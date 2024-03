Tror Braathen får stjernestatus i Brasil: – En perfekt kombinasjon

– Vi tror Lucas er en type idrettsutøver som kan endre en hel nasjons følelse for sport, sier Brasils alpinsjef Pedro Cavazzoni til NRK.

– Han kan bygge en langvarig arv for ski og omforme snøsport i Brasil på en måte veldig få har gjort før ham, fortsetter han.

Torsdag fortalte Braathen om veien tilbake som alpinist, og han innledet pressekonferansen i Salzburg med å snakke portugisisk.

– Vi er her i dag fordi jeg vender tilbake til skisporten for å representerte Brasil. Jeg vil vise at alt er mulig, sa Braathen på Brasils offisielle språk.

– Jeg er optimistisk, lidenskapelig og stolt over å kunne representere Brasil i verdenscupen, OL og VM, fortsatte nordmannen på portugisisk, før han senere repeterte det på engelsk:

Cavazzoni forteller at han er kjempeglad for at Lucas Braathen, som har brasiliansk mor og mellomnavnet Pinheiro, har valgt å kjøre for Brasil.

– Han er en alpinist i verdensklasse som har et stort potensial for å gjøre store ting og etterlate seg et betydelig merke i skiverden – og ikke minst for brasiliansk snøsport, sier den brasilianske alpinsjefen.

– Hans talent kombinert med karismaen har potensial til å knuse alle barrierer for snøsport i Brasil, fortsetter han.

På pressekonferansen i østerrikske Salzburg var også Skipresidenten i Brasil, svenske Anders Pettersson, som også var veldig positiv til å få Braathen over i sine rekker.

– Jeg tror at antall følgere (på Instagram) kommer til å øke. Brasil er et land som liker sport – uansett om det er sommer eller vinter. Er det en brasilianer som er dyktig, kommer han alltid til å få støtte fra den brasilianske befolkningen, sier Pettersson til NRK.

NYTT LAG: Lucas Braathen (til venstre) omfavner Brasils skipresident Anders Pettersson under pressetreffet i Salzburg. Foto: BARBARA GINDL / AFP

Neymar-sammenligning

Brasil har hatt mange legendariske idrettsutøvere gjennom historien, spesielt i nasjonsporten fotball.

Én av dem er fotballstjernen Neymar, som blant annet har spilt for Barcelona og PSG.

– Kan han bli skisportens Neymar?

– Hvorfor ikke, sier Pettersson og ler.

BRASILS SUPERSTJERNE: Neymar. Foto: ADRIANO MACHADO / Reuters

– Det er mye mulig. Han har den uvanlige kombinasjonen av at han både er karismatisk og en dyktig alpinist. Det liker brasilianere. Det er en perfekt kombinasjon, fortsetter han.

Mangel på oppmerksomhet

NRK er på plass i Sør-Amerika og har snakket med flere journalister i de største avisene i Brasil.

– For å være helt ærlig, så får ikke vinteridrett oppmerksomhet her slik som andre idretter får, sier Vitor Seta, sportsjournalist i O Globo til NRK.

– Det er forståelig med tanke på det tropiske været, begrunner han.

Brasil har aldri tatt en medalje i vinter-OL, men har en bronsemedalje fra snowboard i ungdoms-OL.

– Selvfølgelig forventer vi gode resultater, kanskje Brasils første medalje i seniorklassen? spør Seta retorisk.

KLAR FOR Å DEKKE BRAATHEN: Den brasilianske sportsjournalisten Vitor Seta. Foto: Ana Branco/O Globo

– Men personlig synes jeg det viktigste er hvordan en superstjerne som Lucas kan hjelpe oss å utvikle skisporten vår. Det handler om å nå nye nivåer på treninger, få mer struktur, offentlig oppmerksomhet og å utvikle unge talenter, sier han.

Siden Brasil ikke har snø, reiser pengesterke brasilianere med fly til Valle Nevado i Chile, Bariloche i Argentina eller Aspen i USA for å stå på ski.

– Til syvende og sist er et godt resultat fra ham en rask måte å tenne den brasilianske lidenskapen for en idrett, sier Seta og viser til hvordan rullebrettkjører Rayssa Leal (16) gjorde idretten sin mer populær etter å ha tatt sølv i sommer-OL i Tokyo i 2021.

En-sifret merittliste

Første gang Brasil stilte med en utøver i vinter-OL var i 1992.

– Det ser ut til at vinteridretten vokser, og ungdoms-OL i Gangwon er et eksempel på det, sier Vitor Seta.

Der tok nemlig Brasil sin første medalje i vinteridrett noensinne, da den 17 år gamle snowboardkjøreren Zion Bethonico endte med bronsemedaljen.

BRASILIANSK VINTERMEDALJE: Bronsevinner Zion Bethonico (til høyre) på pallen i ungdoms-OL i januar. Gullet gikk til franske Jonas Chollet (i midten), mens Anthony Shelly fra Canada tok sølv. Foto: Ahn Young-joon / AP

I tillegg gjorde Brasil det bra i kjelkegrenene bob og skeleton, og i kortbaneløp på skøyter. Dét, samt Lucas Braathens overgang til Brasil, har tatt interessen for vinteridretten til en ny høyde, mener Seta.

«Dette er bare begynnelsen», lover Det brasilianske snøsportforbundet, «Confederação Brasileira de Desportos na Neve» (CBDN) på Instagram.

– Jeg tror dette kan løfte brasiliansk vintersport. Vinner Lucas Braathen gull i OL eller et VM, vil vintersport trolig bli mye mer kjent i Brasil, sier Flávio Dilascio, journalist i Globos sportsavdeling, som er størst på sportsnyheter i Brasil.

I et intervju i avisa onsdag, sa Braathen selv at han føler på glede og kjærlighet ved å skulle representere Brasil.

I VINTER-OL: Sportsjournalist Flávio Dilascio i sportsseksjonen til TV-kanalen Globo tror Lucas Braathen kan gjøre vinteridretter mye mer populært i Brasil. Her er Dilascio på plass og dekker curling under vinter-OL i Beijing i 2022. Foto: Privat

– Bronsen i Gangwon har ikke hatt noen stor innvirkning i Brasil, men den var en vekker. Landet kan utvikle seg i vinteridrettene dersom det satses på utøverne våre, sier Dilasci.

– Dette er et stort skritt på veien for at vi skal utvikle oss. Brasil trenger atleter på toppnivå for å bli sterke i vinteridretter internasjonalt, sier sportsjournalisten.