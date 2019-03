– Dette er jobben jeg alltid har drømt om å ha. Jeg er utrolig glad for å ha fått sjansen til å lede klubben på lang sikt og forhåpentligvis levere en fortsettende suksess som våre supportere fortjener, forteller Solskjær til klubbens hjemmeside.

Dermed er flere måneder med spekulasjoner rundt fremtiden til Solskjær over.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Det er uten tvil en ære. Jeg tror alle vet at dette er drømmejobben for enhver fotballinteressert mann. Spesielt for de som har vært involvert i United. Det å få muligheten å lede klubben videre, med alt potensiale som er, det er fantastisk, forteller Solskjær i en video på klubbens Twitter-konto.

19. desember 2018 ble det bekreftet at den tidligere Molde-treneren skulle ta over som vikartrener for Manchester United etter at José Mourinho fikk sparken dagen før.

Det ble starten på et eventyr for nordmannen, som ingen var i nærheten av å forutse da han tok over.

– Det er kravet i Manchester United. Det å oppnå suksess, og alltid forbedre seg, forteller Solskjær i et intervju på klubbens hjemmeside.

Mer enn resultater

Manchester Uniteds administrerende direktør, Ed Woodward, var ikke i tvil om ansettelsen etter de overbevisende resultatene nordmannen har levert.

– Siden han kom som midlertidig manager i desember, har Oles resultater snakket for seg selv, sier Ed Woodward til Uniteds hjemmeside.

MER ENN RESULTATER: Ed Woodward forteller at Solskjær får jobben på grunn av gode resultater, men også på grunn av hans kjennskap til klubben. Foto: Jason Cairnduff / Reuters

I tillegg påpeker Woodward at det ikke bare er resultatene som har spilt inn, men at det er personligheten og hans kjennskap til klubben.

– Ole Gunnar Solskjær er mer enn bare resultater. Han har med seg mye erfaring, både som spiller og trener. Det sett sammen med et ønske om å gi unge spillere sjansen, samt forståelsen for klubbens kultur, betyr at han er den riktige til å lede klubben videre, utdyper Woodward.

Et samarbeid

Den nå permanente manageren forteller i et intervju på klubbens hjemmesider at det er et samarbeid i hele klubben som har gitt resultatene.

– Det er et lagarbeid. Det er ikke bare manageren, men støtteapparatet også. Det vi har gjort sammen. Det er spillerne, det er alle ansatte i klubben på Carrington, det er supporterne, sier Solskjær.

Han vil takke for tilliten han har blitt vist i løpet av de tre månedene han har vært ved roret, men også for støtten han alltid har hatt i klubben.

– Jeg har alltid hatt stor støtte hos fansen. De siste månedene har vært helt ville. Måten de har støttet klubben, spillerne og meg. Vi har satt veldig pris på den støtten, forteller nordmannen.

– Fra første dagen jeg kom, følte jeg meg hjemme i denne spesielle klubben. Det var en ære å være Manchester United-spiller, også å starte min trenerkarriere her, forteller manageren til klubbens hjemmeside.

Spillerne gratulerer

Også spillerne har gitt manageren sin fulle støtte hele veien. Paul Pogba var stadig i konflikt med Mourinho, men har blomstret under nordmannens ledelse.

– Jeg har et kjempebra forhold til ham, og det har han også til de andre spillerne. Når en spiller er glad, vil han selvsagt fortsette å være glad. Solskjær fortjener jobben, sa Pogba til Sky Sports.

Flere av spillerne har støttet Solskjær underveis og sagt at de ønsket at han skulle få jobben. Nå gratulerer de manageren i sosiale medier.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Fikk drømmestart

Da Solskjær tok over klubben, var Manchester United på en sjetteplass i Premier League - hele 19 poeng bak daværende serieleder Liverpool. Stemningen snudde oppsiktsvekkende raskt da Ole Gunnar Solskjær fikk en drømmestart som Manchester United-manager med 5-1-seier over gamleklubben Cardiff.

– De siste månedene har vært en fantastisk erfaring, sier Solskjær til klubbens hjemmeside.

Når Solskjær nå tar over, har Manchester-laget vunnet 14 av 19 kamper med nordmannen som sjef. Laget har også, mot alle odds, kommet seg videre i mesterligaen .

I kvartfinalen møter de selveste Barcelona.

Høydepunktene i Solskjærs elleve sesonger lange karriere som United-spiller er svært mange. Nå håper fansen på flere oppturer når nordmannen nå har fått jobben med å lede laget videre.

– Forhåpentligvis kan vi tilbakebetale dem nå. For den støtten de har gitt meg, sier Solskjær i intervjuet på hjemmesiden til klubben.