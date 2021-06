Lovforslaget er ventet å bli vedtatt i Ungarns nasjonalforsamling tirsdag.

Det vil bety et forbud mot all undervisning og offentlig publisitet om seksuelle minoriteter, eller LGBT.

Russland har lignende lovgiving.

Over 5000 mennesker samlet seg mandag kveld foran nasjonalforsamlinga i Budapest med krav om at loven forkastes.

Én av dem som hadde møtt fram var Anna Lavics.

– Mange barn vokser opp uten å bli akseptert hjemme. Skolene burde i det minste være et sted hvor de kan bli akseptert. Denne nye loven vil gjøre også dette vanskelig, sier hun til Reuters.

Skal beskytte barn mot pedofili

Loven de protesterer mot er lagt fram av partiet til president Victor Orban. I forslaget heter det at loven skal verne barn mot pedofili.

Partiet til statsminister i Ungarn, Viktor Orban, la sist uke framet forslag i nasjonalforsamlinga som forbyr å vise barn under 18 år pornografisk materiale eller innhold som oppfordrer til kjønnskorrigering eller homofili. Foto: Laszlo Balogh / AP

Ifølge Amnesty International, som var en av arrangørene, viser oppmøtet at mange i Ungarn «avviser homofobi, transfobi og regjeringens forsøk på å spre hat».

Lydia Gall er seniorforsker i menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch.

Hun mener det er en hån å sammenlikne kjønnsmangfold med pedofili.

– Denne loven er kynisk, usmakelig og et bevisst forsøk fra regjeringa på å tråkke på rettighetene til LGBT folk, sier hun til nyhetsbyrået AP.

Hun frykter at loven vil åpne for mer diskriminering. Dersom den blir vedtatt betyr det forbud mot all undervisning om seksuelle minoriteter. Slik informasjon skal heller ikke publiseres offentlig. Bøker med en positiv framstilling av homofili kommer også til å bli forbudt.

Det høyreorienterte regjeringspartiet Fidesz er ventet å sikre seg flertall for forslaget.

De fleste opposisjonspartiene har varslet at de vil boikotte avstemningen.