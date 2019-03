Han smiler lurt når han kommer inn. Ole Gunnar Solskjær. Manager i Manchester United.

På rekordtid er 46-åringen fra lille Kristiansund i Norge blitt et av de viktigste ansiktene til en av verdens største merkevarer. Han er mannen alle vil ha tak i, alle verdens medier ønsker å få et ord fra United-manageren.

– Det har vært helt fantastisk. Men jeg har merket det er mye mer trykk og interesse rundt meg nå, enn da jeg var spiller, og i hvert fall mer enn da jeg var eks-spiller, sier han til NRK.

– Jeg er supporter og

KLUBBLEGENDE: Supporterne i klubben har tatt Ole Gunnar Solskjær godt imot. Foto: Oli Scarff / AFP

Klokken er litt over ett fredag ettermiddag.

Det er tre måneder siden Solskjær fikk tekstmeldingen fra Ed Woodward. Han har akkurat ledet siste økt før kvartfinale i FA-cupen mot Wolverhampton. Norske journalister står i kø for å få snakke med han.

Nå tar han seg god tid, håndhilser og prater med alle. Selv om jobben er en annen, er mannen den samme. Øynene lyser opp når han snakker om klubben han er så glad i.

– Jeg er ikke bare manager. Jeg er supporter og. Jeg vil det beste for klubben og for spillerne i klubben. Det tror jeg er en styrke. Det handler ikke om meg, for klubben er så mye større enn en person, sier han.

– Hadde du noen gang trodd at du skulle sitte her som manager i Manchester United?

– Ja, svarer han kontant.

Solskjær legger ikke skjul på det, det var dette som var planen hele veien. Helt siden han la skoene på hyllen og takket av en fotballkarriere de fleste bare kan drømme om i 2007. Han ønsket å ta opp arven etter selveste Sir Alex Ferguson.

LÆREMESTEREN: Sir Alex Ferguson og Ole Gunnar Solskjær på treningsfeltet i 2007. Foto: Andrew Yates / AFP

– Kall meg naiv, kall meg dum, kall meg ambisiøs, kall meg hva du vil. Men helt siden jeg trente reservelaget så var drømmen min å bli manager for Manchester United.

Spillernes mann

At han følger i fotsporene til navn som Ferguson, Lous van Gaal og José Mourinho virker likevel ikke å affisere ham. Han er hjemme. Der han som spiller var med å skape kanskje det mest ikoniske øyeblikket i klubbens historie. Det er her han hører til.

– Hvordan han ter seg, kler seg, snakker med folk. Han er veldig Manchester United. Derfor tror jeg mange liker han, og tror det vil være en stor feil å slippe han nå, sier Simon Stone.

Få har fulgt de røde fra Manchester tettere enn BBC-journalist Stone. Han kjenner klubben og menneskene i klubben godt. Han var på nesten hver eneste pressekonferanse med Sir Alex Ferguson, og har siden Solskjær tok over stadig sett likhetstrekk til Manchester Uniteds egen gudfar.

FEIRER MED POGBA: Den franske superstjernen Paul Pogba jubler sammen med Solskjær etter seieren i FA-cupen borte mot Chelsea. Foto: Ian Kington / AFP

Det er på langt nær noen hemmelighet at Ferguson både har vært og fortsatt er en viktig mentor og forbilde for nordmannen. Samtidig er nordmannen opptatt av å gjøre ting på sin egen måte.

– Jeg må være min egen mann. Men så har Manchester United en måte å spille på som passer meg godt, sier han.

Man ser det på ham. Selvtilliten er der, troen på både seg selv og spillerne er stor. Det sier de fleste som følger klubben. Det sier spillerne selv.

Romelu Lukaku er blant dem som har vært klokkeklar på at han vil ha Solskjær som sjef, også etter sommeren.

Fansen synger Solskjær-sanger både før, under og etter kamper. Det virker som de fleste har trykket ham til sitt bryst. Drømmen om å bli fast manager i Manchester United er i ferd med å gå i oppfyllelse.

Trøbbel i Cardiff

Men selv om drømmen var klar, trodde han at han hadde spolert sjansen sist han var i England.

SPARKET: Ole Gunnar Solskjær fikk en lei periode som manager i Cardiff. Foto: Rebecca Naden / Reuters

– Etter Cardiff må jeg være så ærlig å si at jeg ikke trodde det kom til å skje. Jeg så på det som et mulig springbrett, gjøre det bra i Premier League og så Manchester United. Men da det gikk som det gikk i Cardiff tenkte jeg at «nå er jeg ferdig».

Det ble ni måneder som manager i Cardiff. Han rykket ned fra Premier League etter å ha overtatt klubben i januar 2014. Deretter fikk han sparken i starten av 2014/2015-sesongen etter syv serierunder i Championship.

– Jeg sørget likevel for å ha en liten, kall det regulering, i mine kontrakter, som sa at hvis Manchester United kom på banen, så skulle jeg få gå, sier han.

I resepsjonen utenfor sitter Kath Phipps. Hun som alltid har sittet der, helt siden Ferguson spaserte inn dørene for første gang. Hun Solskjær pleide å kjøpe melkesjokolade til da han som spiller kom tilbake fra ferie i Norge.

– Det skal en viss personlighet til å tåle å være på Old Trafford. Å spille foran 75 000 tilskuere.

Solskjærs assistent er en annen United-legende, Michael Carrick. De vet hva som kreves.

