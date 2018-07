Trolig ingen ny Rosenborg-trener før etter sesongen

Dagen etter at Rosenborg tapte 3–1 mot Celtic i den andre kvalifiseringsrunden til mesterligaen forklarer styreleder i Rosenborg, Ivar Koteng, at deres midlertidige trener Rini Coolen sannsynligvis blir sittende ut denne sesongen.

I tillegg har styret som mål å ha en ny trener på plass før neste sesong.

– Vi har som målsetting å senest ha det avklart til neste sesong. Det vil være rundt 1. desember, sier Koteng til NRK.

Forrige torsdag ble det klart at trenerduoen Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun var ferdige i Rosenborg. Coolen og Trond Henriksen ble dermed ansatt som midlertidig trenerteam. Nå spekuleres det i om styret i Rosenborg har nye trenerkandidater på blokka.

Koteng sier de begynte å snakke om at de skulle skaffe noen kandidater på blokka først onsdag denne uka og at de nå har begynt å planlegge prosessen.

– Vi må prøve å finne noen som stemmer med oss og da har vi laget en bruttoliste, og så blir det en nettoliste som blir mye kortere. Om den blir på to navn eller ti navn det vet jeg ikke, forklarer Koteng.

Ser mot utlandet

Styrelederen innrømmer at de retter blikket mot utlandet i jakten på den nye treneren.

– Prinsipielt så skal vi se i utlandet. Men det er ikke slik at vi har et navn eller to nei. Vi skal ha med utlandet i vurderingen på bruttolisten vår kan du si.

– Er det noen nordmenn på den lista du kunne tenkt deg?

– Det er ikke sånn at vi utelukker nordmenn hvert fall. Det er nok noen nordmenn på den bruttolista.

– Er Rini Coolen på lista?

BLIR TROLIG SITTENDE TIL DESEMBER: Rini Coolen ble ansatt midlertidig som Rosenborgtrener etter sparkingen av Kåre Ingebrigtsen. Når blir han trolig sittende ut sesongen. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Det er vanskelig å si. Jeg har ingen kunnskap om han som trener. Nå synes jeg han gjorde en god taktisk jobb i går, så det kan godt hende at han havner på den lista, sier Koteng.

Ifølge Koteng er det Stig Inge Bjørnebye som kommer til å gjøre hovedjobben, sannsynligvis sammen med Tove Dyrhaug og Trond Henriksen.

– Styret vil engasjere seg når det er naturlig å gjøre det. Det er vårt ansvar, sier Koteng

– Snål prosess

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp mener det kan stilles mange spørsmål til styrets fremgangsmåte i saken, når de ikke har en klar kandidat til å ta over jobben etter Ingebrigtsen.

– Det er veldig utydelig hva de ønsket å oppnå med å sparke Ingebrigtsen nå, når det ikke har vært noen interne utfordringer. Spillerne støtter fortsatt treneren som måtte gi seg. Det er en snål prosess, sier Torp.

Han mener klubben burde beholdt Ingebrigtsen ut sesongen, og samtidig begynt jobben med å finne en ny trener.

– De kunne startet den prosessen nå, og latt Kåre lede laget resten av sesongen på en god måte. Jeg tror ikke det ville vært noe negativt sportslig for Rosenborg. Så kunne de jobbet parallelt med prosssen om ny trener.