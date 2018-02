VM-seier til Carlsen: – Bedre når jeg ikke har tid til å tenke

Carlsen avsluttet det åttende partiet med et sjokktap på at tiden gikk ut. Men det var ingen grunn til bekymring, for da VM-kampen mot Hikaru Nakamura skulle avgjøres med åtte partier med kortere betenkningstid, satt nordmannen inn seiersstøtet.

Etter fem partier – to seire og tre remis – var det klart at den uoffisielle VM-kongen i Fischer Random nå er norsk og tittelen ikke lenger er hos Nakamura.

– Det føles bra. Det har vært veldig spennende, men det blir deilig å komme tilbake til vanlig sjakk, sier Carlsen til NRK og gliser.

Vil prøve Fischer Random igjen

Men Carlsen avslører at han vil prøve Fischer-sjakken igjen og at han ønsker seg et offisielt verdensmesterskap i denne typen sjakk.

– Jeg vil veldig gjerne prøve igjen. Jeg hadde ikke så mye press nå, for jeg kunne bare sagt at jeg ikke har spilt noe Fisher Random før, sier Carlsen.

Stillingen endte til slutt 14-10 mellom Carlsen og Nakamura.

– Dette viser igjen at Magnus har den beste sjakkhjernen i universet. Det var dristig av ham å si ja til dette, for da kunne man si at han er den beste i verden hvis han har åpningsteori, og derfor var nok dette ekstremt viktig for ham, sier NRK-ekspert Atle Grønn.

Bedre uten tenketid

Det gikk raskt for seg på brettene med 10 minutters spilltid, pluss fem sekunder per trekk.

– Man må spille mer på intuisjon, som er ganske vanskelig når det er et oppsett man ikke har sett før. Det gir jo større sjanse for feil og et morsomt spill, forklarer Carlsen.

Han fikk overtaket med hvitt i første parti etter få trekk. Da sjakk-pila til slutt viste 100, klar sjakkmatt, ga Nakamura opp. Da stod det 10–7 til nordmannen. Han nærmet seg allerede 12,5 poeng og seier.

Han fikk en fordel tidlig også i kveldens andre parti. Etter at den berømte sjakk-pila hadde gått frem og tilbake flere ganger, og pulsen til Nakamura stort sett hadde gått oppover, stabiliserte den seg på midten og partiet endte i remis.

– Jeg får ikke så mye tid til å tenke, og da går det bedre, slo han fast.

TØFF MOTSTAND: Amerikanske Hikaru Nakamura hadde langt mer erfaring og meritter i Fischer Random enn Magnus Carlsen før dette møtet. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Det lå an til tap for nordmannen etter over 80 trekk i det tredje lynsjakkpartiet. Carlsen hadde faktisk bare fem sekunder igjen på klokka da pila plutselig nullstilte seg.

– Hvis han unngår tap her er det en enorm snuoperasjon av Magnus, sa Bae.

Maratonparti

Etter utrolige 138 trekk (!!) krevde Carlsen remis – fordi det hadde gått 50 trekk uten at noen hadde flyttet en bonde eller slått ut en brikke. Nakamura kunne ikke annet enn å godta.

– Det er veldig sjeldent vi ser så lange partier, uansett nivå. Dette er et av disse maratonpartiene, sa ekspert Bae.

Spillerne så derfor ganske lettet ut da neste parti endte med remis etter kort tid. Dermed stod det 11,5-8,5 i Carlsens favør.

– Vi trenger virkelig en pause nå. Det har vært nonstop. Jeg er lettet. For det tredje partiet var veldig tøft, og i det siste mistet jeg det litt og kunne tapt, oppsummerte Carlsen.

– Spesielt det tredje partiet var tøft. Det har vært mye tenking til nå, fortalte Nakamura.

En pause hjalp ikke amerikaneren, for i det femte partiet gjorde han en stor tabbe. Da ga han også opp seieren både i partiet og VM-kampen – selv om det uansett skal spilles totalt åtte partier.

Etter seieren avslørte Carlsen hvem han helst vil møte når han skal spille VM i langsjakk i november.

– Fabiano Caruano eller Levon Aronian, fordi jeg vil møte de beste og de som kan gi meg mest mulig utfordring, sier Carlsen.