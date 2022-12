– Ingen begrunnelse. Ingen forklaring da, og ingen forklaring senere heller, sier Hans-Joachim Eckert bestemt.

Med iskald stemme forklarer han hva som skjedde i mai 2017. Eckert hadde vært leder av etisk komité i Fifa i fem år. Han hadde utestengt både Fifa-presidenten, generalsekretæren i Fifa og Uefa-presidenten fra all fotball.

Og i mai 2017 hadde han startet undersøkelser av nåværende Fifa-president Gianni Infantino.

Men plutselig, på et kongresshotell i Bahrain, var alt over. Fra en dag til en annen, måtte han legge ned over 100 etterforskninger av topper i Fifa.

NRK har vært i kontakt med flere kilder tett på Fifa som roser Hans-Joachim Eckerts integritet. Likevel ble han kastet ut. Hva skjedde?

Avsatt på flyet til Fifa-kongress

Fifa-kongressen i Manama, Bahrain, 11. mai 2017: Alle verdens fotballtopper er samlet. Det er den første kongressen Gianni Infantino leder som president i Fifa.

Årene i forveien har vært preget av korrupsjon, arrestasjoner og kritikk. Da Infantino ble valgt i 2016, lovet han å rydde opp. Med økt åpenhet, reformer og endringer skulle Infantino gjøre organisasjonen mindre korrupt.

UTESTENGTE BLATTER: – Vi var alle klar over at vi ville utestenge de to mest betydningsfull mennene fotballverden, den ene FIFA, den andre UEFA. Det er ikke så enkelt, sier Hans-Joachim Eckert. Foto: Trygve Heide / NRK

På plass i Manama var blant annet Hans-Joachim Eckert. Tyskeren hadde tatt noen tøffe valg siden han ble ansatt som leder av den etiske komiteen fem år tidligere.

– Jeg tenkte at på grunn av jobben min med å utestenge høytstående Fifa-medlemmer de siste fire-fem årene, hadde jeg ikke fått så mange venner, for å si det forsiktig. Det var sikkert noen, ikke en person alene, som sa: «Det holder nå, det trengs nye folk», sier Eckert.

Da Eckert landet på flyplassen i Bahrain før kongressen, sjekket han mobilen sin. Der rant det inn med spørsmål fra journalister om hvorfor han likevel ikke var innstilt av Fifa-styret til gjenvalg.

Han skjønte ikke hva som skjedde, men på hotellet fikk han det bekreftet: Styret, med Infantino som president, ville ha inn noen nye i hans rolle.

– Under pressekonferansen den gangen ble vi spurt om hvor mange overtredelser han hadde begått, og vi nevnte da at det i hvert fall var et hundretalls undersøkelser. Det var nok å gjøre, sier Eckert i dag.

Fifa avviser i en e-post til NRK at det er en sammenheng mellom granskingen av Infantino og at Eckert ble avsatt.

– Nye medlemmer ble valgt av Fifa-kongressen, ikke av Infantino. Det er en normal demokratisk prosess fastsatt i Fifa-vedtektene. De nye medlemmene ble valgt fordi de var anerkjente, høyprofilerte eksperter på sine respektive felt, og de reflekterte bedre det geografiske og kjønnsmessige mangfoldet som må være en del av en internasjonal organisasjon som Fifa.

SVARTE: – Jeg synes ikke vi skal lage noen tragedie ut av dette, sa Fifa-presidenten om avgangen til Eckert under Fifa-kongressen i 2017. Foto: JACK GUEZ / AFP

– En rekke uheldige omstendigheter

For å forstå hva som skjedde, må vi se litt på hendelser som hadde skjedd før denne dagen i mai i 2017. Her er det to ulike hendelsesforløp som er relevante. De henger sammen, men for enkelhets skyld deler vi dem opp i to deler: Fifa-undersøkelsene og etterforskningen i det sveitsiske rettssystemet.

