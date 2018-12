– Vi er Manchester United og vi må være i toppen av ligaen. Vi spiller mer offensivt, så vi skaper flere sjanser. Manageren ønsker å angripe, sier Paul Pogba til Sky Sports etter nok en seier.

Den franske VM-vinneren har blitt selve personifiseringen av forvandlingen som har funnet sted i den røde halvdelen av Manchester etter at Ole Gunnar Solskjær tok over som manager på midlertidig basis.

Søndag scoret han igjen to mål da rødtrøyene vant 4–1 over Joshua Kings Bournemouth.

Det var hans andre kamp på rad med to nettkjenninger, etter at han også scoret to mot Huddersfield på andre juledag. Ingen United-spiller har gjort det samme siden Wayne Rooney gjorde det i desember 2012.

– I første omgang angriper vi kampen med høyt tempo og energi og vinner ballen tilbake, men jeg er mest fornøyd med hvordan vi responderer når de scorer. I 2. omgang styrer vi kampen så mye bedre enn vi gjorde mot Huddersfield, sier Solskjær i et intervju med Sky Sports vist på TV 2 etter kampen.

Tolv mål på tre kamper

Etter tre kamper i sjefsstolen på Old Trafford er fasiten ni poeng, tolv mål og bare tre baklengs for Solskjær.

– Det er smått utrolig at det går an. Manchester United har ikke scoret tolv mål på tre kamper siden 2011, og Paul Pogba er arkitekten, sa Brede Hangeland i TV 2s Premier League-studio.

Pogba sendte United i ledelsen før fem minutter var spilt, men det var forarbeidet til Rashford som var oppsiktsvekkende. Engelskmannen fintet vekk to Bournemouth-spillere før han fant Pogba på bakerste.

Etter en drøy halvtime var franskmannen på plass igjen og stusset innlegget fra Ander Herrera forbi Asmir Begovic og i mål.

Før dommer Lee Mason rakk å blåse til pause hadde Marcus Rashford lagt på til 3-0, og Nathan Aké redusert til 3–1.

Fikk fart på nok en spiss

2. omgang ble i stor grad en transportetappe for United, men Solskjær vil glede seg over at Romelu Lukaku tegnet seg på scoringslisten nesten umiddelbart etter at han kom inn fra benken.

Et lite skår i gleden for vertene var det at Eric Bailly ble utvist ti minutter før slutt etter en stygg takling.

– Eric vet at han ikke trenger å gjøre det. Der må du bare stå på beina. Eric vet det, sier Solskjær.

Nå håper Manchester Uniteds midlertidige manager at hans lag kan ta et nytt steg og holde nullen.

– Vi leter fortsatt etter en kamp uten baklengs. Kampen mot Newcastle blir en tøff test.

Den spilles 2. januar.