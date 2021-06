Kritikken hagler mot Uefas regnbuemelding: – Det er bare latterlig

Uefa skriver blant annet i sin melding at de respekterer regnbuefargene, og svarer også på de siste dagers massive kritikk med å skifte ut sitt eget profilbilde på Twitter med et med regnbuefarger.

– Det er bare helt latterlig, sier Gjert Moldestad, medlem i Norsk Supporterallianse.

Uefa har fått kritikk fra nærmest alle kriker og kroker etter at de nektet München å lyse opp Allianz Arena i regnbuefarger under kampen mellom Ungarn og Tyskland onsdag kveld. I tillegg vurderte organisasjonen å straffe Tyskland for å ha brukt et kapteinsbind med regnbuefarger.

Onsdag ettermiddag sendte Uefa ut en pressemelding, hvor de svarer slik på kritikken:

– Noen har tolket det slik at Uefas beslutning om å avslå Münchens forespørsel om å opplyse arenaen i regnbuefarger er politisk. Men på den andre siden, så var forespørselen i seg selv politisk, og den var koblet til Ungarns fotballandslags tilstedeværelse på kveldens kamp i Tyskland, skrev Uefa på Twitter onsdag.

Det er dette svaret som nå utløser ny kritikk av Uefa.

– Jeg ser de (Uefa) skriver at «Uefa støtter regnbuen», men det gjør de ikke. Så lenge de ville bøtelegge Neuer, og så lenge de nekter München å få skru på regnbuefargene, så har de null respekt for det de fargene står for. Her har du det tyske landslaget som vil markere at fotballen er for alle, og at vi trenger mer åpenhet og inkludering … De skjønner åpenbart ingenting, sier Moldestad til NRK.

REGNBUEFARGET: Tyskland ville i utgangspunktet lyse opp Allianz Arena med regnbuefarger, men de fikk nei av Uefa. Foto: Tobias Hase / AP

– Dette endrer null

Moldestad er på ingen måte imponert over Uefa. Han kaller deres melding for dobbeltmoralsk.

– Hvem prøver de å lure? Her reagerer mange på at fotballen stopper fotballen fra å ha regnbuefarger, og så kommer de med en uttalelse om at de har respekt for regnbuefargene? Så lenge de nekter tyskerne å markere, så kan de ikke gå ut med en sånn uttalelse, mener Moldestad.

Mange mener at Uefas motvilje mot å lyse opp fotballarenaen i regnbuefarger, henger sammen med at i Ungarn er det strenge lover mot det å promotere homofili. Det er for eksempel ingenting om homofili i skolebøkene. Dette er et lovverk som sakte, men sikkert har blitt implementert. Orbán hevder at dette er for å beskytte familieverdiene.

NRKs kommentator Jan Petter Saltvedt fnyser også av Uefas uttalelse. Han mener det er for sent og at det er pinlig.

– Dette er en holdning de skulle hatt hele veien, men de har allerede vist sitt egentlige ansikt. Nå prøver de å skjule sitt sanne ansikt bak regnbuefargene, sier Saltvedt.

– Hjelper uttalelsen noe i det hele tatt?

– Nei, ingenting. Dette endrer null. De viser nok en gang at de bukker under for press, men de får ikke mer respekt av den grunn. De skal få ære for at de ufrivillig satte i gang noe som ble en veldig viktig og vakker markering.

FORKLARTE SEG: Uefa måtte ut å forklare hvorfor de nektet München å lyse opp Allianz Arena. Foto: Skjermdump / Uefa

Reagerer i sosiale medier

Reaksjonene har også haglet i sosiale medier. I kommentarfeltet på Uefas melding, er det mange som reagerer med sinne eller latterliggjøring.

– «Vi synes at regnbueflagget er tipp topp og bruker det gjerne fordi det er upolitisk symbol for mangfold og inkludering. Med mindre noen vil bruke regnbuen i solidaritet for konkrete lhbtq+befolkninger som diskrimineres. Da må vi slå ned på det, fordi det er for politisk», skriver kommentator hos TV 2 Mina Finstad Berg på Twitter.

Hun utdyper overfor NRK.

– Jeg syns Uefa har håndtert dette veldig klønete. De har malt seg inn i et hjørne og kommer ikke noe gått ut av det. Det de jo sier med den meldingen er at de syns det er stas å pynte seg med regnbuen når det ikke er kontroversielt, men så fort det handler om konkrete ting; mennesker som utsettes for hat, undertrykkelse og diskriminering, så blir det for politisk, sier TV 2s sportskommentator.

– Tror du Uefa har rettet opp noe som helst inntrykk etter Twitter-meldingen?

– Nei, det tviler jeg på altså. Man ser jo også mange klubber markerer med regnbueflagg som viser at de ikke støtter det Uefa holder på med, sier Finstad Berg.

Spiller i kveld

Jan Åge Fjørtoft virker også å være kritisk til organisasjonens svar.

– Ok ..., skriver han i sin reaksjon på meldingen.

– Dette er et forsøk på å rette opp Uefa-skuten. Om det går? Tvilsomt, skriver fotballekspert Olof Lundh.

New York Times-journalist Tariq Panja tror heller ikke at Uefa gjør seg selv noen tjenester.

– Dette er en tung plass å være for Uefa å være i: De viser respekt for regnbuen, men samtidig forbyr å l lyse opp (stadion) på den andre siden, skriver han.

Kampen mellom Ungarn og Tyskland spilles onsdag kveld, og det knyttes spenning til hvordan tyskerne kommer til å markere Pride. De får ikke lov til å lyse opp arenaen, men flere tyske klubber har oppfordret til å farge sine egne arenaer i regnbuefarger likevel.