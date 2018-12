Han tar over etter José Mourinho, som fikk sparken tirsdag formiddag.

– Manchester United er i hjertet mitt, og det er fantastisk å komme tilbake i denne rollen. Jeg ser virkelig frem til å jobbe med den veldig talentfulle troppen vi har, og de ansatte i klubben, sier Solskjær på klubbens nettsider.

Med seg på laget får han Mike Phelan som assistent. Phelan var tidligere assistent under Sir Alex Fergusons glansdager i Manchester United. Også Michael Carrick og Kieran McKenna fortsetter som trenere i klubben.

– Ole er en klubblegende med mye erfaring både på banen og som trener. Hans historie i Manchester United betyr at han lever og ånder kulturen her. Alle i klubben er henrykte over at han og Mike Phelan er tilbake, sier styreformann i Manchester United Ed Woodward.

Lånes ut fra Molde

Til tross for at Solskjær nå tar turen til Manchester, gir han seg ikke som Molde-trener på sikt. I en pressemelding bekrefter Molde at de låner ut Ole Gunnar Solskjær frem til sommeren, før han returnerer til Norge. I mellomtiden blir assistent Erling Moe hovedtrener.

– I fotball vet man aldri hva som kan skje. Det får vi bevis for gang etter gang. Dette er en mulighet jeg måtte ta. Gleder meg enormt til å få lede Manchester United fram til sommeren, sier Solskjær.

LÅNES UT: Erling Moe (t.v.) tar over for Solskjær til han er tilbake i Molde. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Etter en tøff start på sesongen ligger Manchester United på en sjetteplass, hele 19 poeng bak serieleder Liverpool. Woodward tror Solskjær og hans assistenter kan snu trenden.

– Vi er trygge på at de vil samle spillerne og supportere når vi nå går inn i andre halvdel av sesongen, sier Woodward.

Arild Stavrum er forfatter og tidligere lagkamerat med Ole Gunnar Solskjær. De to kjenner hverandre godt fra langt tilbake i tid. Solskjær er foreløpig bare en midlertidig løsning, men Stavrum mener det fort kan endre seg.

– Det er en mulighet for at han blir permanent. Sånn er det med alle sånne ansettelser. De er helt sikkert på utkikk etter andre og i dialog med andre, men hvis laget begynner å vinne ser jeg ikke bort fra at han får fortsette. Men det er avhengig av at han vinner kamper, sier Stavrum

Møter gamleklubben i første kamp

Solskjær har en stor stjerne i Manchester etter en lang karriere i klubben. Han ankom i 1996, og vant nærmest alt som er å vinne i Manchester United før han måtte legge opp grunnet en kneskade i 2007.

Til tross for at han måtte legge fotballskoene på hylla, fortsatte Solskjær i klubben. Høsten 2007 ble han en del av trenerteamet rundt A-laget. Et knapt år senere fikk han jobben som reservelagstrener, hvor han blant annet trente en ung Paul Pogba.

Dette blir Solskjærs andre forsøk i Premier League. I tok 2014 tok han over nyopprykkede Cardiff. Det endte i fadese, med nedrykk og sparken få måneder senere. Etter det returnerte 45-åringen til Molde for sin andre periode i blått.

Skjebnens ironi gjør at Solskjær nå møter nettopp Cardiff i sin første kamp som Manchester United-manager, når lagene møtes førstkommende lørdag.