– Det er jo ... Det er nesten helt utrolig at man kan kalle seg ekspertkommentator og kommer med de utspillene. Når man er konkurrenter og driver med idrett, så må man møtes på samme arena, uansett hva som ligger bak, sier Per Svela til NRK.

Gjert Ingebrigtsen-eleven tok tirsdag kveld EM-kravet på 5000 meter i Huelva. Planen var at han skulle løpe sammen med treningskompis Narve Gilje Nordås til målstreken, men samme morgen ble det offentliggjort at sistnevnte ville løpe 1500 meter i stedet.

Da nedjusterte Nordås planene på 5000 meter og fungerte som en hare for Svela, like etter seieren på 1500 meter

RISTER PÅ HODET: Per Svela etter å ha løpt 13.19,87 minutter på 5000 meter. Foto: Fredrik Tombra / NRK

.

NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal mente det kunne oppfattes som en provokasjon fra Nordås sin side. Det handlet om at Filip Ingebrigtsen også var påmeldt 1500 meter.

– Det har ikke akkurat vært godt forhold mellom Hamilton og Verstappen til tider, men det er ingen som snakker om provokasjon når den ene stiller. Det var en sportslig vurdering om at det ikke gikk fort nok til å ta OL-kravet til 5000 meter, og det så vi han hadde rett. Derfor ble det sånn, sier Svela til NRK.

Går til motangrep

NRK-kommentator Jan Petter Saltvedt gikk enda lenger enn Rodal, og kalte det en «åpenbar provokasjon».

– Det er en liten provokasjon rettet mot meg, sier Nordås etter løpet.

Nordås svarer slik på VGs spørsmål om hva han syns om Saltvedts utspill:

– Det er vel en grunn til at det er krig i verden. Det er på grunn av sånne folk som det. Det var ingen provokasjon fra min side, svarer Nordås på VGs spørsmål.

– Som jeg har forklart tidligere, så jeg at feltet på 5000 gjorde at det ville bli vanskelig å ta OL-kravet. Da var det bedre at jeg hjalp kameraten min som sikter mot et EM-krav, og heller gå for en god gjennomkjøring på 1500, som er hoveddistansen. Det var i alle fall ingen provokasjon bak. Han kunne gjerne spurt meg om det var tilfelle at det var provokasjon, sier Nordås.

Han mener det skjer i jakten på overskrifter:

– Media er på jakt etter halmstrå. Det blir vanskelig å ikke fore det. De prøver å holde liv i det, og da blir det ofte sånne påstander fra diverse kommentatorer bare for å holde liv i det. Vi akter ikke å gjøre det.

Unngår media: – Best å la være

VM-bronsevinneren fra i fjor sommer har tilbrakt de siste ukene i Sierra Nevada på høydeleir. Der blir han værende frem til Diamond League-stevnet i Doha, 10. mai.

Det siste året har vært preget av mye turbulens i media, men han hevder selv han har blitt flink til å skjerme seg:

– Jeg lærte tidlig at å lese media ikke er det beste når man skal konkurrere og konsentrere seg. Det er lett å skrolle på nettaviser som alle andre, men jeg tenker det er best å la være. Da får du ikke med deg så mye, og det stormer plutselig ikke så mye likevel.

PS! Narve Gilje Nordås sitt neste løp er 1500 meter i Doha, 10. mai. Det kan du se på NRK.