– Både jeg og Michael Carrick har jo spilt her, og vet hvordan trykket og presset er, men også hvor mye du kan få ut av det hvis du senker skuldrene og viser hva du kan. For du er signert av Manchester United på grunn av det du kan.

GODT KJENT: Ole Gunnar Solskjær har med seg Michael Carrick i trenerteamet. Foto: Franck Fife / AFP

Han forklarer ivrig. Forsøker å tegne et bilde på hvilke spillere Manchester United ønsker å tilegne seg.

Selv om han foreløpig bare er her midlertidig, har han for lengst begynt å planlegge for klubbens fremtid. Han er imidlertid fortsatt like klar når han snakker om egen fremtid.

– Jeg har kontrakt frem til 30. juni. Jeg vet mange har spurt om når den nye manageren skal annonseres, men klubben har sagt de skal gjøre det etter sesongen, så får vi se hvem det blir, sier han.

Setter opp laget i flere kamper framover

GODE MINNER: I april skal Ole Gunnar Solskjær tilbake til Barcelona, der han scoret vinnermålet for Manchester United i mesterligafinalen i 1999. Foto: Dan Chung / Reuters

Denne fredagen kjemper Solskjær og Manchester United fortsatt på tre fronter. Etter den dramatiske seieren mot Paris Saint-Germain i Mesterligaens åttedelsfinale, venter Barcelona i kvartfinalen. Kampen om den viktige 4.-plassen i Premier League, plassen som sikrer deltakelse i neste års mesterliga, knalltøff. I tillegg er det bare litt over 24 timer til kvartfinalen mot Wolverhampton i FA-cupen.

– Hvordan tenker og prioriterer du i en sånn periode?

– Vi tar kamp for kamp. Man kan ikke tenke at man gjerne taper en kamp fordi det gir muligheter i en annen. Sånn fungerer ikke fotball. Det er hele tiden neste kamp som gjelder, men det betyr ikke at vi ikke planlegger mer langsiktig. Jeg pleier ofte å skrive opp hva jeg tror laget blir de neste fire-fem kampene. Hvem som er klar til den og den kampen, hvor stor belastning tåler enkeltspillere.

– Du har vunnet alt med klubben som spiller. Om du bare skulle bli værende frem til sommeren må det bety en del også å kunne skrive seg inn i historien som manager?

– Det er klart vi jobber for å vinne trofeer. Vi har tøffe kamper foran oss, men det er mulig.

Pressesjef Karen Shotbolt, som for øvrig også hadde som jobb å holde styr på Ferguson, minner ham på at klokken tikker. Selv om han gjerne vil sitte lenger å prate, må han videre.

Etter Wolverhampton-kampen er det igjen tid for litt ferie. Solskjær har lagt noen dager til å besøke familien i Norge. Det har selvfølgelig Kath i resepsjonen fått med seg. Hun minner ham.

– Husk hva du skal når du reiser hjem, roper hun mens Solskjær går opp trappen. Hun ønsker seg norsk sjokolade når han kommer tilbake.

Han stopper, lener seg over rekkverket mot henne og smiler.

– Selvfølgelig.

NORSK SJOKOLADE: Ole Gunnar Solskjær lener seg over rekkverket og lover sjokolade til resepsjonisten. Foto: Jonas Moen Rye / NRK

Fra skuffelse til smil

Et døgn senere. Wolverhampton har akkurat slått United ut av FA-cupen. Et for første gang tamt United-lag, maktet ikke å skape mye. Til tross for at Solskjær selv var aktiv på sidelinjen, gestikulerte og dirigerte.

En svært skuffet Luke Shaw kommer ut av garderoben. Han vil ikke snakke med pressen. Han vil ikke snakke med noen. Stirrer bunnløst ned i telefonen.

Det var han som var involvert i Wolverhamptons andre scoring. Den som til slutt ble avgjørende i 1-2-tapet. Luke Shaw har nytt stor tillit hos Solskjær og igjen vist seg som den spilleren han ble hentet til klubben for å være.

Men denne lørdagen var et gufs fra fortiden. Et gufs tilbake til da José Mourinho var manager i Manchester United. Portugiseren var ikke redd for å si hva han mente om spillerne sine, og Luke Shaw fikk stadig gjennomgå i media.

Ole Gunnar Solskjær legger armen rundt Shaw etter tapet Mot Wolverhampton. Foto: Jonas Moen Rye / NRK

Mens Luke Shaw gjør det han kan for å unngå å se noen i øynene, kommer Solskjær ut i gangen. Han legger merke til Shaw med en gang. Går bort til ham, legger armen rundt ham og sier noe som bare de to hører. Shaw ser opp fra telefonen. Skuffelsen i øynene er der fortsatt, men Solskjær gir seg ikke. Fortsetter å prate til den 23 år gamle venstrebacken.

Så kommer smilet. Smilet Solskjær selv har blitt så kjent for siden han tok over Manchester United. Da klarer ikke Shaw unngå å smile tilbake. Han retter opp ryggen og går gjennom pressesonen.

Solskjær snur seg og går tilbake inn i garderoben. Det er flere spillere som trenger å se at manageren tror på dem i kveld. At tilliten fortatt er der til tross for en svak fotballkamp.

Nemanja Matic kommer ut av garderoben. Han er den eneste av Manchester United-spillerne som stopper hos pressen. Han gir en kort, men ærlig oppsummering av kampen. 30-åringen er også skuffet, men svarer likevel godt.

Da virker anledningen god til å stille spørsmål som også går forbi lørdagens kamp.

– Vil du at Solskjær skal bli?

– Selvfølgelig.