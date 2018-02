Carlsen: – Hvis dette stemmer må jeg legge meg inn på sykehus

– Det er noe som ikke stemmer her. Hvis det gjør det, må jeg jo legge meg inn på sykehus!

Det er Magnus Carlsens reaksjon når han får beskjed om å ta en titt på pulsmåleren han har på seg under intervjuet med NRK. Klokka viser nemlig 130 i puls. Langt over hvilepuls, som «vanligvis» er mellom 60 og 70 for normalt trente mennesker.

Dette er pulsklokka Carlsen skal spille med når han møter amerikanske Hikaru Nakamura til VM-kamp i stilen Fischer Random. Carlsen innrømmer riktig nok at han ikke aner hva hvilepulsen hans egentlig er, men tror det må store feiltrekk til for at den skal høyt opp på måleren.

– Jeg vil tro pulsen er relativt rolig i starten av spillet, med mindre jeg ikke dummer meg ut med en gang. Den kan nok sprette opp om jeg plutselig merker jeg har bukket.

Se sjakk på NRK fredag fra kl. 16.30

– Ren forvirring

Og akkurat det kan også skje i løpet av de neste fem dagene. For Fischer Random byr på utfordringer fordi brikkenes startposisjon settes opp tilfeldig ved hjelp av et dataprogram – med unntak av at løperne må stå på ulikt fargede felter, og kongen må stå mellom de to tårnene.

PÅ LAG: Magnus Carlsen og Hikaru Nakamura spilte sammen mot barn dagen før de møter hverandre i Bærum. Foto: Kaja Snare / NRK

Med 960 ulike startstillinger gir det ekstremt lite rom for forberedelser, som er svært viktig i sjakk.

– Jeg har bare forberedt meg på å kunne reglene og ikke dumme meg ut på det i hvert fall, sier 27-åringen og gliser.

– Hvordan blir de 10 første minuttene?

– Ren forvirring tror jeg. Jeg regner med å bruke et par minutter på det første trekket. Vi får jo ti minutter fra stillingen trekkes til vi skal spille, så jeg vil sette meg ned og tenke. Jeg kommer nok til å dobbeltsjekke ting, i hvert fall når jeg spiller med svart. Jeg har jo sett partier hvor folk taper etter fire trekk, forteller Carlsen, som også vil snakke med sin faste hjelper Peter Heine Nielsen mellom partiene.

Ny utfordring

Verdenseneren kjenner motstander Nakamura godt, og har god statistikk mot 30-åringen. Men han vet også at han møter en mann som har mer erfaring med Fischer Random.

– Jeg stiller opp fordi jeg synes det er en spennende utfordring. Noe jeg ikke har gjort før, innrømmer han.

Og hvordan tror Carlsen en god sjakk-puls er?

– Jeg vil tro jeg spiller best når pulsen er litt over vanlig, men ikke veldig høy. Man må være litt gira, men samtidig klar i hodet.