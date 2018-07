Pressekonferansen med Rosenborg i Glasgow tirsdag kveld, der NRK var til stede, skulle egentlig handle om onsdagens kamp mot Celtic i mesterligakvalifiseringen.

I stedet endte det med en forvirrende seanse om når styret i Rosenborg faktisk spurte Rini Coolen om å erstatte Kåre Ingebrigtsen.

På spørsmål om når han ble spurt om å bli trener svarte Coolen:

– Det var forrige mandag. Jeg tror det var mandag. Det var i hvert fall tre dager før vi startet å trene. Avgjørelsen om å bytte trener var tatt og spørsmålet var om jeg kunne steppe inn å hjelpe klubben og jobbe sammen med spillerne om den kommende kampen og jeg sa ja til det, svarte Coolen.

– Så avgjørelsen ble tatt før Valur-kampen på Lerkendal?, spurte en skotsk journalist.

– Ja, det er riktig svarte Coolen.

Nederlandske Rini Coolen er ansatt som midlertidig styreleder i Rosenborg. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Rettet seg selv

Hvis dét stemmer fikk nederlenderen, som var sjef for RBKs juniorakademi, jobben to dager før Rosenborg spilte returkampen mot islandske Valur - med Ingebrigtsen som trener.

Det er allerede kjent at Rosenborg-styret bestemte seg for å sparke Kåre Ingebrigtsen før kampen, men det er ikke kjent om de også sørget for å ha hans midlertidige erstatter på plass før skjebnekampen mot det islandske laget.

I Glasgow tirsdag kveld ble det derfor stilt kontrollspørsmål til Coolen om når han faktisk ble tilbudt jobben.

– Ble du tilbudt jobben før den andre manageren ble sparket?

– Nei, du hører ikke etter, svarte Coolen da.

– Du sa det var mandag ...?

– Nei, det var tirsdag. Jeg sa jeg ikke var sikker på hvilken dag det var, men uansett, det var dagen etter kampen (Valur-kampen, journ.an.).

– At du ble spurt?

– Jeg ble spurt på morgenen etter om å ha en samtale med styrelederen.

Koteng: – Ikke mulig

Styreleder i Rosenborg Ivar Koteng. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Til VG sier sparkede Kåre Ingebrigtsen at Rini Coolen fortalte han forrige mandag at han var tilbudt trenerjobben. Altså det samme som Coolen selv sa på tirsdagens pressekonferanse - før han rettet seg selv.

Dette er styreleder i Rosenborg Ivar Koteng svært uenig i.

– Ikke mulig. Vi hadde første prat på torsdag, skriver Koteng i en tekstmelding til NRK, på spørsmål om Coolen kan ha blitt tilbudt jobben mandag.

Koteng ramser opp følgende hendelsesforløp rundt Ingebrigtsen-sparkingen:

– Styremøte avsluttet 18. juli kl. 1915. Møte med Coolen kl. 0830 19. juni. Møte med Kåre 19. juli kl. 1530.

Ifølge styrelederen var det på møtet halv ni, dagen etter Valur-kampen, Coolen ble tilbudt jobben som RBK-trener.

Det har stormet rundt Koteng og RBK-styret den siste uken etter at de sparket trener Kåre Ingebrigtsen og assistent Erik Hoftun mot spillernes vilje.