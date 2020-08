Han hadde ikke løpt distansen siden han ble verdensmester i Doha - for 10,5 måned siden, men på det nye banedekket i Monaco ga han som alltid full gass fra startskuddet gikk.

GLEDE: Karsten Warholm kunne slippe jubelen løs. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO / AFP

24-åringen fikk også tidlig et forsprang,og lot det aldri gå ifra seg. 47,10 viste vinnertiden. Hans neste beste løp i karrieren, og stevnerekord.

– Tiden er veldig bra. Mitt nest beste løp noen gang. Jeg er veldig fornøyd. Det tar ofte litt tid å komme inn i det, men dette er den beste sesongstarten jeg har hatt, forteller Warholm selv.

– Synd det ikke er OL denne uka

– Et enormt løp, enormt imponerende, slo Jann Post fast.

Han var nesten to sekunder foran andremann, tyrkiske Yosmani Copello - på 49,04. Rasmus Mägi fra Estland tok tredjeplassen med 49,23.

– Det er synd det ikke er OL denne uka, når vi ser Warholm i denne formen, mener Post.

– Det er jo dumt at det er en kort sesong, for dette viser at trening funker, sier Warholm.

Tror verdensrekord er mulig

Da NRK snakket med ham i forkant av stevnet, var han i tvil om hvor fort han kunne løpe - siden han ikke har konkurrert siden Impossible Games i juni. Da ble det bestenotering i verden på 300 meter hekk. På den 100 meter lengre distansen har det lenge vært snakk om verdensrekorden på 46,78. Den var han altså et stykke bak.

KORONATILTAK: – Kjæresten min sier at jeg ser bedre ut med munnbind, spøkte Warholm på pressekonferansen før stevnet i Monaco. Foto: Matthias Hangst/Reuters

– Verdensrekorden er veldig tøff. Jeg har vært nærme mange ganger, men det er en grunn til at det er verdensrekord, for den er på et enormt høyt nivå. Det er mange av de andre gutta som også kan ta den, men jeg tror det er mulig. Vi ser i hvert fall at jeg er på riktig vei, sier Warholm etter seieren.

Han har ikke hatt noen problemer med å motivere seg de siste månedene. Da er det godt å se at man får lønn for strevet.

– Det har vært ganske spesielt, men det er bare sånn at man må trene og gjøre jobben. Det føler jeg vi har gjort, tatt steg og dette kan bli veldig bra, mener hekkeløperen.

Neste søndag var planen å stille på 400 meter flatt i Stockholm. Han er fortsatt usikker om han skal det.

– Det må vi ta en vurdering på. Jeg har lyst til å konkurrere så mye som mulig, men det er en vanskelig situasjon i verden nå. Så vi får ta en vurdering når vi er ferdig her, for jeg liker godt å løpe i Stockholm.