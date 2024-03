– Det føltes ganske fjernt å returnere til idretten på det øyeblikket. Da jeg kom tilbake til Norge, så brukte jeg tid med familien min og så booket jeg en énveisbillett til Brasil, sier Braathen på en pressekonferanse i Salzburg.

Han forklarer at han dro til en øy utenfor São Paulo, hvor han isolerte seg.

– Gradvis ble det mer og mer vanskelig å se på rennene, uten å være en del av showet, sier Braathen.

Før han la opp i oktober, fikk han beskjed fra samarbeidspartnerne sine at de ville støtte ham hvis det skulle bli aktuelt med et comeback. Det fulgte han opp tidligere i år.

– På et tidspunkt i januar snakket jeg med partnerne mine og så gikk vi videre med å ta kontakt med det brasilianske forbundet. Plutselig hadde jeg muligheten til å utøvere sporten jeg elsker, men samtidig få uttrykke hvem jeg er.

SALZBURG: Pressekonferansen var lagt til Red Bulls lokaler i Salzburg. Foto: Magnus Gamlem / NRK

Takket Norge

Like før torsdagens pressekonferanse la Braathen ut en hilsen på Instagram.

– Tusen takk, vi sees, skrev Braathen i en video, hvor han i innleggsteksten brukte både en hjerteemoji og det norske flagget.

Braathen bekrefter videre at han fikk frigitt lisensen sin fra det norske skiforbundet, og at han dermed tar med seg FIS-poengene sine til Brasil.

Det samme sier Norges Skiforbund i en pressemelding

– Vi er glade for at Lucas er tilbake på ski. Vi skulle gjerne sett han representere Norge, men vi respekterer at han har tatt valget om å konkurrere for Brasil, sier sportssjef i alpint, Claus Johan Ryste.

Ryste fortsetter:

– Vi har på forespørsel om nasjonsbytte frigitt Lucas sin FIS-lisens. Det er endelig opp til FIS Council å godkjenne nasjonsbyttet, men det tror vi er en formalitet. Vi ser frem mot å konkurrere mot Lucas i løypene til vinteren, sier sportssjef i alpint, Claus Johan Ryste

På pressekonferansen fortalte Braathen videre om samtalene han har hatt med de tidligere lagkameratene på det norske laget.

– Det var vanskelig. Jeg har gått gjennom vakre, men krevende samtaler med tidligere trenere og lagkamerater. Det er viktig å si at ved store avgjørelser i livet, ofrer man mye og det er store nedsider, sier Braathen, og fortsetter:

– Jeg har sagt til hver av dem at jeg aldri hadde vært den utøveren eller mannen jeg er i dag uten dem. Jeg er så takknemlig og jeg føler meg så privilegert som har fått vært med på denne reisen med dem.

23-åringen fikk også spørsmål hvor mye han hadde vært i kontakt med det norske forbundet.

– Ikke mye, annet enn den siste perioden. Det var for en uke, halvannen uke siden, at vi kontaktet toppene i det norske skiforbundet og ga beskjed om jeg ser på mulighetene for å bytte til Brasil. Jeg er veldig glad for at det var vennlige og konstruktive samtaler, sier Braathen.

– Har du utelukket å representere Norge igjen for fremtiden, spurte TV 2:

– Jeg vet ikke. Jeg vil si ja. Jeg har tatt mitt valg ved å gjøre dette byttet. Jeg er stolt av avgjørelsen min.

Braathen om bruddet med lagkameratene: – Krevende samtaler

La opp for 132 dager siden

Tårene trillet da Braathen i fjor høst fortalte at han var ferdig som alpinist. Foran verdenscupåpningen i Sölden hadde Braathen vært i hardt vær etter en kampanje for det svenske klesmerket J. Lindeberg.

Lagkompiser ble skuffet og Braathen beklaget også overfor alpinlandslagets sponsor Helly Hansen i et oppvaskmøte.

Bakteppet var og er at landslagsalpinistene i lengre tid har vært i konflikt med Skiforbund rundt landslagsavtalen og utøvernes «image rights», en sak som blant andre Braathen frontet.

Skiforbundet varslet en bot til Braathen for Lindeberg-kampanjen. Dagen etter kom beskjeden, på en pressekonferanse i Braathens egen regi i Sölden:

– Jeg legger opp. Jeg er ferdig, sa 23-åringen 27. oktober i fjor, 132 dager siden:

Bryter ut i tårer etter sjokkbeskjeden

Har trent med alpinstjerner

Siden har Braathen vært å se i alpinmiljøet ved flere anledninger. Han har trent med blant andre Daniel Yule og AJ Ginnis. Begge to av verdens beste slalåmkjørere.

Han dukket også opp i Kitzbühel-helgen i sivil, hvor han smilende sa «vi får se» om et mulig comeback.

Mandag denne uken kalte Braathen inn til pressekonferanse i Salzburg torsdag. Allerede tirsdag ettermiddag sprakk nyheten om at Braathen der ville fortelle at han gjør comeback for Brasil.

Braathen bekreftet også nyheten selv i et intervju med brasilianske Globo onsdag kveld.

Katta var, som kompis Atle Lie McGrath beskrev det onsdag ettermiddag, ute av sekken. Nå gjenstår det å se hvordan den nye hverdagen blir for Braathen. Det som de norske landslagsutøverne gjorde klart, er at Braathen ikke vil få en treningshverdag med dem.

– Lucas kan dessverre ikke trene med oss på landslaget, og det er viktig å skille på det sportslige. Men det skjønner han veldig godt, og han vet at han ikke kan trenge seg på oss, og komme og gå som han selv ønsker, sa Timon Haugan onsdag.