste i historien som har løpt under 47 blank to ganger på 400 meter hekk. Kevin Young, Abderrahman Samba og Rai Benjamin har gjort det én gang hver.

Men verdensrekord ble det heller ikke denne gangen, og Warholm erkjenner at han merker presset som ligger der.

– Det er en veldig spesiell situasjon å være i. Det sier seg selv at det er veldig, veldig høyt nivå på en verdensrekord. Vi burde vær stolt over at vi i det hele tatt kan snakke om verdensrekord. Det er klart du kjenner presset, men jeg liker det egentlig litt også.

Karsten Warholm hadde løpt øvelsen tre ganger denne sesongen før løpet i Berlin.

I sesongåpningen i Monaco 14. august løp han på 47,10.

23. august løp han på 46,87 i Stockholm. Det var altså historiens nest raskeste tid, kun slått av Kevin Youngs verdensrekord på 46,78 fra OL i Barcelona i 1992. Og det til tross for at Warholm snublet i den siste hekken.

8. september, altså tirsdag, leverte Warholm 47,62 i Ostrava.

Dermed er han i ferd med å sette sammen ei unik rekke av gode tider. Faktisk kan det komme til å bli den beste sesongen av en hekkeløper i historien, mål i de fem beste tidene i løpet av en sesong.

Mot tidenes sesong

Warholm har selv denne rekorden fra i fjor.

Da var serien: 46,92 – 47,12 – 47,26 – 47,33 – 47,42.

Dette har han nå: 46,87 – 47,08 – 47,10 – 47,62 – X.

Warholm er for øvrig den eneste i verden i år som har løpt under 49 blank. Han er med andre ord i en klasse for seg.

Allerede torsdag løper Warholm etter planen igjen, da på Olympiastadion i Roma.