Først Fifa:

I 2015 sprakk for alvor Fifa-skandalen. FBI etterforsket en lang rekke av Fifa-toppene. Eckert, som leder av etisk komité, måtte naturligvis gjøre det samme. Vinteren 2015/2016 tok han blant annet avgjørelsene om å suspendere Blatter, Platini og Valcke. Infantino ble valgt våren 2016.

Allerede tre måneder etter at Infantino ble valgt, fikk Eckert et varsel på sin pult. Varselet var, ifølge Ekstra Bladet, sendt fra en lang rekke ansatte i Fifa og omhandlet reiser den nye presidenten hadde gjort med privatfly til de to kommende VM-vertene Russland og Qatar. Eckert begynte å undersøke.

MØTE: Russlands president, Vladimir Putin, og Fifa-president Gianni Infantino møttes i Kreml i 2016. I forbindelse med denne reisen brukte Infantino et privatfly som ifølge rapportene var betalt av Putin. Foto: Alexei Druzhinin / AP

– De flyreisene ble registrert internt. Det ble satt i verk undersøkelser, og man kom fram til at det var en rekke uheldige omstendigheter da han fløy til Moskva der han hadde en avtale med Putin, som lot han vente i et døgn, forklarer Eckert.

Eckert undersøkte disse reisene, men valgte til slutt ikke å gå videre med dem.

Et snaut år senere, i april 2017, reiste Infantino igjen med privatfly. Denne gangen var det en reise fra Surinam til Zürich. Infantino begrunnet reisen med at flyet hans var innstilt og at han måtte rekke et møte med Uefa-president Aleksander Ceferin. Problemet var bare at Ceferin, ifølge Süddeutsche Zeitung, var i Armenia på det tidspunktet.

Eckert rakk bare å høre om denne flyreisen før han ble avsatt. Fifa gjorde aldri noe med denne reisen, men det gjorde sveitsiske påtalemyndigheter:

Fikk fjernet mannen som etterforsket Infantino

Etterforskningen i Sveits:

Etter at Infantino ble valgt som president, hadde han flere møter med statsadvokaten i Sveits, Michael Lauber. Møtene i 2016 og 2017 var ikke kjent for omverdenen før flere år senere.

MØTE: Michael Lauber skal ha hatt flere hemmelige møter med Infantino. Møtene førte til at Lauber måtte gå av, mens Infantino fortsatt sitter som Fifa-president. Foto: STEFAN WERMUTH / AFP

Disse møtene ønsket sveitsisk påtalemyndighet å se nærmere på. Var dette et forsøk fra Infantino på sikre seg innflytelse eller informasjon fra sveitsiske påtalemyndigheter? Ifølge flere medier brukte Infantino møtene til å forsikre seg om at han ikke ble etterforsket.

Fifa hevder det var møter hvor Infantino forklarte at Fifa ville samarbeide i den pågående etterforskningen av Fifa-skandalen fra 2015.

Stefan Keller begynte å etterforske møtene i juli 2020. I desember tok saken en ny vending. Keller hadde fått nyss i flyreisen Infantino tok fra Surinam i 2017 og ville etterforske den flyreisen. For å minne om det: Dette var flyreisen Infantino tok da han skulle møte Uefa-president Ceferin som var i Armenia på det tidspunktet.

– Det er klare tegn på at Fifa-presidenten er funnet skyldig i kriminell og forkastelig oppførsel, sa Keller, ifølge Insidethegames.

Uttalelsene ble svært dårlig tatt imot av Fifa. De mente Keller forhåndsdømte og gikk til sak mot etterforskeren. Et snaut halvår senere ble Keller avsatt som etterforskningsleder.

Sveitsisk påtalemyndighet bekrefter til NRK at Infantino fortsatt er under etterforskning for møtene med Lauber. De har ikke besvart spørsmål om Infantino også er under etterforskning for flyturen fra Surinam. Infantino skal, ifølge Ekstra Bladet, til avhør i Sveits i januar.

Hevder Infantino blander seg

Eckert har tidligere uttalt at etikkutvalget i dagens Fifa er «dødt».

– Utvalget skal være uavhengig. Dette utvalget skal ikke stå under innflytelse av noen, heller ikke av Fifas president. Det er slutt på denne uavhengigheten.

