Slind-triumf etter trenerkjeft: – Føler på skammen

– Jeg får en dårlig følelse i magen. Som en fireåring som får kjeft fra mamma, og føler på skammen, sier Slind til NRK.

Langløpsdronningen og fjorårets VM-sensasjon forteller om følelsen etter det nylige utbruddet fra trener Chris Jespersen. Slind, som står utenfor landslaget og går på Team Aker Dæhlie, var med langrennskvinnene på intervalltrening i Granåsen. Hun ble overivrig og la seg foran.

TO MEDALJER: Astrid Øyre Slind tok bronse på 15 kilometer skibytte og gull på stafetten i VM i Planica. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Da var det skikkelig kjeft å få. Han er streng, altså. Knallhard. Han ble så sur, for egentlig skulle han bare være med for å filme litt teknikk. Jeg spurte etterpå om jeg kunne få se, men han hadde ikke giddet å filme teknikk, for jeg «kom ikke til å gå noe fort til vinteren uansett». Det var fullstendig svartmaling av sesongen, sier Slind og ler av tanken.

– Krise. Da var jeg sur, beskriver Jespersen om treningsøkta.

– Hva sa du?

– Jeg sa det som det var, hvilken idiot hun var. Så blir hun litt snurt, men samtidig er hun enig. Det er ikke til å legge skjul på at det har skjedd før, så hver gang det skjer så blir jeg oppriktig forbanna. Da blir det litt dårlig stemning, men det går seg til etter hvert, svarer han.

– Flaut

For treneren og Slind har lagt en veldig bevisst plan, mot sesongen og til VM i Trondheim i 2025. Den handler både om utvikling, men like mye for å hindre at 35-åringen går på en ny smell, noe som skjedde sist for bare noen år siden. En av Jespersens viktigste oppgaver er å passe på at det ikke skjer igjen.

PASSER PÅ: Trener Chris Jespersen er med Astrid Øyre Slind på alle treningsøkter. – Det er ikke ofte jeg kjefter, forsikrer han. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Det er ganske mange skirenn i august og da blir det knallhardt. Måten hun gjør det når hun stikker av gårde etter en mil og alene etter det gjør at det blir ganske tøft. Da må man ta det litt ned på hardøktene utenfor konkurranse, litt ned på intensiteten, og det var vi enige i, så jeg ble fly forbanna, forklarer han.

– Det er litt flaut også, for jeg er såpass voksen at jeg bør klare å styre det selv. I hvert fall når jeg går inn i en økt og vet at det er utfordringen min. Det er på grensen til idioti ikke å slippe seg ned, at den barnslige lysten av å ha lyst til å være med overstyrer smartheten. Så jeg må legge meg flat og si «aldri mer», og bevise fremover at jeg klarer å ha kontroll, innrømmer Slind selv.

Fikk «straff»

Det førte også til en ny plan for Toppidrettsveka. Under det 54 kilometer lange løpet på Hitra skulle ikke Slind stikke ifra tidlig, men i stedet holde seg i felt og teste ut både rykk og spurt. Det gjorde Slind, og hun fikk valuta for pengene.

Langløpsdronningen hadde is i magen. Selv om Astrid Øyre Slind rykket før de innlagte spurtene, var det ikke før det gjensto 15 kilometer at Slind dro ifra.

Da beit Tiril Udnes Weng seg på, men like etter falt hun på klønete vis.

Men en høflig Slind ville ikke vinne på uærlig vis og ventet på motstanderen.

– Det er fair play, sa NRKs kommentatorer Fredrik Aukland og Torgeir Bjørn.

Øyre Slind-hyllest etter Weng-fall: – Høflig gjort Du trenger javascript for å se video.

Derfra fulgte Slind og Udnes Weng hverandre tett, frem til det var i underkant av tre kilometer igjen.

– Hun er i en egen klasse, sa Aukland da Slind rykket fra og avgjorde løpet.

Etter seieren fortalte Slind grunnet til at hun ventet på Udnes Weng.

– Det er langt å gå selv hele veien, og vi hadde fått en grei luke ned. Det er lettere å øke luka når man er to så det var taktisk venting, sier Slind.

Overlegen Slind med tredje langløpsseier på rulleski Du trenger javascript for å se video.

Spurt og teknikk er blant tingene hun jobber med å forbedre til den kommende sesongen, der hovedmålet er å hevde seg i verdenscupen. Deretter er drømmen VM på hjemmebane om halvannet år, men Jespersen ser enda lenger.

– Jeg vil at hun skal få en mulighet til OL. Det hadde vært kult, og 2026 er nok siste mulighet. Vi har ikke snakket så mye om det, men hun får i hvert fall ikke lov til å stifte familie før VM i Granåsen. Det har jeg bestemt, sier treneren og flirer.