To millionar dollar betalt til den ti år gamle dottera til ein framståande FIFA-tilsett skal ha vore blant det som skjedde då Qatar i si tid fekk tildelt fmeisterskapet, ifølgje den hemmelege Garcia-rapporten.

Det tyske magasinet Bild offentleggjer rapporten frå i dag.

Bild har fått tilgang til Michael Garcias 400 sider store rapport om det som skal ha skjedd i samband med tildelingane av fotball-VM i 2018 til Russland og 2022 til Qatar.

Ingen bevis, men sterke indikasjonar

Journalist Peter Rossberg i Bild har jobba i to år med å få tak i rapporten. Han seier at det ikkje finst klare bevis for at VM i 2018 og 2022 var kjøpte.

– Men det er så mange sterke indikasjonar, speiselt i tilfellet Qatar, at ein annan konklusjon likevel neppe er mogeleg, meiner Rossberg.

Avgjerda om dei to meisterskapa fall i desember 2010. Men det har heile tida hefta sterke mistankar om korrupsjon og ureint spel ved tildelingane.

HEMMELEG: Forsida på det tyske magasinet Bild i dag. Bild har fått fatt i rapporten om spelet bak tildelingane av VM til Russland og Qatar, ein rapport FIFA har halde hemmeleg i tre år Foto: Bild

Derfor bad FIFA den dåverande leiaren av den etiske komiteen, den amerikanske advokaten Michael Garcia, om å finne ut kva som eigentleg skjedde. Han la fram rapporten sin hausten 2014, men FIFA ville halde den hemmeleg.

I staden publiserte dei eit samandrag av rapporten, der Qatar blei frikjend frå korrupsjonsskuldingane.

Trekte seg i protest

Men Garcia meinte at dette samandraget gav eit feil bilete av hans rapport. Han ville at heile rapporten skulle offentleggjerast, og trekte seg frå alt samarbeid med FIFA i desember 2014. – FIFA manglar leiarskap, sa Garcia då.

Det er Garcias originale rapport Bild no har fått fatt i og vil offentleggjere dei neste dagane.

I tillegg til dei to millionar dollarane til den ti år gamle jenta, nemner Bild fleire konkrete tilfelle:

Qatars idrettsorganisasjon Aspire Academy var «involvert i avgjerande grad i manipulasjonen av FIFA-medlemmer med røysterett», går det fram av Bilds presentasjon av rapporten.

Tre av FIFAs styremedlemmer reiste også til eit party i Rio før røystinga i 2010. Flyet var ein privat jet tilhøyrande Qatars fotballforbund, ifølgje rapporten.

Eit tidlegare styremedlem skal ha gratulert Qatar like etter tildelinga i 2010 og takka – på epost – for «ei overføring av fleire hundre tusen euro», skriv Bild.

– Puslespel med enormt mange bitar

– Alt dette er eit einaste stort puslespel som berre gir svaret når alle bitane er sett saman. Og i tilfellet Qatar er det ekstremt mange bitar på bordet, skriv Rossberg på Facebook.

– Det ville også vere naivt å tru at Garcia eller Borbély hadde vore i stand til å finne klare bevis, legg Rossberg til.

Cornel Borbély og Hans Joachim-Eckert var leiarar i komiteen fram til mai i år. Men trass i at begge ønskte å halde fram, blei dei ikkje gjenvalde på FIFA-kongressen.