– Hvordan kan du si at etikkutvalget ikke lenger er uavhengig?

– For eksempel ble det i etterkant gjort noen endringer. Det ble videre innført en regel om at ingen i Fifa offentlig kan si noe negativt om Fifa. Det ville jeg aldri kunnet akseptere som leder av utvalget. For det er en arbeidsrett og har ikke noe med etikk å gjøre, mener Eckert.

MÜNCHEN: Eckert har en lang fartstid innen jusen, blant annet som dommer i den regionale retten i München. Foto: Anne Rognerud / NRK

Han kommer med et eksempel til:

– Da etikkreglene skulle revideres, ville Infantino se dem og endre dem. Presidenten kan ikke gripe inn. Det er avgjørende at uavhengigheten blir ivaretatt.

Begge disse tingene avviser Fifa:

– Etikkomiteen ledes av Vassilios Skouris, som i 12 år var president for EU-domstolen i Luxembourg. Hans uavhengighet kan ikke kan stilles spørsmål ved. Denne påståtte regelen om hva folk kan eller ikke kan si er åpenbart ren oppfinnelse, skriver Fifa.

Fifa opplyser at revisjonen av de etiske retningslinjene ble ledet Skouris. De mener det var en åpen prosess med alle relevante parter.

Én ting kan få Infantino suspendert

Eckert forteller at han i starten hadde et godt inntrykk av Infantino. Han kom inn i Fifa med planer om reformer og mer åpenhet. Men siden da har Infantino sporet av, mener Eckert. Blant annet reagerer han sterkt på talen Infantino hadde dagen før VM-start.

– Jeg kunne ikke fatte det. Hva er det som skjer her? Jeg er arbeidsimmigrant, jeg er homo, en qatarer. Jeg tenkte: «Hva er dette»?

HEDERSPRIS: Karen Espelund satt sentralt i Norges Fotballforbund fra 1988–2009. Fra 2011 til 2016 satt hun i styret i Uefa. I 2022 mottok hun hedersprisen på idrettsgallaen. Foto: Heiko Junge / NTB

Det var flere som trodde Infantino ville være riktig mann for Fifa. Blant dem er Karen Espelund, tidligere generalsekretær i Norges Fotballforbund.

Espelund støttet Infantino da han ble valgt i 2016. Men det tok ikke lang tid før hun så at dette ikke gikk riktig vei.

– Han gjorde meg urolig relativt raskt, på perspektiv. Ikke minst med å begynne å bygge opp et eget sekretariat, rundt seg selv. Det ble veldig uryddig veldig tidlig, sier Espelund i dag.

Espelund nevner flere ting hun reagerer på. At Saudi-Arabia virker å være Infantinos foretrukne VM-arrangør i 2030, for eksempel. Men verst syns hun det er at Infantino kjører en linje hvor han prøver å svekke Uefa ved for eksempel å utvide klubb-VM og å foreslå VM for landslag hvert annet år.

NÆRE: Gianni Infantino og kronprinsen av Saudi-Arabia, Mohammed bin Salman, har blitt sett sammen hyppig de siste årene. Her sitter de sammen på tribunen under åpningskampen av VM i Qatar. Foto: MANAN VATSYAYANA / AFP

– I stedet for å skape et fellesskap i fotballen for å ta de virkelig store utfordringene, som kapitalkreftene på utsida som vil torpedere de gode strukturene fotballen har utviklet på en demokratisk måte, så spiller han de ulike verdensdelene og Uefa opp mot resten. Og det er splitt og hersk tilnærming som bare er destruktivt, dessverre.

Til tross for at Infantino har fått massiv kritikk fra Europa de siste ukene, blir han gjenvalgt som president i Fifa i mars. Det eneste som kan stoppe ham, er en tiltale fra den sveitsiske politietterforskningen.

– Ifølge etikk-koden (til Fifa, red.anm.) er det en forseelse når det er tatt ut tiltale. Altså ikke bare en undersøkelse, men senest ved en tiltale må han utestenges, forklarer Eckert.