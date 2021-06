Bild: – Uefa stopper tysk regnbue-markering

Den tyske pressetalsmannen Jens Grittner bekrefter overfor den tyske storavisen Bild at Uefa nå har satt en stopper for en slik markering.

Det samme melder BBC- og The Times-skribent Constantin Eckner på Twitter mandag kveld.

Uefa har ikke bekreftet at de har stanset markeringen.

Uefa tillater ikke det de mener er «politiske markeringer», og organisasjonen gransket Manuel Neuers regnbuefargede kapteinsbind fra EM-kampen mot Portugal.

Denne granskingen, som vakte sterke reaksjoner, ble stoppet. Da opplyste Uefa at de vurderte det regnbuefargede kapteinsbindet som et symbol på mangfold og derfor som del av en «god sak».

– Farlig å blande sport og politikk

Planene for Allianz Arena ble ikke overraskende tatt dårlig imot av den ungarske utenriksministeren, som mener det er farlig å blande sport og politikk.

– Det er ekstremt skadelig og farlig å blande sport og politikk, sa Ungarns utenriksminister Péter Szijjártó til nyhetsbyrået MTI mandag.

Ungarns folkevalgte vedtok nylig et forbud mot «promotering av homofili» overfor mindreårige. Forbudet omfatter blant annet filmer, reklame og skolemateriell.

Forslaget ble vedtatt med 157 stemmer for og én stemme mot i nasjonalforsamlingen, som kontrolleres av statsminister Viktor Orbáns høyrepopulistiske parti Fidesz.

Ytre høyre-partiet Jobbik støttet også forslaget. Samtidig demonstrerte tusenvis mot loven utenfor nasjonalforsamlingen i Budapest.

NRKs Europa-korrespondent i Brussel, Simen Ekern, forklarer at den siste loven skriver seg inn i en konservativ dreining som har vart i flere år.

– De mener at ekteskap skal foregå mellom mann og kvinne, og dette brukes av Orbán om det de mener er sunne, ungarske verdier. På mange områder er det en måte å bygge et annet Ungarn på som skiller seg fra grunnverdiene om åpenhet og diversitet, sier Ekern.

– Dette kulminerer med den siste loven om homofili-propaganda. Den er så drøy at mange representanter fra EU har snakket om sanksjoner mot denne lovgivningen. Det er snakk om at enhver mulighet til å vise frem homofile er forbudt i skolen. Da er det snakk om at homofile personer blir regnet som illegal propaganda for homofili. Det knyttes også veldig opp mot pedofili. De kaller den for pedofili-loven. De vil gi inntrykk av at de beskytter barn mot homofile som egentlig er pedofile. Amnesty og andre menneskerettighetsorganisasjoner mener det er ødeleggende for det bidrar til hatkriminalitet og gjør livet deres ulevelig, forklarer Ekern.

Flere undersøkelser

Uefa har varslet at de skal se nærmere på flere «potensielt diskriminerende episoder» som har funnet sted under Ungarns kamper i EM.

Det skal blant annet omfatte apelyder og homofobiske bannere under kampene i Budapest.

Ungarn har som eneste vertsnasjon hatt fulle tribuner under EM. Ekern tror det er et populistisk grep.

– Han (Orbán) har vært opptatt å håndtere vaksinering og pandemi bra. Han mener at Ungarn har håndtert pandemien bedre enn Vest-Europa, selv om det egentlig er tvilsomt. Han er opptatt av å godkjenne andre vaksiner enn resten av EU. Bare det å arrangere EM, er viktig for ham. Dette kan minne litt om OL i Sotsji – at mesterskapet blir brukt på en annen måte, sier Ekern.