– Jeg må nesten svare ja på det, sier Per Ravn Omdal.

Han har nettopp fått spørsmål fra NRK-ekspert Åge Hareide om han selv ble forsøkt bestukket eller kjøpt eller har fått tilbud om bestikkelser.

Ravn Omdal satt i Fifa-styret fra 1994 til 2002. I den perioden var han med å tildele to ulike mesterskap: Sør-Korea og Japan som arrangerte VM i 2002 og Tyskland som arrangerte fire år senere.

Fifa har siden den gangen blitt beskyldt for å være gjennomkorrupt. I 2015 etterforsket FBI organisasjonen som om det var en mafiaorganisasjon.

Private reiser til søkerland

INTERVJU: Åge Hareide intervjuer Per Ravn Omdal om sistnevntes tid i norsk og internasjonal fotball.

Begge de to tildelingene i Omdals periode har vært knyttet til korrupsjonsanklager.

I 2015 kom rapportene om at Sør-Korea og Japan hadde betalt bestikkelser til det Sør-Amerikanske fotballforbundet for å sikre seg stemmer til sitt VM. Dette ble benektet av representanter fra japansk fotball. Blant annet skal disse pengene ha gått til Nicolas Leoz, som var tiltalt av FBI for bedrageri, korrupsjon og hvitvasking av penger.

VM-et etter, det i Tyskland i 2006, har fått lignende beskyldninger mot seg. I 2019 ble tre tidligere fotballtopper i Tyskland tiltalt i sveitsisk rett. Ifølge BBC handlet det om en hemmelig utbetaling av 6,7 millioner euro til Fifa.

Dette er altså de to landene som til slutt endte opp med å få VM under Omdals tid i Fifa. Om det var disse to søknadene som prøvde å bestikke Omdal, ønsker han ikke å si noe om.

Andre søkernasjoner til de to VM-ene var Mexico i 2002, mens Brasil, England, Marokko og Sør-Afrika søkte om VM i 2006.

Omdal forklarer at han fikk tilbud om private reiser til mulige VM-verter. Nettavisen omtalte dette først.

– Der var det noen av kollegene i styret som vi etter hvert fant ut at reiste rundt og besøkte dem helt på egen hånd. Jeg fikk spørsmål eller tilsendt flybilletter og beskrivelser av reiseopphold også videre, sier han.

PRIS: Tidligere fotballpresident Per Ravn Omdal mottok i 2022 St. Olavs Orden for sin innsats for kvinnefotballen. Å få flere kvinner inn i fotballorganisasjoner er fortsatt en av Omdals viktigste kamper. Foto: Sjur Natvig / NTB

Omdal sier han aldri dro på turene han fikk tilsendt. Sammen med de syv andre europeerne som satt i Fifa-styret ble de enige om å heller invitere søkerlandene til seg, istedenfor å reise på påspanderte private turer rundt i verden.

– Det var håndterlig. En av søkerne har jeg mottatt på Ullevål stadion fem ganger mens de var i søkeprosessen og jeg ble oppdatert om hva som skjedde med fremskrittet der i landet. Dette var også roten og begynnelsen på en del av de tingene vi dessverre har sett nå, sier Omdal.

Vil ha ny Fifa-president

Ravn Omdal har omtalt at han fikk tilbud om å reise til VM-land tidligere, blant annet til Aftenposten, men har aldri vært så klar på at han opplevde det som en bestikkelse.

Fifa hadde to ulike presidenter mens den norske fotballtoppen satt i styret: Joao Havelange og Sepp Blatter. Begge er blitt beskyldt for å være mer opptatt av penger enn fotballens beste.

FIFA: Per Ravn Omdal var både president i Norges Fotballforbund og satt i Fifa-styret ved årtusenskiftet. Foto: Annika Byrde / NTB

Sepp Blatter ble utestengt fra Fifa i 2015. Da hadde en lang rekke andre Fifa-topper blitt arrestert og tiltalt i ulike straffesaker knyttet til bedrageri og andre lovbrudd. Omdal mener de enorme pengestrømmene inn i Fifa i forbindelse med VM er et problem.

– Her genereres pengene i veldig sterk grad. Det startet på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet, da fikk vi betalings-TV. Da så vi at inntektene til fotball begynte å krype ganske kraftig oppover. Vi doblet omtrent markedsbudsjettet på 90-tallet for hvert år. Sånn gikk det, og dette ballet på seg, sier Omdal.

– Det er helt klart at hvor mange som nå er arrestert, det nærmer seg vel en 60–70 stykker som er tatt for korrupsjon – det har ligget som et element inne i organisasjonen, sier Omdal, legger han til.

– Hva bør Fifa gjøre for å gjenvinne respekten til folket? spør Åge Hareide

– Et skritt som man kanskje burde gjøre er å skrinlegge alle planer om å arrangere VM hvert annet år. Det vil også ta knekken på de nasjonale initiativene og den nasjonale fotballen, hvis du får et til sånt mesterskap. Fifa må ikke tilta seg noen rolle som skal styre all fotball. Dette kommer nedenfra og skapes derfra, mener Omdal.

Selv om Omdal ikke lenger har noen offisiell rolle i fotballen, har han sterke meninger om det som skjer i Fifa. Blant annet ønsker han seg flere kvinner i styret. I dag er seks av 37 medlemmer av Fifa-styret kvinner.

PRESIDENTER: Per Ravn Omdal skryter av hvordan Lise Klaveness har opptrådt som president for Norges Fotballforbund. Foto: Heiko Junge / NTB

– I tillegg kunne det for eksempel være en tanke å forsterke kjønnskvoteringen til valg i de nasjonale forbundene. For å rokke ved det gubbeveldet som fremdeles regjerer i internasjonal fotball, sier Omdal.

– Kanskje har vi en potensiell internasjonal politiker i Lise Klaveness?

– Hun har gjort en fantastisk jobb. Både jeg og alle andre støtter henne 100 prosent. Hvis hennes tanker, som også representerer noe av det jeg sier nå, så hadde det vært en fantastisk utvikling for fotball.

– Da bør man bare bytte henne med Infantino, da? Så er det i orden?

– Ja, det hadde ikke vært meg imot.