Fikk bronse for fjerdeplass i NM – nå vil Slind gi medaljen til Laukli

Therese Johaug (35) var helt suveren i NM-tremila på Lillehammer sist lørdag. Nærmeste konkurrent endte to minutter og 49 sekunder bak.

Det var Sophia Laukli. 23-åringen er bosatt i Oslo, representerer Kjelsås IL og det norske laget Team Aker Dæhlie, og er norsk statsborger.

Men Sophia Laukli er også amerikansk statsborger, oppvokst i Maine og representerer USA internasjonalt.

Derfor var det Magni Smedås som tok sølv i norgesmesterskapet, mens Astrid Øyre Slind – som ble nummer fire i løpet – fikk bronsemedaljen.

TO PASS: Sophia Laukli har amerikansk mor, norsk far, er oppvokst i Maine og bosatt i Oslo. Foto: NRK

I NM-regelverket står det: «For løpere med mer enn ett nasjonalt statsborgerskap, er den nasjonen vedkommende har permanent oppholdssted i rett nasjon. Ved skifte av statsborgerskap gjelder en karenstid på 12 måneder.»

– Ettersom vi ikke har noen mulighet til å kontrollere hvor utøverne har permanent oppholdssted, forholder vi oss til FIS-lisens. Hvis du har konkurrert nasjonalt eller internasjonalt for en annen nasjon det siste året, kan du ikke ta medalje i NM, sier Erik Huseby som er arrangementsansvarlig for langrenn i Norges Skiforbund.

– Fortjener den mer

Huseby påpeker at dette er en del av fellesreglementet til Norges Skiforbund og praktiseres likt i alle grener.

Det som skjedde har likevel blitt et stort samtaletema i langrennsmiljøet og ikke minst blant de involverte. Astrid Øyre Slind var raskt ute på Instagram og skrev at Laukli kunne få hennes medalje.

– Det var fordi hun gjorde et mye bedre renn enn meg, så jeg følte at hun fortjente den mer enn jeg gjorde, sier Slind til NRK.

GÅR FOR USA: Slik ser Sophia Laukli ut når hun konkurrerer i verdenscupen. Foto: GINTARE KARPAVICI / GEPA PICTURES

Og utdyper:

– Min tanke var at hun har norsk pass og går NM for en norsk klubb, og er en fantastisk representant og er en utøver det kanskje hadde vært litt kult for Norge å omfavne litt.

Laukli forteller at hun var usikker på om hun kunne ta medalje da hun la ut på NM-tremila. Under første del av NM tidligere i vinter fikk hun riktig nok beskjed om at hun ikke kunne ta medalje.

– Men da visste ingen at jeg hadde norsk pass, sier Laukli, som opplevde at det ble litt kaos da det før start på Lillehammer ble kjent at hun faktisk var norsk statsborger.

NY PALL: Da medaljene ble delt ut etter NM-tremila, hadde Magni Smedås klatret opp på trinn to og gitt plass for Astrid Øyre Slind på det nederste trinnet. Foto: Geir Olsen / NTB

Vil ikke ha Slinds medalje

– Før jeg startet var det «kanskje du kan får det og kanskje ikke». Så kom jeg til mål, og så sa de «du får ikke det». «Ok, gøy!», sier Laukli på videolenke fra Korsika, mens hun drar på skuldrene og smiler ironisk.

Slinds medalje vil Laukli uansett ikke ta imot.

– Det er litt morsomt, for hun er den – av alle – som fortjener NM-gull mest. Jeg var nummer to, men det er hun som har vært mest «screwed over», med det som skjedde på Beitostølen, for da skulle hun vinne og fikk ingenting, sier hun på norsk, ispedd noen amerikanske gloser.

Hun refererer til skiatlonkonkurransen i NM, som til slutt ble annullert. Der ledet Slind klart midtveis i løpet da hun og de fleste andre i feltet gikk feil på grunn av en arrangørtabbe.

I det løpet gikk Slind og Laukli i mål som nummer to og tre.

Selv om Laukli føler seg litt snytt, og selv om Slind føler at bronse for en fjerdeplass føles som en litt ufortjent trøstepremie, har begge en viss forståelse for regelverket.

– Jeg ser jeg jo argumentet med at du kan jo ikke gå VM for to nasjoner heller, så det blir litt i samme liga. Du velge om du er amerikaner eller norsk. Men jeg synes det hadde vært litt kult om hun hadde fått sølv, sier Slind.

– Jeg har sagt at jeg føler meg mest amerikansk, så da kan jeg ikke «pick and choose» når jeg vil være norsk og når jeg vil være amerikansk, fortsatt med sin sedvanlige språkmiks.

Respekterer ulike syn

Lederen i langrennskomiteen, Torbjørn Skogstad, henviser til Erik Husebys redegjørelse for regeltolkningen.

«Jeg har ingen ytterligere tilføyelser. Eventuelle endringer av NSFs reglement gjøres av Skistyret,» skriver han i en melding til NRK.

Generalsekretæren i Skiforbundet, Arne Baumann, kommenterer saken på følgende måte:

«Skiforbundet forholder seg til gjeldende regelverk. I dette tilfellet handler det om en utøver som representerer USA internasjonalt,» innleder han, og fortsetter:

«Vi respekterer at utøvere kan ha ulikt syn rundt denne problemstillingen. Dersom utøverne ønsker å endre reglene rundt NM-medaljer, må de bringe dette inn for grenkomiteene. Deretter kan komiteene innstille eventuelle endringer til skistyret.»

PS. Sophia Laukli kan bli norsk mester og få medalje i stafett eller lagsprint. Det kan også utenlandske utøvere uten norsk pass, så lenge de er medlem i en norsk klubb.