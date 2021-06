Goretzka tok umiddelbart fart og løp mot målet der han nettopp hadde satt inn den viktige 2-2-scoringen.

Mens tyskerne på tribunen jublet, viste han hjertetegnet opp til ungarerne, som stod på kortsiden bak målet.

«Spre kjærlighet», skriver Goretzka på Instagram med emoji av regnbueflagget:

Foto: Skjermdump tatt 23.06.2021 klokken 23.52 / Instagram

Goretzka har flere ganger uttrykt sin støtte til LHBT-samfunnet. Senest tirsdag kommenterte han Uefas nei til en regnbuemarkering i München.

– Vi i fotballverdenen ønsker å bekjempe rasisme og homofobi med mangfold, sa Goretzka, ifølge tyske Bild.

Derfor var nok Goretzka ekstra motivert før Ungarn-kampen etter at Uefa stod fast ved sin avgjørelse. Bare noen dager tidligere hadde Ungarns folkevalgte vedtatt en sterkt kritisert lov mot «promotering av homofili».

Pangstart

Det skulle bli et rotterace av de sjeldne i gruppe F, som tidlig ble døpt «dødens gruppe».

Så lenge Portugal ikke slo Frankrike, trengte Tyskland bare ett poeng for å være sikret avansement.

Men det ble langt vanskeligere enn noen hadde forestilt for seg.

Mot spillets gang tok Ungarn ledelsen allerede etter elleve minutter ved kaptein Ádám Szalai, som stanget et utsøkt innlegg fra Roland Sallai forbi Manuel Neuer:

Ungarn setter inn ledelsen

Da forstod Tyskland alvoret, men med unntak av ti intensive minutter med to enorme sjanser, slet tyskerne stort med å trenge gjennom den ungarske muren.

Hvittrøyene la seg dypt og ventet på overganger, mens Tyskland hverken hadde tempo eller presisjon nok til å tre seg gjennom.

Det måtte faktisk en stor keepertabbe til for å gi tysk jubel. Péter Gulácsi feilberegnet et innlegg totalt, og dermed fikk Kai Havertz en enkel jobb:

Tyskland utligner

Den tyske roen hadde imidlertid ikke rukket å legge seg før ungarerne rystet Tyskland – igjen.

Etter noen trekk fra avspark nådde ballen til slutt András Schäfer, som fosset gjennom forsvaret og sendte Ungarn i ledelsen.

På dette tidspunktet, med 2-2 mellom Frankrike og Portugal, var Ungarn videre og Tyskland ute. Stressede tyskere havnet også i ordentlig tidstrøbbel, men seks minutter før full tid eksploderte arenaen i München.

Innbytter Leon Goretzka fanget opp en retur og hamret ballen i det nærmeste hjørnet:

Goretzka utligner for Tyskland

Tyskland møter England

Den nøytrale seeren hadde nok et lite håp om at Goretzka og co. skulle slå tilbake, fordi nå venter et gigantoppgjør i åttedelsfinalen.

Tyskland, som nummer to i gruppa, skal nemlig måle krefter mot England, som vant gruppe D.

Det er blant annet en reprise av EM-semifinalen i 1996, der Tyskland slo britene etter straffesparkkonkurranse på Old Trafford.

Nå barker rivalene sammen på Wembley 29. juni.

Slik spilles åttedelsfinalene Ekspandér faktaboks Wales – Danmark (26. juni)

Italia – Østerrike (26. juni)

Nederland – Tsjekkia (27. juni)

Belgia – Portugal (27. juni)

Kroatia – Spania (28. juni)

Frankrike – Sveits (28. juni)

England – Tyskland (29. juni)

Sverige – Ukraina (29. juni)

Badet i regnbuefarger

Det ble altså en svært spesiell opptakt til denne avgjørende EM-kampen.

Tyskland og München ønsket å ha regnbuelys på stadion for å vise støtte til LHBT-samfunnet, men Uefa sa nei på grunn av det de mente var en «politisk kontekst».

Ungarns folkevalgte vedtok nemlig en sterkt kritisert lov mot «promotering av homofili» i forrige uke.

STØTTE: Eintracht Frankfurt lyste opp hele stadion onsdag ettermiddag. Foto: EINTRACHT FRANKFURT STADION GMBH / Reuters

Uefas avgjørelse vakte enorme reaksjoner, og spenningsmomentet før kampen var om og eventuelt hvordan München, klubber og spillere likevel ville markere.

Noen timer før kampstart lyste både Hamburger SV og Eintracht Frankfurt opp stadionene på samme måte som München planla.

Samtidig hadde mange blant publikum med prideflagg og andre regnbueeffekter for å vise sin støtte til LHBT-samfunnet.

Så, like før kampstart, stormet en tilskuer banen med regnbueflagg under Ungarns nasjonalsang. Banestormeren ble «taklet» og tatt hånd om av sikkerhetsvakter.