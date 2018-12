– Det er ikke overraskende med tanke på resultater og prestasjoner i år, men Manchester United bytter jo ikke manager hver uke, så det vil jo alltid være en liten overraskelse når det skjer, sier Berg til NRK.

Det var klubben selv som meldte om Mourinhos avskjed på sine egne hjemmesider.

I uttalelsen fra klubben står det at portugiseren forlater klubben med umiddelbar effekt.

«Klubben ønsker å takke José for hans jobb i hans periode i Manchester United, og ønsker han suksess i fremtiden», skriver klubben videre i uttalelsen.

Dermed ble det forsmedelige 3-1-tapet for Liverpool Mourinhos siste kamp på sidelinjen som Manchester United-manager. Berg mener at det ikke kun er 55-åringen som står ansvarlig for de dårlige resultatene

– Det har virket som det har vært ganske mye kaos internt i klubben. Alle de tingene gjør at ledelsen da antageligvis tenker at da er det bedre å bytte manager og så tipper jeg også at ledelsen må gå i seg selv og se hva de har gjort, mener Berg.

José Mourinho Foto: Tony O'Brien / Reuters Ekspandér faktaboks Fullt navn: José Mario dos Santos Felix Mourinho

Alder: 55 (født 26. januar 1963 i Setubal, Portugal)

Klubb: Ingen

Tidligere klubber som trener: Benfica (2000), União de Leiria (2001-2002), Porto (2002-2004), Chelsea (2004-2007), Inter (2008-2010), Real Madrid (2010-2013), Chelsea (2013-2015), Manchester United (2016-2018).

Meritter: Seriemester (7): Porto (2003, 2004), Chelsea (2005, 2006, 2015), Inter (2009, 2010), Real Madrid (2012).

Mesterligaen: (2): Porto (2004), Inter (2010).

UEFA-cupen/europaligaen (2): Porto (2003), Manchester United (2017).

Cupmester (4): Porto (2003), Chelsea (2007), Inter (2010), Real Madrid (2011).

Ligacupmester (4): Chelsea (2005, 2007, 2015), Manchester United (2017).

Har også vunnet supercupen i Portugal, England, Italia og Spania.

Aktuell: Fikk tirsdag sparken som manager i Manchester United

Kilde: NTB

Pogba-stikk

Mourinho har hatt jobben i to og et halvt år.

Han ledet klubben til tre trofeer i sin første sesong da Manchester-klubben vant Europaligaen, Ligacupen og Community Shield. Den påfølgende sesongen ledet han klubben til en andreplass på Premier League-tabellen.

KRITISK: Henning Berg vant mesterligaen, to ligatitler og FA-cupen som Manchester United spiller i klubbens storhetstid. Nå mener han ledelsen i klubben må gå i seg selv. Foto: Lars Aamodt / NTB scanpix

Denne sesongen har det derimot gått tråere for 55-åringen.

– Alt det som har skjedd over tid den siste tiden med uenigheter og med de beste spillerne på laget, som Pogba for eksempel, på benken i en sånn kamp og laget som fremstår på en helt annet måte enn et Manchester United-lag bør gjøre, mener Berg

For forholdet mellom Mourinho og lagets største stjerne Paul Pogba har også denne høsten blitt kjøligere og kjøligere. Kort tid etter at Mourinhos avgang ble annonsert la Pogba et bilde av seg selv med et smil om munnen og beskjeden «caption this».

Bildet ble så raskt fjernet.

Mener Tottenham-manager er øverst på listen

Nå vil den samme ledelsen starte prosessen med å ansette en ny manager.

Ifølge kilder nær Sky Sports News er det tidligere kaptein, og Mourinho-assistent, Michael Carrick som vil lede øktene på treningsfeltet Carrington den kommende uka.

En midlertidig manager vil ansettes i løpet av de neste 48 timene, melder Sky.

Mangeårig Manchester-journalist, og nå ESPN-reporter, Mark Ogden skriver på Twitter at det ikke vil komme en ny permanent manager inn dørene på Old Trafford før sommeren.

Samme Ogden skriver at Tottenham-manager Mauricio Pochettino er øverst på ønskelisten hos ledelsen i Manchester United.

– Det er en manager som helt sikkert kunne gjort det bra i United. Det er jeg helt sikker på. Pochettino er et bra navn, men om det er mulig å hente han det vet jeg ikke. Men en sånn type trener tror jeg er det United trenger, sier Berg.

At Tottenham-manageren og Manchester United kan være en god kombinasjon er redaktør i den norske supporterklubben Lars Morten Olsen helt enig i.

– Min favoritt er Pochettino. Gary Neville, Ryan Giggs, sånne navn er også veldig interessante fordi de kjenner klubben så godt. Det er sikkert delte meninger om det, men jeg er ikke interessert i Zidane og sånt noe, sier han.

Manchester United ligger for øyeblikket på sjetteplass hele 19 poeng bak Liverpool på toppen av Premier League-tabellen.