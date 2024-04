– Hun kommer til å «drepe seg» hvis hun går inn på lag med Johaug, sier Chris Jespersen til NRK.

Han er Astrid Øyre Slinds trener på det private laget Team Aker Dæhlie. Duoen er på Setermoen i anledning Reistadløpet, som sendes på NRK2 fra kl. 9.55 lørdag.

Samtidig pågår diskusjonene om 36-åringen bør takke ja til en plass på det norske elitelandslaget inn mot VM i Trondheim i neste vinter.

– Vi får se. Det er åpen dialog ennå, så foreløpig sier jeg ingenting. Det er hemmelig, sier Slind til NRK fredag formiddag.

For et år siden valgte den rutinerte oppdalingen å satse videre på privat lag, til tross for VM-suksessen i Planica. Mye på grunn av den tette oppfølgingen fra trener Jespersen, som hun fortsatt hyller.

– Det vi har gjort de siste tre åra har tatt meg fra å være en elendig skiløper til skikkelig god, fastslår hun.

BEKYMRET: Trener Chris Jespersen er usikker på om Astrid Øyre Slind klarer å holde igjen nok i treningsarbeidet om hun blir en del av landslaget.

– Blir knekt

Slind var ikke den eneste toppløperen som valgte bort landslaget for et år siden. Den siste sesongen har også Kristine Stavås Skistad og Johannes Høsflot Klæbo stått utenfor.

Nå er signalet fra Norges Skiforbundet at alle tre er ønsket inn i forbundets elitegrupper.

Det er også Therese Johaug, hvis hun velger å gjennomføre et comeback.

Slind er tydelig på at uansett hva hun velger, kommer hun å fortsette med Jespersen som trener. Men han er altså svært skeptisk til at eleven i tillegg skal delta på landslagssamlinger.

Og særlig hvis Johaug skal delta på de samme samlingene. Jespersen tror heller ikke de andre landslagskvinnene har godt av å trene med tidenes beste distanseløper.

– Johaug er fra en helt annen planet, hun er et monster på oksygenopptak og motbakker. Hun trener på en måte som gjør at hvis resten blir med, så blir de knekt. Astrid klarer ikke å la være å bli med. Det har hun gjort før, da hun gikk i bøtta sist gang, sier han til NRK.

Jespersen påpeker at han og Slind har en felles erfaring: De har trent seg i senk ved å trykke til for hardt på trening.

Slind: – Kan ikke benekte fakta

Nøkkelen til Slinds framgang de siste sesongene, er å unngå nettopp det, mener han.

– Det er det vi ha jobbet med de siste tre årene, at hun ikke skal bry seg om å ta i på trening. Det har hun klart veldig fint, sier treneren, som samtidig påpeker at Slind kan bli overivrig selv mot enklere motstand enn Therese Johaug.

– Hun klarer det ikke med andre jenter til stede. Da skal hun være med og jazze, sier Jespersen.

Slind gjør ingen forsøk på å protestere.

– Jeg kan vel ikke benekte fakta, er det ikke noe som heter det? Det er sant, jeg har vært dårlig på å takle det der. Jeg har alltid villet være med på å matche. Da blir det gått veldig hardt ofte, erkjenner hun.

HEMMELIGHETSFULL: Astrid Øyre Slind.

Og legger til:

– Han ser vel at nivået til Therese på barmark er vanvittig høyt, og så vet han at jeg er et konkurransehode som sikkert prøver å være med på det kjøret, sier Slind, samtidig som hun påpeker at det langt fra er sikkert at Johaug kommer til å være med på landslaget hvis hun satser mot VM.

– Veldig i skvis

I motsetning til Jespersen, ser hun fordeler ved å komme inn i ei gruppe sammen med løpere som Anne Kjersti Kalvå, Udnes Weng-tvillingene og Heidi Weng.

– Det er ikke sånn at mine egenskaper er best over alt, og noen ting trenger jeg matching på, typ gode avslutninger og disponering. Så jeg tror ikke det er bare negativt. Men Chris er en mann av store ord, sier Astrid Øyre Slind.

Hun innrømmer at det nær forestående valget er vanskelig, og at hun føler seg i skvis.

– Ja, det gjør jeg. Jeg føler jeg er veldig i skvis, og det har vært vanskelig lenge, fordi jeg må ta et valg og så er det veldig mange gode argument for begge lag. Så jeg gleder meg litt til å være ferdig med valget og komme i gang med trening, sier hun.

– Er du ferdig med det oppi hodet ditt?

– Ja, litt er jeg ferdig med det, men så skal det jo klareres helt.

Hva det går mot, er altså hemmelig enn så lenge.