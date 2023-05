Transkvinne utsatt for hets etter seier – nå kan reglene endres

Etter at hun krysset målstreken først i den femte etappen, ventet det ikke bare skryt og hyllest på den andre siden. I stedet har mye handlet om reglene som styrer hennes deltakelse.

Debatten på sosiale medier ble så opphetet at Tour of the Gila valgte å stenge alle kommentarfelt som handlet om kvinnenes ritt.

– Jeg følte at det var personlige angrep som var dypt upersonlige, sier Killips til Cyclingnews.

– Ikke ulikt doping

Der de internasjonale forbundene i blant annet svømming og friidrett har bestemt at transkvinner som har gjennomgått mannlig pubertet ikke får delta i kvinneklassen på det øverste nivået, har Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) andre regler.

Som transkvinne i sykkelsporten får man delta selv om en har gjennomgått mannlig pubertet, så lenge testosteronnivået er på under 2,5 nanomol per liter de siste to årene.

Hva er testosteron? Ekspandér faktaboks Testosteron er et hormon som finnes både hos menn og kvinner. Menn har mye høyere mengder enn kvinner, og testosteron er det viktigste mannlige kjønnshormonet. Hos menn forårsaker testosteron kroppsbehåring, dyp stemme og sterke muskler.

Disse reglene er det flere som er opprørte over.

– Jeg vil argumentere for at å gå fra herre- til kvinneklassen i sykling ikke er ulikt doping, skriver tidligere syklist og OL-sølvvinner Alison Syndor på Twitter.

Hun hevder at regelverket som omhandler transkvinner ikke er rettferdig for de som er biologiske kvinner. En annen tidligere syklist, Inga Thompson, er også knallhard i sin dom over reglene.

– Dette understreker virkelig problemene som kvinner i sykkelsporten står overfor. Vi har flere enn 50 transkvinner i idretten vår. Det som skjer i bakgrunnen er at kvinner bare forsvinner sakte bort. De tenker 'hvorfor gidde når det ikke er rettferdig'?, sier Thompson til The Telegraph.

– Verre enn for 10 år siden

Killips startet som syklist i 2019 – før hun begynte på hormonbehandling som hun nå går på. USA Cycling har bekreftet at Killips er godt innenfor testosteronnivåene med tanke på UCIs regelverk.

I et intervju med Cyclingnews åpner Killips opp om debatten som virkelig tok fyr etter hennes seier. Hun sier hun ikke helt vet hvordan hun skal navigere i denne diskusjonen.

– På noen måter er ting verre enn det var for 10 år siden, vi er et reelt, politisk mål for en skummel politisk bevegelse, sier hun til Cyclingnews.

Hun er bekymret for hvordan ting utvikler seg.

– Jeg er bekymret for at vi definerer kvinnelighet for snevert, og tar fra oss retten til å konkurrere mot mennesker som historisk har vært marginalisert og hvis atletiske suksess historisk sett har blitt undergravd av en beregning som brukes til å presse dem ut, sier Killips.

– Dette er virkelig det største bekymringspunktet jeg har, og det er en utvikling jeg er urolig for. Jeg vet at det er dialog rundt det, men jeg vil håpe det gjøres mer kritisk vitenskapelig arbeid rundt det.

Åpner for endring

NRK konfronterte UCI med noe av kritikken som kom i bakkant av Killips' seier, og forbundet stod støtt i sitt regelverk.

– UCI anerkjenner at transkjønnede utøvere ønsker å konkurrere i samsvar med deres kjønnsidentitet, skriver forbundet i en e-post til NRK.

– UCI-reglene er basert på den nyeste, vitenskapelige kunnskapen, og har blitt innført på en konsistent måte. UCI fortsetter å følge utviklingen av vitenskapelige funn og kan endre reglene i fremtiden etter hvert som den vitenskapelige kunnskapen utvikler seg.

Men få dager etter kom forbundet med en pressemelding, der de skriver at de har bestemt seg for å gjenåpne diskusjonen rundt deltakelse av transkjønnede utøvere i sine sykkelarrangementer.

UCI har hatt styremøte denne uken, og der ble det bestemt at de skal analysere den nåværende situasjonen.

I august vil det bli debattert nok en gang, og der vil også en eventuell avgjørelse tas.

De sier de fremdeles vil ta vare på transkjønnede utøveres ønske om å drive med sykling, men at de også vil lytte til bekymringene.

– UCI hører også på stemmene til kvinnelige utøvere og deres bekymringer om like konkurransevilkår, og vil ta alle elementer til betraktning, inkludert utviklingen i vitenskapen, skriver de i pressemeldingen.

Takker for støtten

Til tross for kritikken og oppstyret den siste tiden, takker Killips for støtten hun har fått.

– Etter en uke med tull på internett er jeg ekstra takknemlig for alle i feltet og idretten som fortsetter å bekrefte at Twitter ikke er det virkelige liv. Jeg elsker mine kollegaer og konkurrenter, og jeg er takknemlig for enhver mulighet jeg får til å lære og vokse både som person og utøver sammen i løypa, skrev hun på Instagram etter seieren.

I kommentarfeltet i hennes eget innlegg har det strømmet til med støtteerklæringer, både fra familie, sykkelkolleger og fans.